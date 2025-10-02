हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोDussehra 2025 Upay: दशहरा पर आज कर लें ये 5 उपाय, घर पर मौजूद नकारात्मकता का होगा नाश

Dussehra 2025 Upay: दशहरा पर आज कर लें ये 5 उपाय, घर पर मौजूद नकारात्मकता का होगा नाश

Vijayadashmi 2025 Upay: 2 अक्टूबर को विजयादशमी या दशहरा का त्योहार मनाया जा रहा है. आज मां दुर्गा विसर्जन होता है और रावण दहन किया जाता है. नकारात्मकता को दूर करने के लिए आज कुछ उपाय भी किए जाते हैं.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 02 Oct 2025 11:48 AM (IST)
Vijayadashmi 2025 Upay: 2 अक्टूबर को विजयादशमी या दशहरा का त्योहार मनाया जा रहा है. आज मां दुर्गा विसर्जन होता है और रावण दहन किया जाता है. नकारात्मकता को दूर करने के लिए आज कुछ उपाय भी किए जाते हैं.

दशहरा 2025 उपाय

1/7
आश्विन शुक्ल की दशमी तिथि को विजयादशमी या दशहरा के नाम से जाना जाता है. अधर्म पर धर्म की जीत के उपलक्ष्य में यह त्योहार मनाया जाता है. इसी तिथि पर असुर महिषासुर और रावण का अंत हुआ था.
आश्विन शुक्ल की दशमी तिथि को विजयादशमी या दशहरा के नाम से जाना जाता है. अधर्म पर धर्म की जीत के उपलक्ष्य में यह त्योहार मनाया जाता है. इसी तिथि पर असुर महिषासुर और रावण का अंत हुआ था.
2/7
इस साल दशहरा या विजयादशमी का पर्व 2 अक्टूबर 2025 को मनाया जा रहा है. ज्योतिष अनुसार, आज के दिन कुछ उपाय करने से नकारात्मकता से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाता है और घर-परिवार में सुख-शांति रहती है.
इस साल दशहरा या विजयादशमी का पर्व 2 अक्टूबर 2025 को मनाया जा रहा है. ज्योतिष अनुसार, आज के दिन कुछ उपाय करने से नकारात्मकता से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाता है और घर-परिवार में सुख-शांति रहती है.
3/7
दशहरा के दिन आज केसर, हल्दी और चंदन मिलाकर विजय तिलक बनाएं और अपने मस्तक पर लगाएं. यह तिलक ग्रहों की शुभता को बढ़ाकर आपके रुके हुए कार्यों को गति देने का कार्य करेगा.
दशहरा के दिन आज केसर, हल्दी और चंदन मिलाकर विजय तिलक बनाएं और अपने मस्तक पर लगाएं. यह तिलक ग्रहों की शुभता को बढ़ाकर आपके रुके हुए कार्यों को गति देने का कार्य करेगा.
4/7
दशहरा के दिन आयुध पूजा किया जाता है. आप अपने कार्य से संबंधित उपकरण जैसे- पेन, कंप्यूटर या व्यवसायिक साधनों को पहले गंगाजल से शुद्ध कर लें. फिर केसर और चंदन का तिलक लगाकर तरक्की और सफलता की प्रार्थना करें.
दशहरा के दिन आयुध पूजा किया जाता है. आप अपने कार्य से संबंधित उपकरण जैसे- पेन, कंप्यूटर या व्यवसायिक साधनों को पहले गंगाजल से शुद्ध कर लें. फिर केसर और चंदन का तिलक लगाकर तरक्की और सफलता की प्रार्थना करें.
5/7
दशहरा के दिन झाड़ू का दान करना बहुत शुभ होता है. आज अपने घर के किसी आसपास के मंदिर में जाकर आज एक झाड़ू का दान कर दें. इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और जीवन में समृद्धि का आगमन होता है.
दशहरा के दिन झाड़ू का दान करना बहुत शुभ होता है. आज अपने घर के किसी आसपास के मंदिर में जाकर आज एक झाड़ू का दान कर दें. इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और जीवन में समृद्धि का आगमन होता है.
6/7
दशहरा के दिन शमी का पौधा लगाना भी अत्यंत ही शुभ माना जाता है. आज के दिन आप शमी का पौधा घर लाकर लगा सकते हैं. यदि घर पर पहले से ही शमी का पौधा लगा हुआ है तो आज के दिन पौधे में जल अर्पित करें और दीप जलाएं. इस उपाय से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है.
दशहरा के दिन शमी का पौधा लगाना भी अत्यंत ही शुभ माना जाता है. आज के दिन आप शमी का पौधा घर लाकर लगा सकते हैं. यदि घर पर पहले से ही शमी का पौधा लगा हुआ है तो आज के दिन पौधे में जल अर्पित करें और दीप जलाएं. इस उपाय से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है.
7/7
दशहरा पर रावण दहन किया जाता है. जब रावण का पुतला पूरी तरह से जल जाए तो, बची हुई थोड़ी सी लकड़ी या राख घर ले आएं. इसे घर के ऐसे स्थान पर रख दें, जहां किसी बाहरी व्यक्ति की नजर इसपर न पड़े. इस उपाय को करने से घर से नकारात्मकता पूरी तरह से खत्म हो जाती है.
दशहरा पर रावण दहन किया जाता है. जब रावण का पुतला पूरी तरह से जल जाए तो, बची हुई थोड़ी सी लकड़ी या राख घर ले आएं. इसे घर के ऐसे स्थान पर रख दें, जहां किसी बाहरी व्यक्ति की नजर इसपर न पड़े. इस उपाय को करने से घर से नकारात्मकता पूरी तरह से खत्म हो जाती है.
Published at : 02 Oct 2025 11:48 AM (IST)
Tags :
Vijayadashami 2025 Dussehra 2025 Ravan Dahan 2025 Dussehra 2025 Upay

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
एयरपोर्ट पर भयानक हादसा, आपस में टकरा गए दो प्लेन, एक की नाक तो दूसरे का टूटा पंख, जानें पूरा मामला
एयरपोर्ट पर भयानक हादसा, आपस में टकरा गए दो प्लेन, एक की नाक तो दूसरे का टूटा पंख, जानें पूरा मामला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
संभल में तालाब पर बनी अवैध मस्जिद पर एक्शन की तैयारी, छावनी में तब्दील इलाका 
संभल में तालाब पर बनी अवैध मस्जिद पर एक्शन की तैयारी, छावनी में तब्दील इलाका 
इंडिया
'सेना का सूर्य विश्व ने देखा' , ऑपरेशन सिंदूर पर बोले मोहन भागवत, ट्रंप और अमेरिका को लेकर भी कही बड़ी बात
'सेना का सूर्य विश्व ने देखा' , ऑपरेशन सिंदूर पर बोले मोहन भागवत, ट्रंप और अमेरिका को लेकर भी कही बड़ी बात
क्रिकेट
ICC इवेंट में भी नहीं मिलाएंगे हाथ..., वर्ल्ड कप में IND vs PAK मैच से पहले महिला टीम का बड़ा फैसला
ICC इवेंट में भी नहीं मिलाएंगे हाथ..., वर्ल्ड कप में IND vs PAK मैच से पहले महिला टीम का बड़ा फैसला
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

चैतन्यानंद तो बड़ा 'अश्लील' निकला! | Delhi Ashram Case | Swami Chaitanyananda | ABP Report
World News: PoK में पाकिस्तानी 'जनरल डायर'! Pakistan News
RSS Centenary: PM Modi ने जारी किए विशेष Stamp और Coin, Congress ने साधा निशाना!
दुनिया में शोर.. पाकिस्तान ट्रॉफी चोर! | Mohsin Naqvi | Asia Cup | Chitra Tripathi
अश्लील बाबा बोला I Love 'बेबी'! | Delhi Ashram Case | Swami Chaitanyananda | Romana Isar Khan

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
एयरपोर्ट पर भयानक हादसा, आपस में टकरा गए दो प्लेन, एक की नाक तो दूसरे का टूटा पंख, जानें पूरा मामला
एयरपोर्ट पर भयानक हादसा, आपस में टकरा गए दो प्लेन, एक की नाक तो दूसरे का टूटा पंख, जानें पूरा मामला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
संभल में तालाब पर बनी अवैध मस्जिद पर एक्शन की तैयारी, छावनी में तब्दील इलाका 
संभल में तालाब पर बनी अवैध मस्जिद पर एक्शन की तैयारी, छावनी में तब्दील इलाका 
इंडिया
'सेना का सूर्य विश्व ने देखा' , ऑपरेशन सिंदूर पर बोले मोहन भागवत, ट्रंप और अमेरिका को लेकर भी कही बड़ी बात
'सेना का सूर्य विश्व ने देखा' , ऑपरेशन सिंदूर पर बोले मोहन भागवत, ट्रंप और अमेरिका को लेकर भी कही बड़ी बात
क्रिकेट
ICC इवेंट में भी नहीं मिलाएंगे हाथ..., वर्ल्ड कप में IND vs PAK मैच से पहले महिला टीम का बड़ा फैसला
ICC इवेंट में भी नहीं मिलाएंगे हाथ..., वर्ल्ड कप में IND vs PAK मैच से पहले महिला टीम का बड़ा फैसला
टेलीविजन
टीवी की ये एक्ट्रेस शादी के 7 साल बाद बनीं मां, जुड़वा बेटियों को दिया जन्म
टीवी की ये एक्ट्रेस शादी के 7 साल बाद बनीं मां, जुड़वा बेटियों को दिया जन्म
हेल्थ
शुगर बढ़ने से कैसे हो जाती है मौत? जान लें वह दिक्कत, जिसने छीन लीं छन्नूलाल मिश्र की सांसें
शुगर बढ़ने से कैसे हो जाती है मौत? जान लें वह दिक्कत, जिसने छीन लीं छन्नूलाल मिश्र की सांसें
शिक्षा
UPSC का नया लोगो लॉन्च, अब इंटरव्यू अनुभव भी होंगे देश के साथ साझा
UPSC का नया लोगो लॉन्च, अब इंटरव्यू अनुभव भी होंगे देश के साथ साझा
नौकरी
Jobs 2025: हरियाणा में निकली 284 पदों पर वैकेंसी, लाखों में मिलेगी सैलरी, ये है लास्ट डेट
हरियाणा में निकली 284 पदों पर वैकेंसी, लाखों में मिलेगी सैलरी, ये है लास्ट डेट
ENT LIVE
Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन और जान्हवी कपूर की एक्टिंग, एक कम्पलीट फैमिली एंटरटेनर
Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन और जान्हवी कपूर की एक्टिंग, एक कम्पलीट फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
A True Netflix Effect: 8 तरीके जिनसे The Bads of Bollywood ने Internet पर छाप छोड़ दी
A True Netflix Effect: 8 तरीके जिनसे The Bads of Bollywood ने Internet पर छाप छोड़ दी
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Embed widget