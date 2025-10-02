दशहरा के दिन शमी का पौधा लगाना भी अत्यंत ही शुभ माना जाता है. आज के दिन आप शमी का पौधा घर लाकर लगा सकते हैं. यदि घर पर पहले से ही शमी का पौधा लगा हुआ है तो आज के दिन पौधे में जल अर्पित करें और दीप जलाएं. इस उपाय से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है.