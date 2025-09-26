हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोDurga Puja 2025: दुर्गा पूजा पंचमी तिथि से शुरू, बिल्व निमंत्रण और सिंदूर खेला से लेकर विसर्जन तक का आयोजन

Durga Puja 2025: दुर्गा पूजा पंचमी तिथि से शुरू, बिल्व निमंत्रण और सिंदूर खेला से लेकर विसर्जन तक का आयोजन

Durga Puja 2025: नवरात्रि की शुरुआत प्रतिपदा से होती है. लेकिन दुर्गा पूजा पंचमी तिथि विजयादशमी तक चलती है. इन 5 दिनों में बिल्व निमंत्रण, कल्पारंभ, अकाल बोधन, सिंदूर खेला व दुर्गा विसर्जन होता है.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 26 Sep 2025 07:49 AM (IST)
Durga Puja 2025: नवरात्रि की शुरुआत प्रतिपदा से होती है. लेकिन दुर्गा पूजा पंचमी तिथि विजयादशमी तक चलती है. इन 5 दिनों में बिल्व निमंत्रण, कल्पारंभ, अकाल बोधन, सिंदूर खेला व दुर्गा विसर्जन होता है.

दुर्गा पूजा 2025

नवरात्रि 9 दिनों का पर्व होता है और इसकी शुरुआत आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है. लेकिन दुर्गा पूजा की शुरुआत पंचमी तिथि से मानी जाती है. दुर्गा पूजा बंगाल, बिहार, ओडिशा, असम, झारखंड और त्रिपुरा में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है.
नवरात्रि 9 दिनों का तो वहीं दुर्गा पूजा का आयोजन 5 दिनों का होता है, जिसमें पंचमी तिथि पर कलश स्थापना की जाती है. इसके साथ ही षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी तिथि का भी विशेष महत्व होता है.
षष्ठी तिथि पर कल्पारम्भ अकाल बोध, आमंत्रण और अधिवास होता है. वहीं सप्तमी तिथि पर कोलाबौ पूजा, अष्टमी तिथि पर संधि पूजा की जाती है. नवमी के दिन होम और दशमी तिथि पर सिंदूर खेला और दुर्गा विसर्जन होता है.
बता दें कि, इस साल 30 सितंबर 2025 को संधि पूजा की जाएगी. 1 अक्टूबर को नवमी तिथि पर माता की सबसे खास पूजा होती है. अष्टमी और नवमी के दिन लोग व्रत भी रखते हैं. सिंदूर खेला पर मां चरणों में सिंदूर चढ़ाया जाता है.
2 अक्टूबर को मां को विदाई देने से पहले सुहागिन स्त्रियां धूमधाम से सिंदूर खेला का उत्सव मनाती हैं. मां के चरणों में सिंदूर चढ़ाती है. स्त्रियां एक दूसरे के गाल और मांग में भी सिंदूर लगाती है.
बता दें कि, पंचमी तिथि 27 सितंबर, षष्ठी तिथि 20 सितंबर, महा सप्तमी 29 सितंबर, महा अष्टमी 30 सितंबर, महा नवमी 1 अक्टूबर और विजयादशमी व सिदूंर खेला का भव्य आयोजन 2 अक्टूबर को होगा, जिसके बाद पूजा का समापन हो जाएगा.
Published at : 26 Sep 2025 07:49 AM (IST)
Maa Durga Sindoor Khela Navratri 2025 Durga Puja 2025 Durga Visarjan 2025

Embed widget