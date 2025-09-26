एक्सप्लोरर
Durga Puja 2025: दुर्गा पूजा पंचमी तिथि से शुरू, बिल्व निमंत्रण और सिंदूर खेला से लेकर विसर्जन तक का आयोजन
Durga Puja 2025: नवरात्रि की शुरुआत प्रतिपदा से होती है. लेकिन दुर्गा पूजा पंचमी तिथि विजयादशमी तक चलती है. इन 5 दिनों में बिल्व निमंत्रण, कल्पारंभ, अकाल बोधन, सिंदूर खेला व दुर्गा विसर्जन होता है.
दुर्गा पूजा 2025
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 26 Sep 2025 07:49 AM (IST)
ऐस्ट्रो
6 Photos
दुर्गा पूजा पंचमी तिथि से शुरू, बिल्व निमंत्रण और सिंदूर खेला से लेकर विसर्जन तक का आयोजन
ऐस्ट्रो
12 Photos
Tarot Predictions Today: 24 सितंबर 2025 टैरो कार्ड्स से जानें आज का भविष्य, प्यार, करियर और धन पर असर
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
अमेरिका के साथ क्या खिचड़ी पका रहा पाकिस्तान, व्हाइट हाउस के बंद कमरे में ट्रंप से मिले शहबाज और मुनीर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में मानसून की विदाई से पहले बारिश, आज इन जिलों में गरज-चमक और वज्रपात का अलर्ट
इंडिया
अकबर के इस नवरत्न का बेटे सलीम ने क्यों कराया कत्ल? बाप ने मौत तक माफ नहीं किया
क्रिकेट
हांफते-हांफते फाइनल में पहुंचा पाकिस्तान, बांग्लादेश को 11 रन से हराया, अब भारत से खिताबी मुकाबला
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion