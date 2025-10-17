हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Dhanteras 2025: धनतेरस से दीपोत्सव की शुरुआत, ब्रह्म, धन और बुधादित्य योग से चमकेगी इन राशियों की किस्मत

Dhanteras 2025: धनतेरस से दीपोत्सव की शुरुआत, ब्रह्म, धन और बुधादित्य योग से चमकेगी इन राशियों की किस्मत

Dhanteras 2025: शनिवार, 18 अक्टूबर 2025 को धनतेरस के साथ ही पांच दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत भी हो रही है. इस दिन कई शुभ योगों निर्माण हो रहा है, जो कई राशियों की तकदीर बदलने वाला साबित होगा.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 17 Oct 2025 06:02 PM (IST)
Dhanteras 2025: शनिवार, 18 अक्टूबर 2025 को धनतेरस के साथ ही पांच दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत भी हो रही है. इस दिन कई शुभ योगों निर्माण हो रहा है, जो कई राशियों की तकदीर बदलने वाला साबित होगा.

धनतेरस 2025

1/6
दिवाली पांच दिनों का त्योहार है, जिसकी शुरुआत धनेतरस के दिन से मानी जाती है. कल 18 अक्टूबर से पांच दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत हो रही है. इस साल धनतेरस पर विशेष संयोग भी बन रहा है.
दिवाली पांच दिनों का त्योहार है, जिसकी शुरुआत धनेतरस के दिन से मानी जाती है. कल 18 अक्टूबर से पांच दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत हो रही है. इस साल धनतेरस पर विशेष संयोग भी बन रहा है.
2/6
ज्योतिष के अनुसर धनतेरस पर ब्रह्म योग, धन योग और बुधादित्य योग रहेगा. साथ ही शनि त्रयोदशी भी रहेगी. ये लोग धनतेरस के दिन को अत्यंत शुभ और समृद्धिदायक बना रहे हैं, जोकि कई रशियों की किस्मत चमकाने वाला साबित होगा.
ज्योतिष के अनुसर धनतेरस पर ब्रह्म योग, धन योग और बुधादित्य योग रहेगा. साथ ही शनि त्रयोदशी भी रहेगी. ये लोग धनतेरस के दिन को अत्यंत शुभ और समृद्धिदायक बना रहे हैं, जोकि कई रशियों की किस्मत चमकाने वाला साबित होगा.
3/6
ज्योतिष की माने तो, ब्रह्मयोग, बुधादित्य, उत्तरा-पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में धनतेरस की शुरू होगा. वहीं शनिवार को त्रयोदशी तिथि पड़ने से शनि त्रयोदशी भी रहेगी. गुरु मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे. इन योगों से धनतेरस की पूजा और खरीदारी के साथ ही कई राशियों का भाग्य भी खुलेगा.
ज्योतिष की माने तो, ब्रह्मयोग, बुधादित्य, उत्तरा-पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में धनतेरस की शुरू होगा. वहीं शनिवार को त्रयोदशी तिथि पड़ने से शनि त्रयोदशी भी रहेगी. गुरु मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे. इन योगों से धनतेरस की पूजा और खरीदारी के साथ ही कई राशियों का भाग्य भी खुलेगा.
4/6
तुला राशि- धनतेरस पर बनने वाले शुभ योग का लाभ तुला राशि वाले जातकों को भी मिलेगा. आपके जीवन में भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी. समाज में मान-सम्मान भी बढ़ेगा.
तुला राशि- धनतेरस पर बनने वाले शुभ योग का लाभ तुला राशि वाले जातकों को भी मिलेगा. आपके जीवन में भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी. समाज में मान-सम्मान भी बढ़ेगा.
5/6
कर्क राशि- कर्क राशि वाले जातकों के लिए भी धनतेरस बहुत शुभ रहेगा. इस दिन लोग सोना-चांदी खरीदते हैं, लेकिन इस दिन बनने वाले योग आपकी किस्तम को चमकाएंगे और करियर में आगे लेकर जाएंगे.
कर्क राशि- कर्क राशि वाले जातकों के लिए भी धनतेरस बहुत शुभ रहेगा. इस दिन लोग सोना-चांदी खरीदते हैं, लेकिन इस दिन बनने वाले योग आपकी किस्तम को चमकाएंगे और करियर में आगे लेकर जाएंगे.
6/6
मकर राशि- मकर राशि वाले जातकों के लिए धनतेरस पर बनने वाला बुधादित्य योग बड़ा फायदा करा सकता है. रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे और कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी हाथ लग सकता है.
मकर राशि- मकर राशि वाले जातकों के लिए धनतेरस पर बनने वाला बुधादित्य योग बड़ा फायदा करा सकता है. रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे और कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी हाथ लग सकता है.
Published at : 17 Oct 2025 06:02 PM (IST)
Dhantrayodashi Shubh Yog Dhanteras 2025 Diwali 2025 Dhanteras 2025 Shopping Muhurat

