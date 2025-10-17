ज्योतिष की माने तो, ब्रह्मयोग, बुधादित्य, उत्तरा-पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में धनतेरस की शुरू होगा. वहीं शनिवार को त्रयोदशी तिथि पड़ने से शनि त्रयोदशी भी रहेगी. गुरु मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे. इन योगों से धनतेरस की पूजा और खरीदारी के साथ ही कई राशियों का भाग्य भी खुलेगा.