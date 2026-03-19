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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोDelhi Mata Mandir: दिल्ली में माता के 5 प्रसिद्ध मंदिर, नवरात्रि में दर्शन से पूरी होती है मनोकामना

Delhi Mata Mandir: दिल्ली में माता के 5 प्रसिद्ध मंदिर, नवरात्रि में दर्शन से पूरी होती है मनोकामना

Navratri Delhi Mata Mandir: चैत्र नवरात्रि शुरू हो गई है. दिल्ली में माता के 5 ऐसे प्रसिद्ध मंदिर हैं जहां दर्शन मात्र से मनोकामना सिद्ध हो जाती है. इन मंदिरों का इतिहास और तथ्य बहुत रोचक हैं.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 19 Mar 2026 07:06 AM (IST)
Navratri Delhi Mata Mandir: चैत्र नवरात्रि शुरू हो गई है. दिल्ली में माता के 5 ऐसे प्रसिद्ध मंदिर हैं जहां दर्शन मात्र से मनोकामना सिद्ध हो जाती है. इन मंदिरों का इतिहास और तथ्य बहुत रोचक हैं.

दिल्ली माता मंदिर

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झंडेवाली माता मंदिर - ये मंदिर दिल्ली के करोल बाग क्षेत्र के पास स्थित है. झंडेवाला मंदिर का इतिहास 18वीं सदी के आस-पास से मिलता है यहां एक गुफा है, जहां मां के मूल प्रतिमा के दर्शन होते हैं. मायहां के एक व्यापारी को सपने में माता ने दर्शन दिए और इस स्थान पर खुदाई करने को कहा. खुदाई में देवी की प्राचीन मूर्ति मिली. इसके बाद यहां मंदिर की स्थापना की गई. भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने पर झंडा (ध्वज) चढ़ाते थे
झंडेवाली माता मंदिर - ये मंदिर दिल्ली के करोल बाग क्षेत्र के पास स्थित है. झंडेवाला मंदिर का इतिहास 18वीं सदी के आस-पास से मिलता है यहां एक गुफा है, जहां मां के मूल प्रतिमा के दर्शन होते हैं. मायहां के एक व्यापारी को सपने में माता ने दर्शन दिए और इस स्थान पर खुदाई करने को कहा. खुदाई में देवी की प्राचीन मूर्ति मिली. इसके बाद यहां मंदिर की स्थापना की गई. भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने पर झंडा (ध्वज) चढ़ाते थे
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कालकाजी मंदिर - ये मंदिर देवी काली को समर्पित है. इस मंदिर का निर्माण 1764 ई. में हुआ था. पौराणिक कथा के अनुसार, जब देवी ने राक्षसों का संहार किया, तब देवताओं ने उनसे यहीं निवास करने का आग्रह किया और तभी से यह स्थान सिद्धपीठ बन गया. इस मंदिर को जयंती पीठ और मनोकामना सिद्ध पीठ के नाम से भी जानते हैं.
कालकाजी मंदिर - ये मंदिर देवी काली को समर्पित है. इस मंदिर का निर्माण 1764 ई. में हुआ था. पौराणिक कथा के अनुसार, जब देवी ने राक्षसों का संहार किया, तब देवताओं ने उनसे यहीं निवास करने का आग्रह किया और तभी से यह स्थान सिद्धपीठ बन गया. इस मंदिर को जयंती पीठ और मनोकामना सिद्ध पीठ के नाम से भी जानते हैं.
Published at : 19 Mar 2026 07:06 AM (IST)
Tags :
Mata Mandir DELHI Chaitra Navratri 2026 Navratri 2026

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