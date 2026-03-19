झंडेवाली माता मंदिर - ये मंदिर दिल्ली के करोल बाग क्षेत्र के पास स्थित है. झंडेवाला मंदिर का इतिहास 18वीं सदी के आस-पास से मिलता है यहां एक गुफा है, जहां मां के मूल प्रतिमा के दर्शन होते हैं. मायहां के एक व्यापारी को सपने में माता ने दर्शन दिए और इस स्थान पर खुदाई करने को कहा. खुदाई में देवी की प्राचीन मूर्ति मिली. इसके बाद यहां मंदिर की स्थापना की गई. भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने पर झंडा (ध्वज) चढ़ाते थे