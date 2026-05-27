Padmini Ekadashi 2026: पद्मिनी एकादशी पर राशि अनुसार कर लें ये काम, फिर 3 साल बाद मिलेगा मौका

प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार पद्मिनी एकादशी व्रत आता है. इस बार यह संयोग ज्येष्ठ महीने में बना है. आज 27 मई को पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा गया है. इस दिन पूजा-व्रत के साथ ही राशि अनुसार कुछ उपाय करना भी पुण्यकारी माना जाता है. जानें राशिनुसार उपाय-