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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोPadmini Ekadashi 2026: पद्मिनी एकादशी पर राशि अनुसार कर लें ये काम, फिर 3 साल बाद मिलेगा मौका

Padmini Ekadashi 2026: पद्मिनी एकादशी पर राशि अनुसार कर लें ये काम, फिर 3 साल बाद मिलेगा मौका

Padmini Ekadashi 2026 Upay: ज्येष्ठ अधिकमास की पद्मिनी एकादशी आज 27 मई को है. यह एकादशी तीन साल में एक बार आती है. इस दिन श्रीहरि और मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए राशि अनुसार ये उपाय कर सकते हैं.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 27 May 2026 05:55 AM (IST)
Padmini Ekadashi 2026 Upay: ज्येष्ठ अधिकमास की पद्मिनी एकादशी आज 27 मई को है. यह एकादशी तीन साल में एक बार आती है. इस दिन श्रीहरि और मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए राशि अनुसार ये उपाय कर सकते हैं.

पद्मिनी एकादशी 2026 उपाय

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प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार पद्मिनी एकादशी व्रत आता है. इस बार यह संयोग ज्येष्ठ महीने में बना है. आज 27 मई को पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा गया है. इस दिन पूजा-व्रत के साथ ही राशि अनुसार कुछ उपाय करना भी पुण्यकारी माना जाता है. जानें राशिनुसार उपाय-
प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार पद्मिनी एकादशी व्रत आता है. इस बार यह संयोग ज्येष्ठ महीने में बना है. आज 27 मई को पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा गया है. इस दिन पूजा-व्रत के साथ ही राशि अनुसार कुछ उपाय करना भी पुण्यकारी माना जाता है. जानें राशिनुसार उपाय-
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मेष और वृश्चिक- आज पद्मिनी एकादशी पर मेष और वृश्चिक राशि वाले जातक पूजा में भगवान विष्णु को लाल रंग का फूल अर्पित करें और गुड़ का दान करें.
मेष और वृश्चिक- आज पद्मिनी एकादशी पर मेष और वृश्चिक राशि वाले जातक पूजा में भगवान विष्णु को लाल रंग का फूल अर्पित करें और गुड़ का दान करें.
Published at : 27 May 2026 05:55 AM (IST)
Tags :
Zodiac Sign Ekadashi Vrat Padmini Ekadashi 2026 Adhik Maas Ekadashi

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