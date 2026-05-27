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Padmini Ekadashi 2026: पद्मिनी एकादशी पर राशि अनुसार कर लें ये काम, फिर 3 साल बाद मिलेगा मौका
Padmini Ekadashi 2026 Upay: ज्येष्ठ अधिकमास की पद्मिनी एकादशी आज 27 मई को है. यह एकादशी तीन साल में एक बार आती है. इस दिन श्रीहरि और मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए राशि अनुसार ये उपाय कर सकते हैं.
पद्मिनी एकादशी 2026 उपाय
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Published at : 27 May 2026 05:55 AM (IST)
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