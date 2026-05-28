Aaj Ka Rashifal: आज 28 मई 2026 को ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी पर प्रदोष व्रत का महासंयोग बना है. पंचांग के अनुसार आज दोपहर 02:01 से 03:45 तक राहुकाल का साया रहेगा, जिसके ठीक बाद ग्रहों की चाल में एक बड़ा उलटफेर होने जा रहा है. इस समय वृषभ राशि में बना 'बुधादित्य राजयोग' और तुला राशि का चंद्रमा सीधे आपकी तिजोरी पर असर डालेंगे.

दूसरी तरफ, आज नौतपा का चौथा दिन है और आसमान से आग बरस रही है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, प्रदोष व्रत के पुण्य और ग्रहों के इस फेरबदल से आज दोपहर 2 बजे के बाद इन 3 भाग्यशाली राशियों की बंद किस्मत का ताला खुलने वाला है, जबकि कुछ राशियों को एक बड़ी गलती से बचना होगा. आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का हाल.

मेष राशिफल (Aries Horoscope) - 28 मई 2026

मेष राशि वालों के लिए आज का दिन अपनी समझदारी, धैर्य और सूझबूझ से काम लेने का है. आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि होने के कारण प्रदोष व्रत (शुक्ल) का बेहद पवित्र संयोग बना हुआ है, जो भगवान शिव की विशेष कृपा दिलाने वाला है. इसके साथ ही आज गुरुवार का दिन होने से देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु की कृपा भी आपके साथ रहेगी. हालांकि, दूसरी तरफ उत्तर भारत में इस समय नौतपा का चौथा दिन चल रहा है, जिसकी वजह से आसमान से आग बरस रही है. इस चिलचिलाती गर्मी और गर्म हवाओं का सीधा असर आपके स्वभाव पर भी दिख सकता है, जिससे आपके भीतर गुस्सा और चिड़चिड़ाहट जल्दी आ सकती है. आपकी अपनी राशि में बैठे मंगल आपको ऊर्जा तो पूरी देंगे, लेकिन आपको जल्दबाजी में कोई भी बड़ा कदम उठाने से बचना होगा.

पंचांग के आंकड़ों पर नजर डालें तो आज द्वादशी तिथि सुबह 07:59:42 तक ही है, इसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी. आज चित्रा नक्षत्र और वरियान योग का प्रभाव रहेगा. ज्योतिष के हिसाब से आज चंद्रमा पूरे दिन तुला राशि यानी आपकी राशि से ठीक सातवें भाव में बैठे रहेंगे. सातवां भाव हमारे पार्टनर, बिजनेस पार्टनरशिप और वैवाहिक जीवन का होता है. चंद्रमा का यहाँ होना आपके मन के भटकाव को थोड़ा शांत करेगा, लेकिन वरियान योग के कारण आपको बातचीत के दौरान अपनी बात दूसरों पर थोपने से बचना होगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)

अगर आप नौकरीपेशा हैं, तो आज दफ्तर में आपके ऊपर काम का बोझ या पेंडिंग फाइलों का दबाव ज्यादा रहेगा. आपकी राशि का स्वामी मंगल इस समय पहले भाव में है, जो आपको काम निपटाने की तेजी और साहस देगा. लेकिन ध्यान रहे, आज सहकर्मियों या अपने बॉस के साथ बातचीत करते समय लहजा थोड़ा नरम रखें, वरना बिना बात का कोई पुराना मुद्दा दफ्तर में विवाद का रूप ले सकता है.

बिजनेस करने वालों के लिए आज का दिन काफी अहम है. अगर आपका काम इलेक्ट्रॉनिक्स, ठंडी चीजें, इनवर्टर, कूलर या पानी-पेय पदार्थों से जुड़ा है, तो इस भयंकर गर्मी में भी आपके पास ग्राहकों की अच्छी चहल-पहल रहेगी और मुनाफा बढ़ेगा. पार्टनरशिप में काम करने वाले लोग आज थोड़ा संभलकर रहें. पैसे के लेन-देन को लेकर पार्टनर के साथ कोई भी बात साफ-साफ करें, मन में किसी तरह की गलतफहमी न पालें.

राहुकाल: दोपहर 14:01:52 PM से दोपहर 15:45:18 PM तक रहेगा. इस समय के दौरान कोई भी नया बड़ा कमर्शियल सौदा करने या नए काम की शुरुआत करने से पूरी तरह बचें.

अभिजित मुहूर्त: सुबह 11:50:51 AM से दोपहर 12:46:00 PM तक रहेगा. कोई भी जरूरी मीटिंग करनी हो या कागजी काम निपटाना हो, तो यह समय सबसे बढ़िया और फलदायी रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

पैसों के मामले में आज का दिन मिलाजुला रहने वाला है. वृषभ राशि में बैठा बुध और सूर्य (बुधादित्य योग) आपकी आवक को बनाए रखेंगे, यानी धन आगमन के रास्ते खुले रहेंगे. लेकिन इस मौसम की मार आपके बजट पर भी पड़ सकती है.

भीषण गर्मी के कारण घर के बिजली के उपकरणों (AC/Cooler) की अचानक खराबी या उनकी मरम्मत पर आज अच्छा-खासा पैसा खर्च हो सकता है. इसके अलावा, परिवार के किसी सदस्य की सेहत या दवाइयों को लेकर भी कुछ अनचाहा खर्च होने के योग हैं. ऑनलाइन शॉपिंग या दिखावे की चीजों पर आज कड़ा पहरा लगाएं, अन्यथा महीने के अंत में बजट डगमगा सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज का दिन समझदारी दिखाने का है. सातवें भाव का चंद्रमा जीवनसाथी के साथ आपके जुड़ाव को तो बढ़ाएगा, लेकिन पहले भाव का मंगल आपके भीतर जिद भी पैदा कर सकता है. इस उमस और गर्मी भरे माहौल में छोटी-मोटी घरेलू बातों पर बहस करने से बचें. अगर जीवनसाथी किसी बात पर नाराज भी हो, तो खुद शांत रहकर बात को संभाल लें, शाम तक स्थिति अपने आप सुधर जाएगी.

लव लाइफ जी रहे लोगों के लिए दिन सामान्य रहेगा. काम की व्यस्तता और गर्मी के कारण हो सकता है आप पार्टनर को ज्यादा समय न दे पाएं, लेकिन फोन या मैसेज के जरिए आपसी जुड़ाव बना रहेगा. अविवाहित लोगों के लिए आज शादी-ब्याह की बातचीत आगे बढ़ सकती है, लेकिन कोई भी अंतिम फैसला जल्दबाजी में न लें.

स्वास्थ्य (Health)

नौतपा के इस चौथे दिन की भयंकर लू से आपको खुद को पूरी तरह बचाकर रखना होगा. सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में होना और मंगल का पहले भाव में बैठना शरीर में गर्मी और पित्त की मात्रा को बढ़ा सकता है. आज आपको सिरदर्द, चक्कर आना, आंखों में जलन, त्वचा पर टैनिंग या पेट में गैस-एसिडिटी की शिकायत हो सकती है.

दोपहर के समय जब धूप सबसे तेज हो, तो बाहर निकलने से पूरी तरह परहेज करें. अगर निकलना बहुत जरूरी हो, तो चेहरे-सिर को सूती कपड़े से ढककर और पानी पीकर ही निकलें. शरीर में पानी की कमी (Dehydration) न होने दें; दिनभर छाछ, नींबू पानी या आम का पन्ना लेते रहें.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 1, 9

लकी कलर: गहरा लाल और हल्का पीला

आज का उपाय (Today's Remedy)

आज प्रदोष व्रत के पावन संयोग, गुरुवार के दिन और वरियान योग के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए आपको निम्नलिखित सीधे और सटीक उपाय करने चाहिए:

भगवान विष्णु की पूजा (गुरुवार विशेष): आज गुरुवार का दिन होने के कारण सुबह के समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें. उन्हें पीले फूल और चने की दाल-गुड़ का भोग लगाएं. "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का शांत मन से जाप करें. इससे आपके करियर और आर्थिक स्थिति में स्थिरता आएगी.

शिव जी का जलाभिषेक (प्रदोष व्रत विशेष): चूंकि आज प्रदोष व्रत है, इसलिए शाम के समय (प्रदोष काल में) भगवान शिव के मंदिर जाएं. तांबे या कांसे के लोटे में ठंडा जल, थोड़ा सा गंगाजल और काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और "ॐ नमः शिवाय" का जाप करें. इस भीषण गर्मी में शिव जी को जल अर्पित करने से मानसिक शांति मिलेगी, सेहत सुधरेगी और कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी.

ठंडे जल और पीले फलों का दान: नौतपा की इस भयंकर तपिश को देखते हुए किसी सार्वजनिक स्थान पर राहगीरों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था करें या किसी जरूरतमंद को मिट्टी का घड़ा (मटका) और गुरुवार के अनुसार पीले रसीले फल (जैसे पका हुआ खरबूजा या केला) दान करें. इससे सूर्य, गुरु और मंगल तीनों ग्रहों के शुभ फल प्राप्त होंगे.

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope) - 28 मई 2026

वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन अपनी सुख-सुविधाओं को व्यवस्थित करने और काम के बीच संतुलन बनाने का है. आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि होने से प्रदोष व्रत (शुक्ल) का बेहद शुभ संयोग बना हुआ है, जो भगवान शिव की विशेष कृपा लेकर आया है. इसके साथ ही आज गुरुवार का दिन होने से देवगुरु बृहस्पति की कृपा भी आप पर बनी रहेगी. हालांकि, दूसरी तरफ उत्तर भारत में नौतपा का चौथा दिन चल रहा है, जिसके कारण भीषण गर्मी और गर्म हवाओं का प्रकोप अपने चरम पर है. आपकी राशि में बैठे सूर्य और बुध (बुधादित्य योग) आपके आत्मविश्वास को तो मजबूत रखेंगे, लेकिन इस अत्यधिक तपिश की वजह से दोपहर के समय आपको शारीरिक सुस्ती और थकान महसूस हो सकती है.

पंचांग के अनुसार आज द्वादशी तिथि सुबह 07:59:42 तक ही रहेगी, जिसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी. इसके साथ ही आज चित्रा नक्षत्र और वरियान योग का प्रभाव रहेगा. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन तुला राशि यानी आपके छठे भाव में गोचर करेंगे. छठा भाव नौकरी, पेंडिंग काम, बजट और स्वास्थ्य का होता है. चंद्रमा की यह स्थिति आज आपका पूरा ध्यान आपके अधूरे पड़े कामों को व्यवस्थित करने और अपने खर्चों का प्रबंधन करने की तरफ खींचेगी.

करियर और व्यापार (Career & Business)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन दफ्तर में अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाने का है. छठे भाव का चंद्रमा आपको अपने पेंडिंग पड़े कामों और फाइलों को समय पर निपटाने की प्रेरणा देगा. सहकर्मियों और सीनियर अधिकारियों का व्यवहार आपके प्रति सहयोगात्मक रहेगा, लेकिन वरियान योग के कारण किसी भी कागजी काम या रिपोर्ट को सबमिट करने से पहले खुद दो बार अच्छी तरह जांच लें.

व्यापारियों के लिए आज का दिन सूझबूझ से काम लेने का है. यदि आपका कारोबार इलेक्ट्रॉनिक्स, पेय पदार्थों, कूलिंग अप्लायंसेज या कंसल्टेंसी से जुड़ा है, तो नौतपा की इस भीषण गर्मी के बावजूद बाजार में आपकी अच्छी मांग बनी रहेगी. हालांकि, आज छठे भाव में चंद्रमा होने और वरियान योग के प्रभाव के कारण किसी भी नए बड़े व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर करने या नई साझेदारी (partnership) की शुरुआत करने से पूरी तरह बचें. पुरानी डील्स को ही सुचारू रूप से आगे बढ़ाना आज बेहतर रहेगा.

राहुकाल: दोपहर 14:01:52 PM से दोपहर 15:45:18 PM तक रहेगा. इस समय के दौरान किसी भी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत या बड़े व्यापारिक सौदों को अंतिम रूप देने से पूरी तरह बचें.

अभिजित मुहूर्त: सुबह 11:50:51 AM से दोपहर 12:46:00 PM तक रहेगा. कोई भी महत्वपूर्ण मीटिंग करनी हो या वित्तीय निर्णय लेना हो, तो यह समय सबसे अनुकूल है.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा संभलकर चलने और बजट प्लानिंग करने का है. आपकी राशि में बैठे सूर्य-बुध की कृपा से धन की आवक सुचारू रूप से बनी रहेगी, यानी पैसों की कोई बड़ी तंगी नहीं होगी.

हालांकि, छठे भाव का चंद्रमा अचानक कुछ अनचाहे खर्चे सामने ला सकता है. नौतपा की भयंकर गर्मी को देखते हुए घर या दफ्तर के कूलिंग सिस्टम (AC/Cooler) की मरम्मत या नए उपकरणों की खरीद पर आज अच्छा-खासा पैसा खर्च हो सकता है. वरियान योग यह चेतावनी दे रहा है कि आज किसी को भी बड़ा कर्ज या उधार देने से बचें, अन्यथा वह पैसा लंबे समय के लिए अटक सकता है. अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें ताकि बजट संतुलित रहे.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज का दिन मिलाजुला रहेगा. जीवनसाथी आज घर की जिम्मेदारियों को निभाने में आपका पूरा साथ देगा. शाम के समय जब आप काम से थोड़ा खाली होंगे, तो उनके साथ बैठकर भविष्य की योजनाओं पर ठंडे दिमाग से चर्चा हो सकती है. छठे भाव के चंद्रमा के कारण जीवनसाथी की सेहत या थकान को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है, इसलिए उनके प्रति सहयोगात्मक रवैया अपनाएं.

प्रेम संबंधों में रह रहे लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा. काम की व्यस्तता और अत्यधिक गर्मी के कारण हो सकता है आप एक-दूसरे से सीधे न मिल पाएं, लेकिन फोन या सोशल मीडिया के जरिए आपसी संवाद और मधुरता बनी रहेगी. अविवाहित लोगों के लिए आज विवाह के किसी अच्छे प्रस्ताव पर चर्चा आगे बढ़ सकती है, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी राय बनाने से बचें.

स्वास्थ्य (Health)

नौतपा के चौथे दिन की झुलसाने वाली लू और भयंकर तपिश से वृषभ राशि वालों को अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सजग रहना होगा. सूर्य इस समय आपकी ही राशि में बैठे हैं, जिससे शरीर में पित्त और गर्मी की मात्रा अचानक बढ़ सकती है. आपको चेहरे पर टैनिंग, आंखों में जलन, सिरदर्द या पेट में गड़बड़ी (acid reflux) की शिकायत हो सकती है.

तेज धूप में सीधे बाहर निकलने से पूरी तरह परहेज करें. यदि बाहर जाना बहुत जरूरी हो, तो पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर और चेहरे को सूती कपड़े से ढककर ही निकलें. शरीर को अंदर से ठंडा रखने के लिए लगातार नींबू पानी, नारियल पानी, या पुदीने का शरबत लेते रहें और बासी भोजन से पूरी तरह दूर रहें.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 2, 7

लकी कलर: मलाईदार सफेद (Creamy White) और हल्का गुलाबी

आज का उपाय (Today's Remedy)

आज प्रदोष व्रत के पावन संयोग, गुरुवार के दिन और वरियान योग के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए आपको निम्नलिखित सीधे और सटीक उपाय करने चाहिए:

भगवान विष्णु की पूजा (गुरुवार विशेष): आज गुरुवार का दिन होने के कारण सुबह के समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें. उन्हें पीले फूल और चने की दाल-गुड़ का भोग लगाएं. "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का शांत मन से जाप करें. इससे आपके करियर और आर्थिक स्थिति में स्थिरता आएगी.

शिव जी का जलाभिषेक (प्रदोष व्रत विशेष): चूंकि आज प्रदोष व्रत है, इसलिए शाम के समय (प्रदोष काल में) भगवान शिव के मंदिर जाएं. तांबे या कांसे के लोटे में ठंडा जल, थोड़ा सा गंगाजल और काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और "ॐ नमः शिवाय" का जाप करें. इस भीषण गर्मी में शिव जी को जल अर्पित करने से मानसिक शांति मिलेगी, सेहत सुधरेगी और कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी.

ठंडे जल और पीले फलों का दान: नौतपा की इस भयंकर तपिश को देखते हुए किसी सार्वजनिक स्थान पर राहगीरों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था करें या किसी जरूरतमंद को मिट्टी का घड़ा (मटका) और गुरुवार के अनुसार पीले रसीले फल (जैसे पका हुआ खरबूजा या केला) दान करें. इससे सूर्य, गुरु और मंगल तीनों ग्रहों के शुभ फल प्राप्त होंगे.

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope) - 28 मई 2026

मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन अपनी सूझबूझ और रचनात्मक क्षमता के बल पर आगे बढ़ने का है. आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि होने से प्रदोष व्रत (शुक्ल) का बेहद पावन संयोग बना हुआ है, जो भगवान शिव की विशेष कृपा लेकर आया है. इसके साथ ही आज गुरुवार का दिन होने से आपकी ही राशि में बैठे देवगुरु बृहस्पति और शुक्र की दोहरी कृपा आप पर बनी रहेगी, जिससे आपके मान-सम्मान और आकर्षण में वृद्धि होगी. हालांकि, दूसरी तरफ उत्तर भारत में नौतपा का चौथा दिन चल रहा है, जिसके कारण भीषण गर्मी और गर्म हवाओं का प्रकोप अपने चरम पर है. इस अत्यधिक तपिश की वजह से दिन के शुरुआती हिस्से में आपको शारीरिक सुस्ती महसूस हो सकती है, जिससे आपको उबरना होगा.

पंचांग के अनुसार आज द्वादशी तिथि सुबह 07:59:42 तक ही रहेगी, जिसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी. इसके साथ ही आज चित्रा नक्षत्र और वरियान योग का प्रभाव रहेगा. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन तुला राशि यानी आपके पांचवें भाव में गोचर करेंगे. पांचवां भाव बुद्धि, ज्ञान, संतान, विवेक और रचनात्मकता का होता है. चंद्रमा की यह स्थिति आज आपकी मानसिक क्षमता को बहुत तार्किक और व्यावहारिक बनाएगी, जिससे आप किसी भी जटिल समस्या का बहुत ही सूझबूझ से समाधान निकाल लेंगे.

करियर और व्यापार (Career & Business)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन काफी प्रगतिशील रहेगा, विशेषकर जो लोग शिक्षा, मीडिया, राइटिंग, आईटी, कंसल्टेंसी और पब्लिक डीलिंग से जुड़े हैं. पांचवें भाव का चंद्रमा और आपकी राशि में बैठे गुरु-शुक्र की कृपा से आपकी नेटवर्किंग मजबूत होगी और आपके विचार सीनियर अधिकारियों को पसंद आएंगे. हालांकि, वरियान योग के कारण दफ्तर में सहकर्मियों के साथ बातचीत करते समय अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और किसी भी तरह की गॉसिप या राजनीति से दूर रहें.

व्यापारियों के लिए आज का दिन अच्छा मुनाफा कमाने का है. यदि आपका काम इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रॉपर्टी, कूलिंग अप्लायंसेज या पेय पदार्थों से जुड़ा है, तो नौतपा की गर्मी के बावजूद ऑनलाइन या फोन के माध्यम से आपका व्यापार सुचारू रूप से चलता रहेगा. हालांकि, आज वरियान योग के प्रभाव के कारण किसी भी नए बड़े कमर्शियल एग्रीमेंट या नई साझेदारी (partnership) की शुरुआत करने से बचें. पेपरवर्क से जुड़ी चीजों को आज खुद अच्छी तरह जांच लें, पुराने सौदों को ही आगे बढ़ाना बेहतर रहेगा.

राहुकाल: दोपहर 14:01:52 PM से दोपहर 15:45:18 PM तक रहेगा. इस समय के दौरान किसी भी बड़े वित्तीय निर्णय को लेने या नए सौदे को अंतिम रूप देने से पूरी तरह बचें.

अभिजित मुहूर्त: सुबह 11:50:51 AM से दोपहर 12:46:00 PM तक रहेगा. कोई भी महत्वपूर्ण मीटिंग करनी हो या नया विचार साझा करना हो, तो यह समय सबसे अनुकूल है.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन संतुलित और अच्छा रहने वाला है. पांचवें भाव का चंद्रमा आपकी वित्तीय योजनाओं को सही दिशा देगा. आपकी राशि के स्वामी बुध इस समय 12वें भाव में सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना रहे हैं, जिससे पैसों की आवक लगातार बनी रहेगी और किसी पुराने मित्र की मदद से भी आर्थिक लाभ होने की संभावना है.

हालांकि, 12वें भाव के सूर्य-बुध अचानक कुछ अनचाहे खर्चे भी ला सकते हैं. नौतपा की इस भीषण गर्मी को देखते हुए आप घर को ठंडा रखने के उपकरणों (AC/Cooler) की मरम्मत, इनवर्टर या सुख-सुविधाओं की चीजों पर धन खर्च कर सकते हैं. वरियान योग यह संकेत दे रहा है कि आज किसी भी तरह के गुप्त या शॉर्ट-टर्म रिस्की इन्वेस्टमेंट में बड़ा पैसा लगाने से बचें. खर्च होने के बावजूद आपका बजट नियंत्रण में रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज का दिन बेहद अनुकूल और सुखद है. मिथुन राशि में गुरु-शुक्र की युति आपके आपसी रिश्तों में समझदारी और सम्मान बढ़ाएगी. जीवनसाथी आज घर की जिम्मेदारियों को निभाने में आपका भरपूर साथ देगा और शाम के समय उनके साथ बैठकर परिवार के भविष्य को लेकर कोई सकारात्मक चर्चा हो सकती है. माता जी के साथ आपके संबंध और मजबूत होंगे और उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा.

प्रेम संबंधों में रह रहे लोगों के लिए आज का दिन रोमांस और आपसी समझ बढ़ाने वाला रहेगा. पांचवें भाव का चंद्रमा आपके रिश्तों में मधुरता लाएगा. यदि पार्टनर के साथ कोई पुरानी गलतफहमी चल रही थी, तो आज ठंडे दिमाग से की गई बातचीत से वह पूरी तरह दूर हो जाएगी. अविवाहित लोगों के लिए आज विवाह का कोई अच्छा प्रस्ताव आने के योग बने हुए हैं.

स्वास्थ्य (Health)

नौतपा के चौथे दिन की भीषण तपिश और गर्म हवाओं (Heat Wave) के कारण मिथुन राशि वालों को अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष सजग रहना होगा. 12वें भाव में सूर्य की स्थिति और अत्यधिक गर्मी की वजह से आपको मानसिक थकान, आंखों में जलन, सिरदर्द या सुस्ती की शिकायत हो सकती है.

तेज धूप में सीधे बाहर निकलने से पूरी तरह परहेज करें. एसी की ठंडी हवा से तुरंत निकलकर तेज धूप में जाने से बचें, अन्यथा सर्दी-गर्मी की शिकायत हो सकती है. शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए दिनभर में नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी या मौसमी फलों के रस का सेवन लगातार करते रहें ताकि शरीर का तापमान संतुलित रहे.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 3, 5

लकी कलर: हल्का हरा और चमकीला सफेद

आज का उपाय (Today's Remedy)

आज प्रदोष व्रत के पावन संयोग, गुरुवार के दिन और वरियान योग के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए आपको निम्नलिखित सीधे और सटीक उपाय करने चाहिए:

भगवान विष्णु की पूजा (गुरुवार विशेष): आज गुरुवार का दिन होने के कारण सुबह के समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें. उन्हें पीले फूल और चने की दाल-गुड़ का भोग लगाएं. "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का शांत मन से जाप करें. इससे आपके करियर और आर्थिक स्थिति में स्थिरता आएगी.

शिव जी का जलाभिषेक (प्रदोष व्रत विशेष): चूंकि आज प्रदोष व्रत है, इसलिए शाम के समय (प्रदोष काल में) भगवान शिव के मंदिर जाएं. तांबे या कांस्य के लोटे में ठंडा जल, थोड़ा सा गंगाजल और काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और "ॐ नमः शिवाय" का जाप करें. इस भीषण गर्मी में शिव जी को जल अर्पित करने से मानसिक शांति मिलेगी, सेहत सुधरेगी और कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी.

ठंडे जल और पीले फलों का दान: नौतपा की इस भयंकर तपिश को देखते हुए किसी सार्वजनिक स्थान पर राहगीरों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था करें या किसी जरूरतमंद को मिट्टी का घड़ा (मटका) और गुरुवार के अनुसार पीले रसीले फल (जैसे पका हुआ खरबूजा या केला) दान करें. इससे सूर्य, गुरु और मंगल तीनों ग्रहों के शुभ फल प्राप्त होंगे.

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope) - 28 मई 2026

कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन अपनी सुख-सुविधाओं को बढ़ाने, पारिवारिक माहौल को बेहतर करने और धैर्य से काम लेने का है. आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि होने से प्रदोष व्रत (शुक्ल) का बेहद पवित्र संयोग बना हुआ है, जो भगवान शिव की विशेष कृपा दिलाने वाला है. इसके साथ ही आज गुरुवार का दिन होने से भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की कृपा भी आपके साथ रहेगी. हालांकि, दूसरी तरफ उत्तर भारत में नौतपा का चौथा दिन चल रहा है, जिसके कारण आसमान से आग बरस रही है. इस चिलचिलाती गर्मी और गर्म हवाओं का सीधा असर आपकी शारीरिक ऊर्जा पर पड़ सकता है, जिससे दोपहर के समय थकावट महसूस होगी. भावुक स्वभाव के होने के कारण आपको आज छोटी-मोटी बातों पर चिढ़चिढ़ाहट से बचना होगा.

पंचांग के अनुसार आज द्वादशी तिथि सुबह 07:59:42 तक ही रहेगी, जिसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी. इसके साथ ही आज चित्रा नक्षत्र और वरियान योग का प्रभाव रहेगा. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन तुला राशि यानी आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे. चौथा भाव सुख, माता, वाहन और घरेलू शांति का होता है. चंद्रमा की यह स्थिति आज आपका पूरा ध्यान परिवार की व्यवस्थाओं को आरामदायक बनाने और माता जी के स्वास्थ्य की देखभाल करने की तरफ खींचेगी.

करियर और व्यापार (Career & Business)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहने वाला है. दशम भाव (कर्म भाव) में बैठे मंगल आपके भीतर कार्यक्षेत्र में नेतृत्व करने की क्षमता और साहस बनाए रखेंगे. चौथे भाव का चंद्रमा दफ्तर की भागदौड़ के बीच भी आपको मानसिक रूप से काम के प्रति समर्पित रखेगा. हालांकि, वरियान योग के कारण आज सीनियर अधिकारियों या सहकर्मियों के सामने अपनी बात रखते समय वाणी को बहुत मर्यादित रखें. किसी भी तरह के वैचारिक मतभेद या बहस में पड़ने से बचें.

व्यापारियों के लिए आज का दिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है. यदि आपका काम इलेक्ट्रॉनिक्स, इनवर्टर, कूलर, कोल्ड स्टोरेज, पेय पदार्थों या प्रॉपर्टी से जुड़ा है, तो नौतपा की गर्मी के बावजूद आपके कारोबार में अच्छी तेजी और वित्तीय लाभ देखने को मिलेगा. हालांकि, आज वरियान योग और चौथे चंद्रमा के कारण किसी भी नए व्यापारिक अनुबंध (contract) पर हस्ताक्षर करने या बड़ा पूंजी निवेश करने से पूरी तरह बचें. साझेदारी के पुराने कामों में पारदर्शिता बनाए रखें.

राहुकाल: दोपहर 14:01:52 PM से दोपहर 15:45:18 PM तक रहेगा. इस समय के दौरान किसी भी बड़े वित्तीय निर्णय को लेने या नए सौदे को अंतिम रूप देने से पूरी तरह बचें.

अभिजित मुहूर्त: सुबह 11:50:51 AM से दोपहर 12:46:00 PM तक रहेगा. कोई भी महत्वपूर्ण मीटिंग करनी हो या जरूरी कागजी काम निपटाना हो, तो यह समय सबसे अनुकूल है.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन अच्छा रहने वाला है. एकादश भाव (लाभ भाव) में सूर्य और बुध की युति (बुधादित्य योग) होने से आपकी आय के स्रोतों में निरंतरता बनी रहेगी और पुराना फंसा हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है.

हालांकि, चौथे भाव का चंद्रमा भूमि, वाहन या घर के साजो-सामान पर खर्च होने का संकेत दे रहा है. नौतपा की इस भीषण गर्मी को देखते हुए आप घर को ठंडा रखने के उपकरणों की मरम्मत या नए कूलिंग सिस्टम की खरीद पर अच्छा-खासा पैसा खर्च कर सकते हैं. द्वादश भाव में गुरु-शुक्र की स्थिति धार्मिक कार्यों या दान-पुण्य पर भी खर्च करा सकती है. आय अच्छी होने के कारण आपका बजट पूरी तरह नियंत्रण में रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज का दिन बेहद सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा. चौथे भाव का चंद्रमा परिवार में आपसी तालमेल और मधुरता बढ़ाएगा. जीवनसाथी आज आपके काम में आपका हाथ बंटाएगा और आपको पूरा भावनात्मक सहयोग देगा, जिससे घर का माहौल खुशनुमा रहेगा. माता जी के साथ आपके संबंध और मजबूत होंगे और उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा.

प्रेम संबंधों में रह रहे लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रूप से अच्छा रहेगा. काम की व्यस्तता और अत्यधिक गर्मी के कारण हो सकता है आप एक-दूसरे से सीधे न मिल पाएं, लेकिन आपसी बातचीत में गहराई और समझदारी बनी रहेगी. वरियान योग के कारण पुरानी कड़वी बातों को दोबारा उखाड़ने से बचें. अविवाहित लोगों के लिए आज विवाह के किसी अच्छे प्रस्ताव पर चर्चा आगे बढ़ सकती है.

स्वास्थ्य (Health)

नौतपा के चौथे दिन की भयंकर तपिश और गर्म हवाओं (Heat Wave) के कारण कर्क राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा. कर्क राशि के जातक संवेदनशील प्रकृति के होते हैं, इसलिए अत्यधिक गर्मी और चौथे चंद्रमा के प्रभाव के कारण आपको छाती में जकड़न, डिहाइड्रेशन, आंखों में जलन या पेट में एसिडिटी की समस्या हो सकती है.

तेज धूप में सीधे बाहर निकलने से पूरी तरह परहेज करें. यदि बाहर जाना बहुत जरूरी हो, तो सिर और चेहरे को सूती कपड़े से ढककर ही निकलें. एसी की ठंडी हवा से तुरंत निकलकर तेज धूप में जाने से बचें, अन्यथा सर्दी-गर्मी की शिकायत हो सकती है. शरीर को अंदर से ठंडा रखने के लिए लगातार नींबू पानी, नारियल पानी या आम का पन्ना पीते रहें.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 4, 7

लकी कलर: दूधिया सफेद (Milky White) और हल्का पीला

आज का उपाय (Today's Remedy)

आज प्रदोष व्रत के पावन संयोग, गुरुवार के दिन और वरियान योग के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए आपको निम्नलिखित सीधे और सटीक उपाय करने चाहिए:

भगवान विष्णु की पूजा (गुरुवार विशेष): आज गुरुवार का दिन होने के कारण सुबह के समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें. उन्हें पीले फूल और चने की दाल-गुड़ का भोग लगाएं. "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का शांत मन से जाप करें. इससे आपके करियर और आर्थिक स्थिति में स्थिरता आएगी.

शिव जी का जलाभिषेक (प्रदोष व्रत विशेष): चूंकि आज प्रदोष व्रत है, इसलिए शाम के समय (प्रदोष काल में) भगवान शिव के मंदिर जाएं. तांबे या कांसे के लोटे में ठंडा जल, थोड़ा सा गंगाजल और काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और "ॐ नमः शिवाय" का जाप करें. इस भीषण गर्मी में शिव जी को जल अर्पित करने से मानसिक शांति मिलेगी, सेहत सुधरेगी और कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी.

ठंडे जल और पीले फलों का दान: नौतपा की इस भयंकर तपिश को देखते हुए किसी सार्वजनिक स्थान पर राहगीरों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था करें या किसी जरूरतमंद को मिट्टी का घड़ा (मटका) और गुरुवार के अनुसार पीले रसीले फल (जैसे पका हुआ खरबूजा या केला) दान करें. इससे सूर्य, गुरु और मंगल तीनों ग्रहों के शुभ फल प्राप्त होंगे.

सिंह राशिफल (Leo Horoscope) - 28 मई 2026

सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन अपने साहस, पराक्रम और सामाजिक संपर्कों को मजबूत करने का है. आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि होने से प्रदोष व्रत (शुक्ल) का बेहद पावन संयोग बना हुआ है, जो भगवान शिव की विशेष कृपा दिलाने वाला है. इसके साथ ही आज गुरुवार का दिन होने से देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी आपके साथ रहेगा. हालांकि, दूसरी तरफ उत्तर भारत में नौतपा का चौथा दिन चल रहा है, जिसके कारण आसमान से आग बरस रही है. इस चिलचिलाती गर्मी और गर्म हवाओं का सीधा असर आपके स्वभाव पर भी दिख सकता है, जिससे आपके भीतर गुस्सा, अहंकार या मामूली चिड़चिड़ाहट जल्दी आ सकती है. भाग्य भाव में बैठे मंगल आपको ऊर्जा तो भरपूर देंगे, लेकिन आपको अपनी वाणी और फैसलों में जल्दबाजी से बचना होगा.

पंचांग के अनुसार आज द्वादशी तिथि सुबह 07:59:42 तक ही रहेगी, जिसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी. इसके साथ ही आज चित्रा नक्षत्र और वरियान योग का प्रभाव रहेगा. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन तुला राशि यानी आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे. तीसरा भाव साहस, पराक्रम, छोटे भाई-बहन और संवाद (Communication) का होता है. चंद्रमा की यह स्थिति आज आपको अत्यधिक सक्रिय, साहसी और कम्युनिकेटिव बनाएगी, जिससे आप अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे.

करियर और व्यापार (Career & Business)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में अपनी धाक जमाने का रहेगा. दशम भाव में बैठे सूर्य और बुध (बुधादित्य योग) आपके काम में आ रही रुकावटों को दूर करने में मदद करेंगे. तीसरे भाव का चंद्रमा आपके भीतर किसी भी चुनौती से लड़ने का जज्बा पैदा करेगा, जिससे आपके सीनियर या उच्च अधिकारी आपकी कार्यशैली से प्रभावित होकर आपको कोई नई जिम्मेदारी सौंप सकते हैं. हालांकि, वरियान योग के कारण आज सहकर्मियों के साथ बातचीत करते समय अहंकार के टकराव से पूरी तरह बचें.

व्यापारियों के लिए आज का दिन अच्छा मुनाफा कमाने का है. एकादश भाव (लाभ भाव) में बैठे गुरु-शुक्र की कृपा से व्यापार में धन का प्रवाह (cash flow) शानदार रहेगा. यदि आपका काम इलेक्ट्रॉनिक्स, इनवर्टर, कूलिंग अप्लायंसेज, पेय पदार्थों या मार्केटिंग और सेल्स से जुड़ा है, तो नौतपा की गर्मी के बावजूद आपके कारोबार में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी. हालांकि, आज वरियान योग के प्रभाव के कारण किसी भी नए बड़े कमर्शियल एग्रीमेंट या निवेश में जल्दबाजी करने से बचें; पेपरवर्क को खुद अच्छी तरह जांचें.

राहुकाल: दोपहर 14:01:52 PM से दोपहर 15:45:18 PM तक रहेगा. इस समय के दौरान किसी भी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत या बड़े वित्तीय फैसलों को टालना ही बेहतर रहेगा.

अभिजित मुहूर्त: सुबह 11:50:51 AM से दोपहर 12:46:00 PM तक रहेगा. कोई भी महत्वपूर्ण मीटिंग करनी हो या जरूरी डील फाइनल करनी हो, तो यह समय सबसे अनुकूल है.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन काफी मजबूत और उन्नति दिलाने वाला रहेगा. एकादश भाव में बैठे गुरु-शुक्र और दशम भाव का बुधादित्य योग आपकी वित्तीय स्थिति को सहारा देगा. कहीं फंसा हुआ या रुका हुआ पैसा आज थोड़े से प्रयास से वापस मिल सकता है. पुराने निवेश से भी लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है.

हालांकि, तीसरे भाव का चंद्रमा और वरियान योग अनचाहे खर्चों का संकेत भी दे रहे हैं. नौतपा की भीषण गर्मी को देखते हुए आप खुद को और परिवार को आरामदायक माहौल देने के लिए कूलिंग सिस्टम की मरम्मत या नए उपकरणों की खरीद पर धन खर्च कर सकते हैं. वरियान योग यह चेतावनी दे रहा है कि आज सट्टेबाजी या शॉर्ट-टर्म रिस्की इन्वेस्टमेंट में बड़ा पैसा न लगाएं. आय अच्छी होने के कारण आपका बजट पूरी तरह नियंत्रण में रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के मामले में आज सात्विकता और समझदारी बनी रहेगी. तीसरे भाव का चंद्रमा आपके आपसी संवाद को बेहतर बनाएगा. जीवनसाथी आज घर की जिम्मेदारियों को निभाने में आपका पूरा साथ देगा और आपको भावनात्मक सहयोग देगा, जिससे घरेलू माहौल खुशनुमा रहेगा. छोटे भाई-बहनों के साथ आपके संबंध और मजबूत होंगे.

प्रेम संबंधों में रह रहे लोगों के लिए आज का दिन आपसी दूरियां मिटाने और समझदारी दिखाने का है. तीसरा भाव संवाद को मजबूत करता है, जिससे पार्टनर के साथ चल रही पुरानी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं. हालांकि, वरियान योग के कारण बातचीत के दौरान अपनी बात थोपने या डोमिनेट करने की कोशिश न करें, वरना बहस बढ़ सकती है. अविवाहित लोगों के लिए आज विवाह के अच्छे प्रस्ताव आने के योग बने हुए हैं.

स्वास्थ्य (Health)

नौतपा के चौथे दिन की भयंकर तपिश और लू के कारण सिंह राशि वालों को अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सावधान रहना होगा. सूर्य आपकी ही राशि के स्वामी हैं, इसलिए शरीर में पित्त और गर्मी की मात्रा अचानक बढ़ सकती है. इसके साथ ही अष्टम भाव का शनि और तीसरे भाव का चंद्रमा आपको मानसिक थकान, सिरदर्द, आंखों में जलन या घबराहट की शिकायत दे सकते हैं.

दोपहर के समय तेज धूप और गर्म हवाओं के सीधे संपर्क में आने से पूरी तरह परहेज करें. यदि बाहर जाना बहुत जरूरी हो, तो पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर और सिर को सूती कपड़े से ढककर ही निकलें. शरीर को अंदर से ठंडा रखने के लिए गन्ने का रस, नींबू पानी, पुदीने का शरबत या छाछ का सेवन लगातार करते रहें और बासी भोजन से पूरी तरह दूर रहें.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 1, 5

लकी कलर: सुनहरा पीला और गहरा केसरिया

आज का उपाय (Today's Remedy)

आज प्रदोष व्रत के पावन संयोग, गुरुवार के दिन और वरियान योग के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए आपको निम्नलिखित सीधे और सटीक उपाय करने चाहिए:

भगवान विष्णु की पूजा (गुरुवार विशेष): आज गुरुवार का दिन होने के कारण सुबह के समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें. उन्हें पीले फूल और चने की दाल-गुड़ का भोग लगाएं. "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का शांत मन से जाप करें. इससे आपके करियर और आर्थिक स्थिति में स्थिरता आएगी.

शिव जी का जलाभिषेक (प्रदोष व्रत विशेष): चूंकि आज प्रदोष व्रत है, इसलिए शाम के समय (प्रदोष काल में) भगवान शिव के मंदिर जाएं. तांबे या कांसे के लोटे में ठंडा जल, थोड़ा सा गंगाजल और काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और "ॐ नमः शिवाय" का जाप करें. इस भीषण गर्मी में शिव जी को जल अर्पित करने से मानसिक शांति मिलेगी, सेहत सुधरेगी और कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी.

ठंडे जल और पीले फलों का दान: नौतपा की इस भयंकर तपिश को देखते हुए किसी सार्वजनिक स्थान पर राहगीरों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था करें या किसी जरूरतमंद को मिट्टी का घड़ा (मटका) और गुरुवार के अनुसार पीले रसीले फल (जैसे पका हुआ खरबूजा या केला) दान करें. इससे सूर्य, गुरु और मंगल तीनों ग्रहों के शुभ फल प्राप्त होंगे.

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope) - 28 मई 2026

कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन अपनी आर्थिक योजनाओं को मजबूत करने, पारिवारिक मामलों को सुलझाने और वाणी पर संयम रखने का है. आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि होने से प्रदोष व्रत (शुक्ल) का बेहद पवित्र संयोग बना हुआ है, जो भगवान शिव की विशेष कृपा दिलाने वाला है. इसके साथ ही आज गुरुवार का दिन होने से देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु की असीम कृपा भी आपके करियर और मान-सम्मान को सहारा देगी. हालांकि, दूसरी तरफ उत्तर भारत में नौतपा का चौथा दिन चल रहा है, जिसके कारण आसमान से आग बरस रही है. इस चिलचिलाती गर्मी और गर्म हवाओं का सीधा असर आपके स्वभाव पर भी दिख सकता है, जिससे दोपहर के समय शारीरिक सुस्ती या मामूली चिड़चिड़ाहट महसूस हो सकती है.

पंचांग के अनुसार आज द्वादशी तिथि सुबह 07:59:42 तक ही रहेगी, जिसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी. इसके साथ ही आज चित्रा नक्षत्र और वरियान योग का प्रभाव रहेगा. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन तुला राशि यानी आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे. दूसरा भाव धन, वाणी, संचय और कुटुंब (परिवार) का होता है. चंद्रमा की यह स्थिति आज आपको बेहद व्यावहारिक, नाप-तोल कर बोलने वाला और पूरी तरह से अपने आर्थिक बजट को सुधारने पर केंद्रित बनाएगी.

करियर और व्यापार (Career & Business)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में अपनी बौद्धिक क्षमता और बारीक सूझबूझ का लोहा मनवाने का रहेगा. दशम भाव (कर्म भाव) में बैठे गुरु-शुक्र की कृपा से आपके काम को वरिष्ठ अधिकारियों और कलीग्स की तरफ से सराहना मिलेगी. दफ्तर में आपके किसी व्यावहारिक सुझाव को आज मैनेजमेंट स्वीकार कर सकता है. हालांकि, वरियान योग और अष्टम भाव के मंगल के कारण आज सहकर्मियों के साथ किसी भी तरह के वैचारिक मतभेद, बहस या दफ्तर की राजनीति में पड़ने से पूरी तरह बचें. अपनी टोन को विनम्र रखें.

व्यापारियों के लिए आज का दिन रणनीतिक और वित्तीय रूप से अच्छा मुनाफा लेकर आएगा. भाग्य भाव में सूर्य-बुध की युति (बुधादित्य योग) होने से व्यापार में धन का प्रवाह (cash flow) बेहतर रहेगा. यदि आपका कारोबार इलेक्ट्रॉनिक्स, इनवर्टर, कूलिंग अप्लायंसेज, पेय पदार्थों या कंसल्टेंसी और फाइनेंस से जुड़ा है, तो नौतपा की गर्मी के बावजूद मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी. हालांकि, आज वरियान योग और अष्टम मंगल के कारण किसी भी नए बड़े पूंजी निवेश, नए समझौते या पार्टनरशिप की शुरुआत करने से पूरी तरह बचें. जल्दबाजी में किया गया कोई भी कमर्शियल एग्रीमेंट नुकसान दे सकता है, पुराने काम को ही सुचारू रूप से आगे बढ़ाएं.

राहुकाल: दोपहर 14:01:52 PM से दोपहर 15:45:18 PM तक रहेगा. इस समय के दौरान किसी भी बड़े वित्तीय निर्णय को लेने या नए कमर्शियल सौदे को अंतिम रूप देने से पूरी तरह बचें.

अभिजित मुहूर्त: सुबह 11:50:51 AM से दोपहर 12:46:00 PM तक रहेगा. कोई भी महत्वपूर्ण मीटिंग करनी हो या जरूरी कागजी काम निपटाना हो, तो यह समय सबसे बढ़िया रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन काफी मजबूत और बचत (saving) की दिशा में अच्छे प्रयास करने का रहेगा. दूसरे भाव (धन भाव) का चंद्रमा आपके संचित धन में वृद्धि कराएगा. पुराना रुका हुआ या फंसा हुआ पैसा आज थोड़े से प्रयास से वापस मिल सकता है.

हालांकि, वरियान योग यह चेतावनी भी दे रहा है कि आज किसी भी तरह के सट्टेबाजी या शॉर्ट-टर्म रिस्की मार्केट में पैसा न लगाएं. नौतपा की भीषण गर्मी को देखते हुए घर की सुख-सुविधाओं या कूलिंग अप्लायंसेज (AC/Cooler) के रखरखाव और अपग्रेडेशन पर अचानक कुछ धन खर्च हो सकता है. इसके अलावा, अष्टम मंगल के कारण किसी को भी बड़ा कर्ज या उधार देने से बचें, अन्यथा वह पैसा लंबे समय के लिए फंस सकता है. आय अच्छी होने से आपका बजट पूरी तरह नियंत्रण में रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के मामले में आज का दिन संबंधों को मधुर और शांतिपूर्ण बनाए रखने का है. दूसरे भाव का चंद्रमा कुटुंब में आपसी तालमेल बढ़ाएगा. जीवनसाथी आज घर की जिम्मेदारियों को निभाने में आपका पूरा साथ देगा और आपको भावनात्मक सहयोग देगा, जिससे घरेलू माहौल खुशनुमा रहेगा. हालांकि, वरियान योग के प्रभाव के कारण बातचीत के दौरान अपनी बात थोपने या पुरानी कड़वी बातों को उखाड़ने से बचें.

प्रेम संबंधों में रह रहे लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रूप से सुखद रहेगा. काम की व्यस्तता और अत्यधिक गर्मी के कारण हो सकता है आप एक-दूसरे से सीधे न मिल पाएं, लेकिन फोन या सोशल मीडिया के जरिए संवाद बना रहेगा. पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें और बातचीत में नरमी रखें. अविवाहित लोगों के लिए आज विवाह के किसी अच्छे प्रस्ताव पर घर में सकारात्मक चर्चा आगे बढ़ सकती है.

स्वास्थ्य (Health)

नौतपा के चौथे दिन की भयंकर तपिश और लू के कारण कन्या राशि वालों को अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सावधान रहना होगा. अष्टम भाव का मंगल अचानक चोट, थकान या डिहाइड्रेशन (शरीर में पानी की कमी) का संकेत दे रहा है. वहीं दूसरे भाव का चंद्रमा और अत्यधिक गर्मी की वजह से आपको मानसिक थकान, पेट में जलन, एसिडिटी या माइग्रेन की समस्या हो सकती है.

दोपहर के समय जब धूप सबसे तेज हो, तो बाहर निकलने से पूरी तरह परहेज करें. यदि बाहर जाना बहुत जरूरी हो, तो सिर और चेहरे को सूती कपड़े से ढककर और पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर ही निकलें. शरीर को अंदर से ठंडा रखने के लिए लगातार नींबू पानी, नारियल पानी, या पुदीने का शरबत लेते रहें और बासी या अत्यधिक मसालेदार भोजन से पूरी तरह दूर रहें.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 5, 6

लकी कलर: मलाईदार सफेद (Creamy White) और हल्का तोतिया हरा

आज का उपाय (Today's Remedy)

आज प्रदोष व्रत के पावन संयोग, गुरुवार के दिन और वरियान योग के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए आपको निम्नलिखित सीधे और सटीक उपाय करने चाहिए:

भगवान विष्णु की पूजा (गुरुवार विशेष): आज गुरुवार का दिन होने के कारण सुबह के समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें. उन्हें पीले फूल और चने की दाल-गुड़ का भोग लगाएं. "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का शांत मन से जाप करें. इससे आपके करियर और आर्थिक स्थिति में स्थिरता आएगी.

शिव जी का जलाभिषेक (प्रदोष व्रत विशेष): चूंकि आज प्रदोष व्रत है, इसलिए शाम के समय (प्रदोष काल में) भगवान शिव के मंदिर जाएं. तांबे या कांसे के लोटे में ठंडा जल, थोड़ा सा गंगाजल और काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और "ॐ नमः शिवाय" का जाप करें. इस भीषण गर्मी में शिव जी को जल अर्पित करने से मानसिक शांति मिलेगी, सेहत सुधरेगी और कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी.

ठंडे जल और पीले फलों का दान: नौतपा की इस भयंकर तपिश को देखते हुए किसी सार्वजनिक स्थान पर राहगीरों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था करें या किसी जरूरतमंद को मिट्टी का घड़ा (मटका) और गुरुवार के अनुसार पीले रसीले फल (जैसे पका हुआ खरबूजा या केला) दान करें. इससे सूर्य, गुरु और मंगल तीनों ग्रहों के शुभ फल प्राप्त होंगे.

तुला राशिफल (Libra Horoscope) - 28 मई 2026

तुला राशि वालों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास से भरा, मानसिक शांति दिलाने वाला और व्यक्तित्व को निखारने वाला रहेगा. आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि होने से प्रदोष व्रत (शुक्ल) का बेहद पावन संयोग बना हुआ है, जो भगवान शिव की विशेष कृपा दिलाने वाला है. इसके साथ ही आज गुरुवार का दिन होने से भाग्य भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी आपके साथ रहेगी. हालांकि, दूसरी तरफ उत्तर भारत में नौतपा का चौथा दिन चल रहा है, जिसके कारण आसमान से आग बरस रही है. इस चिलचिलाती गर्मी और गर्म हवाओं का सीधा असर आपके स्वभाव पर भी दिख सकता है, जिससे दोपहर के समय सुस्ती या स्वभाव में मामूली अधीरता आ सकती है. आपकी अपनी राशि में बैठे चंद्रमा आपको मानसिक संबल और शांति देंगे, जिससे आप हर परिस्थिति को बहुत ही ठंडे दिमाग से संभाल लेंगे.

पंचांग के अनुसार आज द्वादशी तिथि सुबह 07:59:42 तक ही रहेगी, जिसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी. इसके साथ ही आज चित्रा नक्षत्र और वरियान योग का प्रभाव रहेगा. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी ही राशि यानी आपके पहले (लग्न) भाव में गोचर करेंगे. पहला भाव हमारे शरीर, मन, स्वभाव और व्यक्तित्व का होता है. चंद्रमा की यह स्थिति आज आपको मानसिक रूप से बहुत मजबूत, व्यावहारिक और निर्णय लेने में सक्षम बनाएगी.

करियर और व्यापार (Career & Business)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में अपनी काबिलियत साबित करने और पेंडिंग पड़े कामों को आगे बढ़ाने का रहेगा. भाग्य भाव में बैठे गुरु-शुक्र और प्रथम भाव का चंद्रमा मिलकर आपके करियर की रफ्तार को तेज करेंगे. दफ्तर में सीनियर अधिकारी आज आपकी प्लानिंग और सूझबूझ से प्रभावित हो सकते हैं. हालांकि, सप्तम भाव में बैठे मंगल और वरियान योग के प्रभाव के कारण आज सहकर्मियों या टीम के साथ बातचीत करते समय अपनी टोन को बहुत मर्यादित रखें. किसी भी तरह के आक्रामक व्यवहार (aggressive nature) से बचें.

व्यापारी वर्ग के लिए आज का दिन मिलेजुला और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रहेगा. यदि आपका कारोबार इलेक्ट्रॉनिक्स, इनवर्टर, कूलिंग अप्लायंसेज, पेय पदार्थों या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और कंसल्टेंसी से जुड़ा है, तो नौतपा की भीषण गर्मी के बावजूद बाजार में आपकी अच्छी मांग बनी रहेगी और मुनाफा बढ़ेगा. हालांकि, आज वरियान योग और सप्तम मंगल के कारण किसी भी नए बड़े कमर्शियल एग्रीमेंट, साझेदारी (partnership) या बड़ा पूंजी निवेश करने से पूरी तरह बचें. जल्दबाजी में कोई भी नया सौदा करने के बजाय पुराने काम को ही सुचारू रूप से चलाना आज आपके लिए अधिक सुरक्षित रहेगा.

राहुकाल: दोपहर 14:01:52 PM से दोपहर 15:45:18 PM तक रहेगा. इस समय के दौरान कोई भी नया आर्थिक निर्णय लेने या बड़े सौदे पर दस्तखत करने से पूरी तरह बचें.

अभिजित मुहूर्त: सुबह 11:50:51 AM से दोपहर 12:46:00 PM तक रहेगा. कोई भी जरूरी मीटिंग करनी हो या महत्वपूर्ण कागजी काम निपटाना हो, तो यह समय सबसे अनुकूल और फलदायी रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन संतुलित रहने वाला है. प्रथम भाव का चंद्रमा और भाग्य भाव के गुरु-शुक्र आपकी आवक को बनाए रखेंगे, यानी धन आगमन के रास्ते खुले रहेंगे और किसी पुराने निवेश से भी लाभ होने की संभावना बनी हुई है.

हालांकि, अष्टम भाव में सूर्य-बुध की स्थिति और वरियान योग अनचाहे या अचानक आने वाले खर्चों का संकेत भी दे रहे हैं. नौतपा की भीषण गर्मी को देखते हुए घर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (AC/Cooler) के रखरखाव या गाड़ियों की अचानक मरम्मत पर आज अच्छा-खासा पैसा खर्च हो सकता है. वरियान योग यह कड़ी चेतावनी दे रहा है कि आज सट्टेबाजी, शेयर बाजार या किसी भी प्रकार के रिस्की शॉर्ट-टर्म इन्वेस्टमेंट से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें, अन्यथा नुकसान हो सकता है. खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखें ताकि बजट संतुलित रहे.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा धैर्य रखने और समझदारी दिखाने का है. प्रथम भाव का चंद्रमा आपके भीतर समझदारी तो बढ़ाएगा, लेकिन सप्तम भाव का मंगल और वरियान योग जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद या ईगो क्लैश (Ego Clash) की स्थिति पैदा कर सकता है. इस उमस और गर्मी भरे माहौल में छोटी-मोटी घरेलू बातों पर बहस को बढ़ाने के बजाय शांत रहकर बात को टालना बेहतर होगा. जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें.

प्रेम संबंधों में रह रहे लोगों के लिए आज का दिन आपसी तालमेल बेहतर करने वाला रहेगा. प्रथम भाव का चंद्रमा आपके आपसी संवाद को मजबूत करेगा, जिससे पार्टनर के साथ चल रही पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. हालांकि, बातचीत के दौरान अपनी बात थोपने की आदत से बचें. अविवाहित लोगों के लिए आज विवाह की चर्चा अचानक शुरू होने के संकेत हैं, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी राय बनाने से बचें.

स्वास्थ्य (Health)

नौतपा के चौथे दिन की भयंकर तपिश और लू के कारण तुला राशि वालों को अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सावधान रहना होगा. प्रथम भाव का चंद्रमा आपको मानसिक शांति और संबल देगा, लेकिन अष्टम सूर्य और सप्तम मंगल के प्रभाव से आपको आंखों में जलन, त्वचा पर टैनिंग, थकान, घबराहट या पेट में गैस-एसिडिटी की शिकायत हो सकती है.

दोपहर के समय जब धूप सबसे तेज हो, तो बाहर निकलने से पूरी तरह परहेज करें. यदि बाहर जाना बहुत जरूरी हो, तो सिर और चेहरे को सूती कपड़े से ढककर और पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर ही निकलें. शरीर में पानी की कमी (Dehydration) न होने दें; दिनभर छाछ, नींबू पानी, ओआरएस (ORS) या पुदीने का शरबत लगातार लेते रहें और रात को भरपूर नींद लें.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 6, 8

लकी कलर: मलाईदार सफेद (Creamy White) और हल्का आसमानी नीला

आज का उपाय (Today's Remedy)

आज प्रदोष व्रत के पावन संयोग, गुरुवार के दिन और वरियान योग के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए आपको निम्नलिखित सीधे और सटीक उपाय करने चाहिए:

भगवान विष्णु की पूजा (गुरुवार विशेष): आज गुरुवार का दिन होने के कारण सुबह के समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें. उन्हें पीले फूल और चने की दाल-गुड़ का भोग लगाएं. "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का शांत मन से जाप करें. इससे आपके करियर और आर्थिक स्थिति में स्थिरता आएगी.

शिव जी का जलाभिषेक (प्रदोष व्रत विशेष): चूंकि आज प्रदोष व्रत है, इसलिए शाम के समय (प्रदोष काल में) भगवान शिव के मंदिर जाएं. तांबे या कांसे के लोटे में ठंडा जल, थोड़ा सा गंगाजल और काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और "ॐ नमः शिवाय" का जाप करें. इस भीषण गर्मी में शिव जी को जल अर्पित करने से मानसिक शांति मिलेगी, सेहत सुधरेगी और कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी.

ठंडे जल और पीले फलों का दान: नौतपा की इस भयंकर तपिश को देखते हुए किसी सार्वजनिक स्थान पर राहगीरों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था करें या किसी जरूरतमंद को मिट्टी का घड़ा (मटका) और गुरुवार के अनुसार पीले रसीले फल (जैसे पका हुआ खरबूजा या केला) दान करें. इससे सूर्य, गुरु और मंगल तीनों ग्रहों के शुभ फल प्राप्त होंगे.

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope) - 28 मई 2026

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा शांति और संयम से चलने, खर्चों पर नियंत्रण रखने और अपनी सेहत का ख्याल रखने का है. आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि होने से प्रदोष व्रत (शुक्ल) का बेहद पवित्र संयोग बना हुआ है, जो भगवान शिव की विशेष कृपा दिलाने वाला है. इसके साथ ही आज गुरुवार का दिन होने से देवगुरु बृहस्पति की सात्विक ऊर्जा भी आपको मानसिक संबल देगी. हालांकि, दूसरी तरफ उत्तर भारत में नौतपा का चौथा दिन चल रहा है, जिसके कारण आसमान से आग बरस रही है. इस चिलचिलाती गर्मी और गर्म हवाओं का सीधा असर आपकी शारीरिक क्षमता पर पड़ सकता है, जिससे दोपहर के समय अत्यधिक थकान या स्वभाव में मामूली बेचैनी आ सकती है. छठे भाव के मंगल और बारहवें चंद्रमा के कारण आपको आज शांत रहकर दिन गुजारना चाहिए.

पंचांग के अनुसार आज द्वादशी तिथि सुबह 07:59:42 तक ही रहेगी, जिसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी. इसके साथ ही आज चित्रा नक्षत्र और वरियान योग का प्रभाव रहेगा. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन तुला राशि यानी आपके बारहवें (व्यय व बाहरी) भाव में गोचर करेंगे. बारहवां भाव खर्च, दूर की यात्रा, अनिद्रा और मानसिक शांति का होता है. चंद्रमा की यह स्थिति आज आपको थोड़ा एकांतप्रिय बना सकती है और आपका ध्यान घरेलू व्यवस्थाओं व बजट को सुधारने की तरफ अधिक रहेगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन दफ्तर में शांति से अपना काम निपटाने का रहेगा. छठे भाव में बैठे अपनी ही राशि के स्वामी मंगल आपके भीतर शत्रुओं और काम के दबाव से लड़ने का साहस बनाए रखेंगे. हालांकि, बारहवें भाव के चंद्रमा और वरियान योग के प्रभाव के कारण आज कार्यक्षेत्र में किसी भी तरह की गॉसिप, राजनीति या दूसरों के फटे में पैर अड़ाने से पूरी तरह बचें. सहकर्मियों के साथ बातचीत करते समय अपनी टोन को बहुत न्यूट्रल और विनम्र रखें, वरना बिना बात का कोई पुराना मुद्दा दफ्तर में विवाद का रूप ले सकता है.

व्यापारी वर्ग के लिए आज का दिन बेहद संभलकर और रणनीतिक रूप से चलने का है. यदि आपका कारोबार इलेक्ट्रॉनिक्स, इनवर्टर, कूलिंग अप्लायनसेज, पेय पदार्थों या इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट से जुड़ा है, तो नौतपा की भीषण गर्मी के बावजूद फोन या ऑनलाइन माध्यम से आपकी अच्छी मांग बनी रहेगी. हालांकि, आज वरियान योग और द्वादश चंद्रमा के कारण किसी भी नए बड़े कमर्शियल सौदे, साझेदारी (partnership) या नया बड़ा निवेश करने से पूरी तरह बचें. जल्दबाजी में किया गया कोई भी नया समझौता आपके पैसों को अटका सकता है; पुराने काम को ही सुचारू रूप से आगे बढ़ाना आज सबसे सुरक्षित रहेगा.

राहुकाल: दोपहर 14:01:52 PM से दोपहर 15:45:18 PM तक रहेगा. इस समय के दौरान कोई भी महत्वपूर्ण व्यापारिक निर्णय लेने या वित्तीय लेनदेन करने से पूरी तरह बचें.

अभिजित मुहूर्त: सुबह 11:50:51 AM से दोपहर 12:46:00 PM तक रहेगा. कोई भी जरूरी मीटिंग करनी हो या जरूरी पेपरवर्क चेक करना हो, तो यह समय सबसे अनुकूल है.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन बजट प्लानिंग करने और खर्चों पर सख्त पहरा लगाने का है. सप्तम भाव में सूर्य और बुध की युति (बुधादित्य योग) होने से आपकी नियमित आय के स्रोतों में निरंतरता बनी रहेगी, यानी धन का आगमन सुचारू रहेगा.

हालांकि, बारहवें भाव का चंद्रमा अचानक कुछ बड़े खर्चे सामने ला सकता है. नौतपा की इस भीषण गर्मी को देखते हुए आप घर को ठंडा रखने के उपकरणों (AC/Cooler) के अचानक रखरखाव, बिजली के बिल या सुख-सुविधाओं की चीजों पर अच्छा-खासा पैसा खर्च कर सकते हैं. वरियान योग यह चेतावनी दे रहा है कि आज शॉर्ट-टर्म रिस्की मार्केट या सट्टेबाजी में भूलकर भी पैसा न लगाएं. किसी को भी बड़ा कर्ज या उधार देने से बचें, अन्यथा वह पैसा लंबे समय के लिए फंस सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज का दिन समझदारी दिखाने का है. सप्तम भाव का बुधादित्य योग जीवनसाथी के साथ आपके जुड़ाव को तो मजबूत रखेगा, लेकिन बारहवें भाव का चंद्रमा और वरियान योग आपसी बातचीत में थोड़ी गलतफहमी या ईगो क्लैश की स्थिति पैदा कर सकता है. इस उमस और गर्मी भरे माहौल में छोटी-मोटी घरेलू बातों पर बहस को बढ़ाने के बजाय शांत रहकर बात को टालना बेहतर होगा. शाम के समय प्रदोष व्रत के पुण्य प्रभाव से घर का माहौल धीरे-धीरे शांत हो जाएगा.

प्रेम संबंधों में रह रहे लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा. काम की व्यस्तता और अत्यधिक गर्मी के कारण हो सकता है आप एक-दूसरे से सीधे न मिल पाएं, जिससे मन में थोड़ी सी दूरी महसूस हो सकती है, लेकिन फोन या मैसेज के जरिए संवाद बनाए रखें. बातचीत के दौरान अपनी बात थोपने की आदत से बचें. अविवाहित लोगों के लिए आज विवाह के किसी अच्छे प्रस्ताव पर घर में चर्चा आगे बढ़ सकती है, लेकिन कोई भी अंतिम निर्णय जल्दबाजी में न लें.

स्वास्थ्य (Health)

नौतपा के चौथे दिन की भयंकर तपिश और लू के कारण वृश्चिक राशि वालों को अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सजग रहना होगा. बारहवें भाव का चंद्रमा और अष्टम गुरु-शुक्र आपको शारीरिक थकान, आँखों में जलन, सिरदर्द, घबराहट या अनिद्रा (नींद न आना) की शिकायत दे सकते हैं. अत्यधिक गर्मी की वजह से पेट में जलन या एसिडिटी भी संभव है.

दोपहर के समय जब धूप सबसे तेज हो, तो बाहर निकलने से पूरी तरह परहेज करें. यदि बाहर जाना बहुत जरूरी हो, तो चेहरे-सिर को सूती कपड़े से ढककर और पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर ही निकलें. शरीर में पानी की कमी (Dehydration) न होने दें; दिनभर छाछ, नींबू पानी, नारियल पानी या ओआरएस (ORS) लगातार लेते रहें और रात को भरपूर नींद लें.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 1, 9

लकी कलर: गहरा लाल और हल्का क्रीम (Creamy White)

आज का उपाय (Today's Remedy)

आज प्रदोष व्रत के पावन संयोग, गुरुवार के दिन और वरियान योग के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए आपको निम्नलिखित सीधे और सटीक उपाय करने चाहिए:

भगवान विष्णु की पूजा (गुरुवार विशेष): आज गुरुवार का दिन होने के कारण सुबह के समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें. उन्हें पीले फूल और चने की दाल-गुड़ का भोग लगाएं. "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का शांत मन से जाप करें. इससे आपके करियर और आर्थिक स्थिति में स्थिरता आएगी.

शिव जी का जलाभिषेक (प्रदोष व्रत विशेष): चूंकि आज प्रदोष व्रत है, इसलिए शाम के समय (प्रदोष काल में) भगवान शिव के मंदिर जाएं. तांबे या कांसे के लोटे में ठंडा जल, थोड़ा सा गंगाजल और काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और "ॐ नमः शिवाय" का जाप करें. इस भीषण गर्मी में शिव जी को जल अर्पित करने से मानसिक शांति मिलेगी, सेहत सुधरेगी और कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी.

ठंडे जल और पीले फलों का दान: नौतपा की इस भयंकर तपिश को देखते हुए किसी सार्वजनिक स्थान पर राहगीरों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था करें या किसी जरूरतमंद को मिट्टी का घड़ा (मटका) और गुरुवार के अनुसार पीले रसीले फल (जैसे पका हुआ खरबूजा या केला) दान करें. इससे सूर्य, गुरु और मंगल तीनों ग्रहों के शुभ फल प्राप्त होंगे.

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope) - 28 मई 2026

धनु राशि वालों के लिए आज का दिन काफी प्रगतिशील, आर्थिक लाभ दिलाने वाला और मान-सम्मान को बढ़ाने वाला रहेगा. आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि होने से प्रदोष व्रत (शुक्ल) का बेहद पवित्र संयोग बना हुआ है, जो भगवान शिव की विशेष कृपा दिलाने वाला है. इसके साथ ही आज गुरुवार का दिन होने से आपकी ही राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति का विशेष आशीर्वाद आपके सप्तम भाव (साझेदारी व वैवाहिक भाव) पर बना रहेगा. हालांकि, दूसरी तरफ उत्तर भारत में नौतपा का चौथा दिन चल रहा है, जिसके कारण आसमान से आग बरस रही है. इस चिलचिलाती गर्मी और गर्म हवाओं का सीधा असर आपके शारीरिक ऊर्जा स्तर पर पड़ सकता है, जिससे दोपहर के समय थोड़ी सुस्ती या थकान महसूस होगी. एकादश भाव का चंद्रमा आपको मानसिक संबल और उत्साह देगा, जिससे आप अपने सभी जरूरी कामों को समय पर निपटा लेंगे.

पंचांग के अनुसार आज द्वादशी तिथि सुबह 07:59:42 तक ही रहेगी, जिसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी. इसके साथ ही आज चित्रा नक्षत्र और वरियान योग का प्रभाव रहेगा. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन तुला राशि यानी आपके ग्यारहवें (लाभ) भाव में गोचर करेंगे. ग्यारहवां भाव आय, बड़े भाई-बहन, इच्छा पूर्ति और सामाजिक दायरे का होता है. चंद्रमा की यह स्थिति आज आपको बेहद व्यावहारिक, सामाजिक रूप से सक्रिय और आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी.

करियर और व्यापार (Career & Business)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करने और बड़ी सफलता हासिल करने का रहेगा. सप्तम भाव में बैठे गुरु-शुक्र और एकादश भाव का चंद्रमा मिलकर आपके करियर की रफ्तार को तेज करेंगे. दफ्तर में आपके काम को वरिष्ठ अधिकारियों और कलीग्स की तरफ से सराहना मिलेगी, और कोई नई जिम्मेदारी भी आपको सौंपी जा सकती है. हालांकि, छठे भाव के सूर्य-बुध और वरियान योग के प्रभाव के कारण आज सहकर्मियों के साथ बातचीत करते समय अहंकार के टकराव से पूरी तरह बचें; अपनी टोन को विनम्र और व्यावहारिक रखें.

व्यापारी वर्ग के लिए आज का दिन शानदार मुनाफा कमाने और नए संपर्कों का लाभ उठाने का रहेगा. यदि आपका कारोबार इलेक्ट्रॉनिक्स, इनवर्टर, कूलिंग अप्लायंसेज, पेय पदार्थों, कंसल्टेंसी या फाइनेंस से जुड़ा है, तो नौतपा की भीषण गर्मी के बावजूद मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी और ग्राहकों की अच्छी चहल-पहल रहेगी. हालांकि, आज वरियान योग के कारण किसी भी नए बड़े कमर्शियल एग्रीमेंट या नई साझेदारी (partnership) पर हस्ताक्षर करने से पहले पेपरवर्क को खुद अच्छी तरह जांच लें; जल्दबाजी में कोई भी नया निवेश करने के बजाय पुराने काम को ही सुचारू रूप से आगे बढ़ाना आज आपके लिए अधिक सुरक्षित रहेगा.

राहुकाल: दोपहर 14:01:52 PM से दोपहर 15:45:18 PM तक रहेगा. इस समय के दौरान कोई भी महत्वपूर्ण व्यापारिक निर्णय लेने या नया बड़ा निवेश करने से पूरी तरह बचें.

अभिजित मुहूर्त: सुबह 11:50:51 AM से दोपहर 12:46:00 PM तक रहेगा. कोई भी जरूरी मीटिंग करनी हो या महत्वपूर्ण कागजी काम निपटाना हो, तो यह समय सबसे अनुकूल और फलदायी रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन काफी मजबूत और संचित धन में वृद्धि कराने वाला रहेगा. ग्यारहवें भाव (लाभ भाव) का चंद्रमा आपकी आवक को बनाए रखेगा, यानी धन आगमन के रास्ते खुले रहेंगे. पुराना रुका हुआ या फंसा हुआ पैसा आज थोड़े से प्रयास से वापस मिल सकता है, और किसी पुराने निवेश से भी अच्छा लाभ होने की संभावना बनी हुई है.

हालांकि, वरियान योग यह चेतावनी भी दे रहा है कि आज किसी भी तरह के सट्टेबाजी या शॉर्ट-टर्म रिस्की मार्केट में बड़ा पैसा लगाने से बचें. नौतपा की भीषण गर्मी को देखते हुए घर की सुख-सुविधाओं या कूलिंग अप्लायंसेज (AC/Cooler) के रखरखाव और अपग्रेडेशन पर अचानक कुछ धन खर्च हो सकता है. खर्च होने के बावजूद आपकी वित्तीय स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रहेगी और बजट संतुलित रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज का दिन सुखद और समझदारी से भरा रहेगा. सप्तम भाव में बैठे गुरु-शुक्र और एकादश चंद्रमा जीवनसाथी के साथ आपके जुड़ाव को बहुत मधुर और मजबूत रखेंगे. जीवनसाथी आज घर की जिम्मेदारियों को निभाने में आपका पूरा साथ देगा और आपको भावनात्मक सहयोग देगा, जिससे घरेलू माहौल खुशनुमा रहेगा. बड़े भाई-बहनों के साथ आपके संबंध और मजबूत होंगे और उनका मार्गदर्शन आपको मिलेगा.

प्रेम संबंधों में रह रहे लोगों के लिए आज का दिन आपसी तालमेल बेहतर करने वाला और रोमांस बढ़ाने वाला रहेगा. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा आपके आपसी संवाद को मजबूत करेगा, जिससे पार्टनर के साथ चल रही पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. हालांकि, वरियान योग के प्रभाव के कारण बातचीत के दौरान अपनी बात थोपने या पुरानी कड़वी बातों को उखाड़ने से बचें. अविवाहित लोगों के लिए आज विवाह के किसी अच्छे प्रस्ताव पर घर में सकारात्मक चर्चा आगे बढ़ सकती है.

स्वास्थ्य (Health)

नौतपा के चौथे दिन की भयंकर तपिश और लू के कारण धनु राशि वालों को अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सावधान रहना होगा. एकादश भाव का चंद्रमा आपको मानसिक शांति देगा, लेकिन छठे भाव के सूर्य और अत्यधिक गर्मी के प्रभाव से आपको आँखों में जलन, त्वचा पर टैनिंग, थकान, घबराहट या पेट में गैस-एसिडिटी की शिकायत हो सकती है.

दोपहर के समय जब धूप सबसे तेज हो, तो बाहर निकलने से पूरी तरह परहेज करें. यदि बाहर जाना बहुत जरूरी हो, तो सिर और चेहरे को सूती कपड़े से ढककर और पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर ही निकलें. शरीर में पानी की कमी (Dehydration) न होने दें; दिनभर छाछ, नींबू पानी, नारियल पानी या ओआरएस (ORS) लगातार लेते रहें ताकि शरीर का तापमान संतुलित रहे.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 3, 9

लकी कलर: सुनहरा पीला और हल्का केसरिया

आज का उपाय (Today's Remedy)

आज प्रदोष व्रत के पावन संयोग, गुरुवार के दिन और वरियान योग के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए आपको निम्नलिखित सीधे और सटीक उपाय करने चाहिए:

भगवान विष्णु की पूजा (गुरुवार विशेष): आज गुरुवार का दिन होने के कारण सुबह के समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें. उन्हें पीले फूल और चने की दाल-गुड़ का भोग लगाएं. "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का शांत मन से जाप करें. इससे आपके करियर और आर्थिक स्थिति में स्थिरता आएगी.

शिव जी का जलाभिषेक (प्रदोष व्रत विशेष): चूंकि आज प्रदोष व्रत है, इसलिए शाम के समय (प्रदोष काल में) भगवान शिव के मंदिर जाएं. तांबे या कांसे के लोटे में ठंडा जल, थोड़ा सा गंगाजल और काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और "ॐ नमः शिवाय" का जाप करें. इस भीषण गर्मी में शिव जी को जल अर्पित करने से मानसिक शांति मिलेगी, सेहत सुधरेगी और कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी.

ठंडे जल और पीले फलों का दान: नौतपा की इस भयंकर तपिश को देखते हुए किसी सार्वजनिक स्थान पर राहगीरों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था करें या किसी जरूरतमंद को मिट्टी का घड़ा (मटका) और गुरुवार के अनुसार पीले रसीले फल (जैसे पका हुआ खरबूजा या केला) दान करें. इससे सूर्य, गुरु और मंगल तीनों ग्रहों के शुभ फल प्राप्त होंगे.

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope) - 28 मई 2026

मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में अपनी धाक जमाने, मान-सम्मान पाने और व्यावहारिक होकर फैसले लेने का है. आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि होने से प्रदोष व्रत (शुक्ल) का बेहद पावन संयोग बना हुआ है, जो भगवान शिव की विशेष कृपा दिलाने वाला है. इसके साथ ही आज गुरुवार का दिन होने से देवगुरु बृहस्पति की शुभ ऊर्जा भी आपके निर्णयों को सही दिशा देगी. हालांकि, दूसरी तरफ उत्तर भारत में नौतपा का चौथा दिन चल रहा है, जिसके कारण आसमान से आग बरस रही है. इस चिलचिलाती गर्मी और गर्म हवाओं का सीधा असर आपके शारीरिक ऊर्जा स्तर पर पड़ सकता है, जिससे दोपहर के समय थोड़ी सुस्ती या सिर में भारीपन महसूस हो सकता है. दशम भाव का चंद्रमा आपको मानसिक रूप से बहुत मजबूत रखेगा, जिससे आप चुनौतियों को दरकिनार कर अपने काम पर फोकस्ड रहेंगे.

पंचांग के अनुसार आज द्वादशी तिथि सुबह 07:59:42 तक ही रहेगी, जिसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी. इसके साथ ही आज चित्रा नक्षत्र और वरियान योग का प्रभाव रहेगा. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन तुला राशि यानी आपके दसवें (कर्म व करियर) भाव में गोचर करेंगे. दसवां भाव नौकरी, बिजनेस, सामाजिक प्रतिष्ठा और पिता का होता है. चंद्रमा की यह स्थिति आज आपको पूरी तरह अपने काम के प्रति समर्पित और व्यावहारिक बनाएगी.

करियर और व्यापार (Career & Business)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन काफी बेहतरीन और तरक्की के नए रास्ते खोलने वाला रहेगा. दसवें भाव (कर्म भाव) का चंद्रमा आपके भीतर काम को पूरी बारीकी और अनुशासन से निपटाने की ऊर्जा देगा. दफ्तर में आपके काम की तारीफ मैनेजमेंट या सीनियर अधिकारियों द्वारा की जा सकती है. हालांकि, वरियान योग और छठे भाव के गुरु-शुक्र के कारण आज सहकर्मियों या कलीग्स के साथ किसी भी तरह के गुप्त विरोध या गॉसिप से खुद को पूरी तरह दूर रखें; अपनी बात बहुत ही संतुलित लहजे में कहें.

व्यापारी वर्ग के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से बड़ा लाभ देने वाला साबित हो सकता है. पांचवें भाव का बुधादित्य योग आपकी व्यापारिक बुद्धि को बहुत तेज रखेगा. यदि आपका कारोबार इलेक्ट्रॉनिक्स, इनवर्टर, कूलिंग अप्लायंसेज, पेय पदार्थों, मैन्युफैक्चरिंग या रियल एस्टेट से जुड़ा है, तो नौतपा की भीषण गर्मी के बावजूद मार्केट में आपका दबदबा बना रहेगा. हालांकि, आज वरियान योग के प्रभाव के कारण किसी भी नए बड़े कमर्शियल एग्रीमेंट या नई साझेदारी (partnership) की शुरुआत करने से पहले कागजी दस्तावेजों को खुद दो बार अच्छी तरह जांच लें; पुराने सौदों को ही आगे बढ़ाना आज अधिक सुरक्षित रहेगा.

राहुकाल: दोपहर 14:01:52 PM से दोपहर 15:45:18 PM तक रहेगा. इस समय के दौरान किसी भी बड़े वित्तीय निर्णय को लेने या नए सौदे पर दस्तखत करने से पूरी तरह बचें.

अभिजित मुहूर्त: सुबह 11:50:51 AM से दोपहर 12:46:00 PM तक रहेगा. कोई भी महत्वपूर्ण मीटिंग करनी हो या जरूरी डील फाइनल करनी हो, तो यह समय सबसे अनुकूल है.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन काफी मजबूत और वित्तीय स्थिति में सुधार लाने वाला रहेगा. दसवें भाव का चंद्रमा और पांचवें भाव का बुधादित्य योग आपकी आवक को बनाए रखेंगे, जिससे धन का प्रवाह (cash flow) शानदार रहेगा. पुराना रुका हुआ या फंसा हुआ पैसा आज थोड़े से प्रयास से वापस मिल सकता है.

हालांकि, चौथे भाव का मंगल और वरियान योग अचानक आने वाले पारिवारिक खर्चों का संकेत दे रहे हैं. नौतपा की भीषण गर्मी को देखते हुए आप घर को आरामदायक बनाने, एसी/कूलर की अचानक मरम्मत या बिजली के बिल पर अच्छा-खासा पैसा खर्च कर सकते हैं. वरियान योग यह चेतावनी दे रहा है कि आज शेयर बाजार या शॉर्ट-टर्म रिस्की मार्केट में बड़ा जुआ खेलने से बचें. आय अच्छी होने के कारण आपका बजट पूरी तरह नियंत्रण में रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज का दिन मिलाजुला और समझदारी दिखाने का है. दसवें भाव का चंद्रमा आपको घर की जिम्मेदारियों के प्रति गंभीर बनाएगा, लेकिन चौथे भाव में बैठे मंगल देव घरेलू सुख में थोड़ी अशांति या जीवनसाथी के साथ मामूली चिड़चिड़ाहट पैदा कर सकते हैं. इस उमस और गर्मी भरे माहौल में छोटी-मोटी बातों पर बहस करने के बजाय शांत रहकर बात को टालना बेहतर होगा. पिता जी का मार्गदर्शन आज आपके बहुत काम आएगा.

प्रेम संबंधों में रह रहे लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रूप से अच्छा रहेगा. काम की व्यस्तता और अत्यधिक गर्मी के कारण हो सकता है आप एक-दूसरे से सीधे न मिल पाएं, लेकिन फोन या मैसेज के जरिए जुड़ाव बना रहेगा. वरियान योग के कारण बातचीत के दौरान अपनी बातें पार्टनर पर थोपने से बचें. अविवाहित लोगों के लिए विवाह की चर्चा थोड़ी आगे बढ़ सकती है, लेकिन कोई भी अंतिम फैसला जल्दबाजी में न लें.

स्वास्थ्य (Health)

नौतपा के चौथे दिन की भयंकर तपिश और लू के कारण मकर राशि वालों को अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सजग रहना होगा. तीसरे भाव का शनि आपको भीतर से मजबूत रखेगा, लेकिन दसवें भाव का चंद्रमा और अत्यधिक गर्मी की वजह से आपको सिरदर्द, आँखों में जलन, त्वचा पर टैनिंग या शारीरिक थकान की शिकायत हो सकती है. चौथे मंगल के कारण रक्तचाप (Blood Pressure) या छाती में गर्मी-एसिडिटी की समस्या भी संभव है.

दोपहर के समय जब धूप सबसे तेज हो, तो बाहर निकलने से पूरी तरह परहेज करें. यदि बाहर जाना बहुत जरूरी हो, तो सिर और चेहरे को सूती कपड़े से ढककर और पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर ही निकलें. शरीर में पानी की कमी (Dehydration) न होने दें; दिनभर छाछ, नींबू पानी या पुदीने का शरबत लगातार लेते रहें ताकि शरीर का तापमान संतुलित रहे.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 4, 8

लकी कलर: गहरा नीला और हल्का मलाईदार सफेद (Creamy White)

आज का उपाय (Today's Remedy)

आज प्रदोष व्रत के पावन संयोग, गुरुवार के दिन और वरियान योग के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए आपको निम्नलिखित सीधे और सटीक उपाय करने चाहिए:

भगवान विष्णु की पूजा (गुरुवार विशेष): आज गुरुवार का दिन होने के कारण सुबह के समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें. उन्हें पीले फूल और चने की दाल-गुड़ का भोग लगाएं. "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का शांत मन से जाप करें. इससे आपके करियर और आर्थिक स्थिति में स्थिरता आएगी.

शिव जी का जलाभिषेक (प्रदोष व्रत विशेष): चूंकि आज प्रदोष व्रत है, इसलिए शाम के समय (प्रदोष काल में) भगवान शिव के मंदिर जाएं. तांबे या कांसे के लोटे में ठंडा जल, थोड़ा सा गंगाजल और काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और "ॐ नमः शिवाय" का जाप करें. इस भीषण गर्मी में शिव जी को जल अर्पित करने से मानसिक शांति मिलेगी, सेहत सुधरेगी और कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी.

ठंडे जल और पीले फलों का दान: नौतपा की इस भयंकर तपिश को देखते हुए किसी सार्वजनिक स्थान पर राहगीरों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था करें या किसी जरूरतमंद को मिट्टी का घड़ा (मटका) और गुरुवार के अनुसार पीले रसीले फल (जैसे पका हुआ खरबूजा या केला) दान करें. इससे सूर्य, गुरु और मंगल तीनों ग्रहों के शुभ फल प्राप्त होंगे.

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope) - 28 मई 2026

कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन मानसिक शांति देने वाला, भाग्य का साथ दिलाने वाला और किसी बड़े असमंजस से बाहर निकालने वाला रहेगा. आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि होने से प्रदोष व्रत (शुक्ल) का बेहद पवित्र संयोग बना हुआ है, जो भगवान शिव की विशेष कृपा दिलाने वाला है. इसके साथ ही आज गुरुवार का दिन होने से पांचवें भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके भाग्य, लाभ और लग्न भाव पर रहेगी, जो आपके मान-सम्मान को बढ़ाएगी. हालांकि, दूसरी तरफ उत्तर भारत में नौतपा का चौथा दिन चल रहा है, जिसके कारण आसमान से आग बरस रही है. इस चिलचिलाती गर्मी और गर्म हवाओं का सीधा असर आपके शारीरिक ऊर्जा स्तर पर पड़ सकता है, जिससे दोपहर के समय थोड़ी सुस्ती या थकान महसूस होगी. नौवें भाव का चंद्रमा आपको मानसिक रूप से बेहद मजबूत और सकारात्मक रखेगा.

पंचांग के अनुसार आज द्वादशी तिथि सुबह 07:59:42 तक ही रहेगी, जिसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी. इसके साथ ही आज चित्रा नक्षत्र और वरियान योग का प्रभाव रहेगा. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन तुला राशि यानी आपके नौवें (भाग्य) भाव में गोचर करेंगे. नौवां भाव भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा और लंबी यात्राओं का होता है. चंद्रमा की यह स्थिति आज आपके रुके हुए कामों को अपनी व्यावहारिक सूझबूझ से आगे बढ़ाने में काफी मदद करेगी.

करियर और व्यापार (Career & Business)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करने और कोई बड़ी राहत पाने का रहेगा. पांचवें भाव में बैठे गुरु-शुक्र और भाग्य भाव का चंद्रमा मिलकर आपके करियर की रफ्तार को तेज करेंगे. दफ्तर में आपके किसी प्रोजेक्ट या सुझाव को आज वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से हरी झंडी मिल सकती है. हालांकि, चौथे भाव के सूर्य-बुध और वरियान योग के प्रभाव के कारण आज दफ्तर में किसी भी सहकर्मी के साथ बातचीत करते समय अपनी टोन को बहुत विनम्र रखें और ईगो क्लैश (Ego Clash) से पूरी तरह बचें.

व्यापारी वर्ग के लिए आज का दिन अच्छा मुनाफा कमाने और नई रणनीतियों पर काम करने का रहेगा. यदि आपका कारोबार इलेक्ट्रॉनिक्स, इनवर्टर, कूलिंग अप्लायंसेज, पेय पदार्थों, मीडिया या कंसल्टेंसी से जुड़ा है, तो नौतपा की भीषण गर्मी के बावजूद मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी और ग्राहकों की अच्छी चहल-पहल रहेगी. हालांकि, आज वरियान योग के कारण किसी भी नए बड़े कमर्शियल एग्रीमेंट या नई साझेदारी (partnership) पर हस्ताक्षर करने से पहले पेपरवर्क को खुद अच्छी तरह जांच लें; पुराने सौदों को ही सुचारू रूप से आगे बढ़ाना आज अधिक सुरक्षित रहेगा.

राहुकाल: दोपहर 14:01:52 PM से दोपहर 15:45:18 PM तक रहेगा. इस समय के दौरान कोई भी महत्वपूर्ण व्यापारिक निर्णय लेने या नया बड़ा वित्तीय लेनदेन करने से पूरी तरह बचें.

अभिजित मुहूर्त: सुबह 11:50:51 AM से दोपहर 12:46:00 PM तक रहेगा. कोई भी जरूरी मीटिंग करनी हो या महत्वपूर्ण कागजी काम निपटाना हो, तो यह समय सबसे अनुकूल और फलदायी रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन संतुलित और बचत की दिशा में अच्छे प्रयास करने का रहेगा. भाग्य भाव का चंद्रमा आपकी आवक को बनाए रखेगा, जिससे धन का प्रवाह (cash flow) सुचारू रूप से बना रहेगा. पुराना रुका हुआ या फंसा हुआ पैसा आज थोड़े से प्रयास से वापस मिल सकता है.

हालांकि, दूसरे भाव का शनि और वरियान योग अचानक आने वाले पारिवारिक खर्चों का संकेत भी दे रहे हैं. नौतपा की भीषण गर्मी को देखते हुए आप घर को आरामदायक बनाने, एसी/कूलर के अचानक रखरखाव या बिजली के बिल पर अच्छा-खासा पैसा खर्च कर सकते हैं. वरियान योग यह चेतावनी दे रहा है कि आज किसी भी तरह के सट्टेबाजी या शॉर्ट-टर्म रिस्की मार्केट में बड़ा पैसा लगाने से बचें. आय अच्छी होने के कारण आपका बजट पूरी तरह नियंत्रण में रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज का दिन सुखद और समझदारी से भरा रहेगा. पांचवें भाव में बैठे गुरु-शुक्र और भाग्य भाव का चंद्रमा जीवनसाथी के साथ आपके जुड़ाव को बहुत मधुर और मजबूत रखेंगे. जीवनसाथी आज घर की जिम्मेदारियों को निभाने में आपका पूरा साथ देगा और आपको भावनात्मक सहयोग देगा, जिससे घरेलू माहौल खुशनुमा रहेगा. पिता या घर के बुजुर्गों का मार्गदर्शन आज आपके बहुत काम आएगा.

प्रेम संबंधों में रह रहे लोगों के लिए आज का दिन आपसी तालमेल बेहतर करने वाला और रोमांस बढ़ाने वाला रहेगा. पांचवें भाव के गुरु-शुक्र आपके आपसी संवाद को मजबूत करेंगे, जिससे पार्टनर के साथ चल रही पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. हालांकि, वरियान योग के प्रभाव के कारण बातचीत के दौरान अपनी बात थोपने या पुरानी कड़वी बातों को उखाड़ने से बचें. अविवाहित लोगों के लिए आज विवाह के किसी अच्छे प्रस्ताव पर घर में सकारात्मक चर्चा आगे बढ़ सकती है.

स्वास्थ्य (Health)

नौतपा के चौथे दिन की भयंकर तपिश और लू के कारण कुंभ राशि वालों को अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सावधान रहना होगा. भाग्य भाव का चंद्रमा आपको मानसिक शांति देगा, लेकिन चौथे भाव के सूर्य और अत्यधिक गर्मी के प्रभाव से आपको आँखों में जलन, त्वचा पर टैनिंग, थकान या पेट में गैस-एसिडिटी की शिकायत हो सकती है.

दोपहर के समय जब धूप सबसे तेज हो, तो बाहर निकलने से पूरी तरह परहेज करें. यदि बाहर जाना बहुत जरूरी हो, तो सिर और चेहरे को सूती कपड़े से ढककर और पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर ही निकलें. शरीर में पानी की कमी (Dehydration) न होने दें; दिनभर छाछ, नींबू पानी, नारियल पानी या ओआरएस (ORS) लगातार लेते रहें ताकि शरीर का तापमान संतुलित रहे.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 5, 8

लकी कलर: हल्का नीला और चमकीला सफेद

आज का उपाय (Today's Remedy)

आज प्रदोष व्रत के पावन संयोग, गुरुवार के दिन और वरियान योग के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए आपको निम्नलिखित सीधे और सटीक उपाय करने चाहिए:

भगवान विष्णु की पूजा (गुरुवार विशेष): आज गुरुवार का दिन होने के कारण सुबह के समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें. उन्हें पीले फूल और चने की दाल-गुड़ का भोग लगाएं. "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का शांत मन से जाप करें. इससे आपके करियर और आर्थिक स्थिति में स्थिरता आएगी.

शिव जी का जलाभिषेक (प्रदोष व्रत विशेष): चूंकि आज प्रदोष व्रत है, इसलिए शाम के समय (प्रदोष काल में) भगवान शिव के मंदिर जाएं. तांबे या कांसे के लोटे में ठंडा जल, थोड़ा सा गंगाजल और काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और "ॐ नमः शिवाय" का जाप करें. इस भीषण गर्मी में शिव जी को जल अर्पित करने से मानसिक शांति मिलेगी, सेहत सुधरेगी और कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी.

ठंडे जल और पीले फलों का दान: नौतपा की इस भयंकर तपिश को देखते हुए किसी सार्वजनिक स्थान पर राहगीरों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था करें या किसी जरूरतमंद को मिट्टी का घड़ा (मटका) और गुरुवार के अनुसार पीले रसीले फल (जैसे पका हुआ खरबूजा या केला) दान करें. इससे सूर्य, गुरु और मंगल तीनों ग्रहों के शुभ फल प्राप्त होंगे.

मीन राशिफल (Pisces Horoscope) - 28 मई 2026

मीन राशि वालों के लिए आज का दिन अपनी प्राथमिकताओं को समझने, मानसिक रूप से थोड़ा धैर्य रखने और कोई भी फैसला बेहद सोच-समझकर लेने का है. आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि होने से प्रदोष व्रत (शुक्ल) का बेहद पवित्र और कल्याणकारी संयोग बना हुआ है, जो भगवान शिव की विशेष आराधना का दिन है. इसके साथ ही आज गुरुवार का दिन होने से आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति की कृपा भी आपको सही राह दिखाएगी. हालांकि, दूसरी तरफ उत्तर भारत में नौतपा का चौथा दिन चल रहा है, जिसके कारण आसमान से आग बरस रही है. इस चिलचिलाती गर्मी और आपकी ही राशि में बैठे शनि देव के प्रभाव से आज आपको शारीरिक थकान, सुस्ती या स्वभाव में थोड़ा भारीपन महसूस हो सकता है. अष्टम भाव का चंद्रमा आपको हवाई कल्पनाओं से दूर रखकर जीवन के व्यावहारिक और गूढ़ पहलुओं की तरफ मोड़ेगा.

पंचांग के अनुसार आज द्वादशी तिथि सुबह 07:59:42 तक ही रहेगी, जिसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी. इसके साथ ही आज चित्रा नक्षत्र और वरियान योग का प्रभाव रहेगा. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन तुला राशि यानी आपके आठवें (अष्टम) भाव में गोचर करेंगे. आठवां भाव अचानक होने वाले बदलावों, अनचाहे कामों, शोध और गुप्त धन का होता है. चंद्रमा की यह स्थिति आज आपको थोड़ा सा गंभीर और चिंतनशील बनाएगी.

करियर और व्यापार (Career & Business)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन दफ्तर में अपनी जिम्मेदारियों को शांति और अनुशासन के साथ निपटाने का है. चौथे भाव में बैठे गुरु-शुक्र और तीसरे भाव का बुधादित्य योग आपके कार्यक्षेत्र की स्थिति को संभाले रखेंगे, लेकिन आठवें भाव का चंद्रमा काम में अचानक कुछ पेंडिंग फाइलें या पुरानी अड़चनें सामने ला सकता है. घबराने के बजाय अपनी व्यावहारिक बुद्धिमानी से काम लें. वरियान योग के प्रभाव के कारण आज सहकर्मियों या उच्च अधिकारियों के साथ बातचीत करते समय अपनी टोन को बहुत नरम और न्यूट्रल रखें; किसी भी तरह की दफ्तर की राजनीति या दूसरों के मामलों में दखल देने से पूरी तरह बचें.

व्यापारी वर्ग के लिए आज का दिन मिलेजुला और रणनीतिक रूप से चलने का है. यदि आपका काम इलेक्ट्रॉनिक्स, इनवर्टर, कूलिंग अप्लायंसेज, पेय पदार्थों, कंसल्टेंसी या किसी भी तरह के टेक्निकल मेंटेनेंस से जुड़ा है, तो नौतपा की भीषण गर्मी के बावजूद ग्राहकों की मांग बनी रहेगी. हालांकि, आज अष्टम चंद्रमा और वरियान योग के कारण किसी भी नए बड़े कमर्शियल एग्रीमेंट, नई साझेदारी (partnership) की शुरुआत करने या बड़ा पूंजी निवेश करने से पूरी तरह बचना होगा. जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला या बिना सोचे-समझे किए गए दस्तखत आपके पैसों को अटका सकते हैं; पुराने चल रहे सौदों को ही व्यवस्थित करना आज सबसे सुरक्षित रहेगा.

राहुकाल: दोपहर 14:01:52 PM से दोपहर 15:45:18 PM तक रहेगा. इस समय के दौरान किसी भी बड़े व्यापारिक सौदे पर हस्ताक्षर करने, नया निवेश करने या वित्तीय लेनदेन करने से पूरी तरह बचें.

अभिजित मुहूर्त: सुबह 11:50:51 AM से दोपहर 12:46:00 PM तक रहेगा. कोई भी जरूरी मीटिंग करनी हो या महत्वपूर्ण कागजी काम चेक करना हो, तो यह समय सबसे अनुकूल है.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन बजट प्लानिंग करने और खर्चों पर सख्त पहरा लगाने का रहेगा. तीसरे भाव का बुधादित्य योग आपकी नियमित आवक को बनाए रखेगा, यानी धन का आगमन सुचारू रूप से चलता रहेगा. कहीं से अचानक या गुप्त रूप से कोई पुराना रुका हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है.

हालांकि, आठवें भाव का चंद्रमा और वरियान योग अचानक आने वाले अनचाहे खर्चों का संकेत दे रहे हैं. नौतपा की इस भयंकर तपिश को देखते हुए घर की सुख-सुविधाओं, इनवर्टर, एसी/कूलर के अचानक रखरखाव या बिजली के बिल पर अच्छा-खासा पैसा खर्च हो सकता है. वरियान योग यह कड़ी चेतावनी दे रहा है कि आज शेयर बाजार, सट्टेबाजी या किसी भी प्रकार के रिस्की शॉर्ट-टर्म इन्वेस्टमेंट से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें. दूसरे भाव का मंगल वाणी के साथ-साथ आर्थिक मामलों में भी उग्रता ला सकता है, इसलिए किसी को भी बड़ा कर्ज या उधार देने से बचें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के मामले में आज का दिन थोड़ा धैर्य रखने और समझदारी दिखाने का है. चौथे भाव में बैठे गुरु-शुक्र परिवार में एक बुनियादी समझ बनाए रखेंगे, लेकिन आठवें भाव का चंद्रमा और वरियान योग आपसी बातचीत में थोड़ी गलतफहमी या बेवजह की शंका पैदा कर सकता है. इस उमस और गर्मी भरे माहौल में छोटी-मोटी घरेलू बातों या पुरानी कड़वी बातों पर बहस को बढ़ाने के बजाय शांत रहकर बात को टालना ही समझदारी होगी. शाम के समय प्रदोष व्रत के पुण्य प्रभाव से घर का माहौल धीरे-धीरे शांत और सात्विक हो जाएगा.

प्रेम संबंधों में रह रहे लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा. काम की व्यस्तता, मानसिक थकावट और अत्यधिक गर्मी के कारण हो सकता है आप एक-दूसरे से सीधे न मिल पाएं, जिससे मन में थोड़ी सी दूरी महसूस हो सकती है, लेकिन फोन या मैसेज के जरिए मधुर संवाद बनाए रखें. बातचीत के दौरान अपनी राय पार्टनर पर थोपने से बचें. अविवाहित लोगों के लिए आज विवाह के किसी प्रस्ताव पर घर में चर्चा आगे बढ़ सकती है, लेकिन कोई भी अंतिम निर्णय जल्दबाजी में न लें.

स्वास्थ्य (Health)

नौतपा के चौथे दिन की भयंकर तपिश और लू के कारण मीन राशि वालों को अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सजग रहना होगा. आपकी ही राशि में बैठे शनि देव आपको शारीरिक थकान या पैरों में दर्द की शिकायत दे सकते हैं, वहीं आठवें भाव का चंद्रमा और अत्यधिक गर्मी की वजह से आपको सिरदर्द, आँखों में जलन, सुस्ती, डिहाइड्रेशन या पेट में गैस-एसिडिटी की समस्या हो सकती है.

दोपहर के समय जब धूप सबसे तेज हो, तो बाहर निकलने से पूरी तरह परहेज करें. यदि बाहर जाना बहुत जरूरी हो, तो सिर और चेहरे को सूती कपड़े से ढककर और पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर ही निकलें. शरीर में पानी की कमी न होने दें; दिनभर छाछ, नींबू पानी, नारियल पानी या पुदीने का शरबत लगातार लेते रहें और रात को भरपूर नींद लें.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 1, 3

लकी कलर: पीला और हल्का क्रीम (Creamy White)

आज का उपाय (Today's Remedy)

आज प्रदोष व्रत के पावन संयोग, गुरुवार के दिन और वरियान योग के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए आपको निम्नलिखित सीधे और सटीक उपाय करने चाहिए:

भगवान विष्णु की पूजा (गुरुवार विशेष): आज गुरुवार का दिन होने के कारण सुबह के समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें. उन्हें पीले फूल और चने की दाल-गुड़ का भोग लगाएं. "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का शांत मन से जाप करें. इससे आपके करियर और आर्थिक स्थिति में स्थिरता आएगी.

शिव जी का जलाभिषेक (प्रदोष व्रत विशेष): चूंकि आज प्रदोष व्रत है, इसलिए शाम के समय (प्रदोष काल में) भगवान शिव के मंदिर जाएं. तांबे या कांसे के लोटे में ठंडा जल, थोड़ा सा गंगाजल और काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और "ॐ नमः शिवाय" का जाप करें. इस भीषण गर्मी में शिव जी को जल अर्पित करने से मानसिक शांति मिलेगी, सेहत सुधरेगी और कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी.

ठंडे जल और पीले फलों का दान: नौतपा की इस भयंकर तपिश को देखते हुए किसी सार्वजनिक स्थान पर राहगीरों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था करें या किसी जरूरतमंद को मिट्टी का घड़ा (मटका) और गुरुवार के अनुसार पीले रसीले फल (जैसे पका हुआ खरबूजा या केला) दान करें. इससे सूर्य, गुरु और मंगल तीनों ग्रहों के शुभ फल प्राप्त होंगे.

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