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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishchik Rashifal 28 May 2026: वृश्चिक राशि वरियान योग से खत्म होगा इंतजार, कर्मचारियों की कार्य क्षमता के बल पर सुनिश्चित होगी पदोन्नति

Aaj ka Vrishchik Rashifal 28 May 2026: वृश्चिक राशि वरियान योग से खत्म होगा इंतजार, कर्मचारियों की कार्य क्षमता के बल पर सुनिश्चित होगी पदोन्नति

Scorpio Horoscope 28 May 2026: वृश्चिक राशि वालों के लिए बन रहा है वरियान योग, क्या गुरुवार को कार्यक्षमता के बल पर सुनिश्चित होगी पदोन्नति? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 28 May 2026 03:40 AM (IST)
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Aaj ka Vrishchik Rashifal 28 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी तिथि फिर त्र्रोदशी तिथि रहेगी. आज सुबह 08:08 तक चित्रा नक्षत्र फिर स्वाति नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, वरियान योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा तुला राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण और गंभीर निर्णय लेने का है. बिजनेस के सितारे और ग्रह स्थितियां आज आपके लिए विशेष रूप से बेहतरीन और लाभकारी समय प्रदान कर रही हैं; इस समय का सही उपयोग करना पूरी तरह आपकी कार्य क्षमता पर निर्भर करता है. बिजनेस मीटिंग्स के दौरान आज आप जो भी बोलें, बहुत सोच-विचार करके ही बोलें, क्योंकि आज आपके द्वारा कहे गए शब्द ही आपके बिजनेस की ग्रोथ को बाजार में दर्शाएंगे. 

साझेदारी में व्यवसाय कर रहे जातकों को आज थोड़ा सावधान रहना होगा; बिजनेस पार्टनर या को-फाउंडर के साथ डिसीजन मेकिंग (फैसले लेने) में थोड़ी स्लो स्पीड रखिए. किसी भी बड़े फैसले में जल्दबाजी मत कीजिए, बल्कि आपस में विजन क्लैरिटी (भविष्य की योजनाओं) पर विस्तार से बात करिए, अन्यथा छोटी सी गलतफहमी भी बढ़ सकती है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए गुरुवार का दिन बड़ी खुशखबरी और लंबे समय का इंतजार खत्म करने वाला साबित होगा. आज आपकी कुंडली में वरियान योग का महाप्रभाव रहने से, काफी दिनों के लंबे इंतजार के बाद अंततः आपकी उचित कार्य क्षमता और ईमानदारी के बल पर आपकी 'पदोन्नति' (प्रमोशन) सुनिश्चित होगी, जिससे दफ्तर में आपका रुतबा बढ़ेगा. वर्कप्लेस पर आज एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) के लिए ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि दफ्तर में किसी भी को-वर्कर के बारे में कोई भ्रामक व गलत बातें बिल्कुल न करें और झूठ बोलने से पूरी तरह बचें. 

एंप्लॉयड पर्सन आज घर-परिवार की घरेलू बातों या विवादों की वजह से दफ्तर में मानसिक भटकाव की स्थिति में रह सकते हैं; किंतु भ्रमित न हों, अन्यथा यह आपके मुख्य वर्क (काम) को बुरी तरह प्रभावित करेगा. समझदारी इसी में है कि आप घर की बात घर तक ही रखें, तो आपके करियर के लिए बेहतर होगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन एकाग्रता को मजबूत करने का संदेश दे रहा है. बारहवां चंद्रमा पढ़ाई में मामूली ध्यान भटका सकता है. स्टूडेंट्स को आज दफ्तर या कॉलेज की गॉसिप से दूर रहकर केवल अपनी मुख्य परीक्षा और प्रोजेक्ट्स पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तभी वे आगामी प्रतियोगिताओं का डटकर सामना कर पाएंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन मर्यादा में रहने का संकेत दे रहा है. आज आपको अपने वैवाहिक जीवन में पूरी तरह ईमानदार रहना होगा; विवाहेतर संबंधों (Extra-marital affairs) के चलते आपके सुखी वैवाहिक जीवन में बड़ा क्लेश या विवाद हो सकता है. प्रेम जीवन बिता रहे जातकों के लिए भी आज का दिन थोड़ा संवेदनशील है, आपकी कोई बात आपके प्रेमी को नाराज कर सकती है, इसलिए शांत रहकर बातचीत करें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बारहवें चंद्रमा के कारण आज मानसिक भटकाव, अनिद्रा या तनाव की स्थिति रह सकती है. घरेलू समस्याओं को दिमाग पर हावी न होने दें, अन्यथा कार्यक्षेत्र प्रभावित होगा. रात को हल्का भोजन करें और समय पर सोने का प्रयास करें.

भाग्यशाली रंग: ग्रे
भाग्यशाली अंक: 3
अशुभ अंक: 9
आज का विशेष उपाय: आज मानसिक भटकाव को दूर करने और वरियान योग की शुभता पाने के लिए भगवान शिव का दूधमिश्रित जल से अभिषेक करें. आज के दिन शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर सफेद चंदन लगाएं और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का शांतिपूर्वक जाप करें.

यह भी पढ़े- Kal ka Rashifal 28 May 2026: मेष और कन्या राशि वालों पर होगी धनवर्षा, इंटरव्यू में मिलेगी मनचाही सफलता. पढ़ें कल का राशिफल

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 28 May 2026 03:40 AM (IST)
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