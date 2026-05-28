Aaj ka Vrishchik Rashifal 28 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी तिथि फिर त्र्रोदशी तिथि रहेगी. आज सुबह 08:08 तक चित्रा नक्षत्र फिर स्वाति नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, वरियान योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा तुला राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण और गंभीर निर्णय लेने का है. बिजनेस के सितारे और ग्रह स्थितियां आज आपके लिए विशेष रूप से बेहतरीन और लाभकारी समय प्रदान कर रही हैं; इस समय का सही उपयोग करना पूरी तरह आपकी कार्य क्षमता पर निर्भर करता है. बिजनेस मीटिंग्स के दौरान आज आप जो भी बोलें, बहुत सोच-विचार करके ही बोलें, क्योंकि आज आपके द्वारा कहे गए शब्द ही आपके बिजनेस की ग्रोथ को बाजार में दर्शाएंगे.

साझेदारी में व्यवसाय कर रहे जातकों को आज थोड़ा सावधान रहना होगा; बिजनेस पार्टनर या को-फाउंडर के साथ डिसीजन मेकिंग (फैसले लेने) में थोड़ी स्लो स्पीड रखिए. किसी भी बड़े फैसले में जल्दबाजी मत कीजिए, बल्कि आपस में विजन क्लैरिटी (भविष्य की योजनाओं) पर विस्तार से बात करिए, अन्यथा छोटी सी गलतफहमी भी बढ़ सकती है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए गुरुवार का दिन बड़ी खुशखबरी और लंबे समय का इंतजार खत्म करने वाला साबित होगा. आज आपकी कुंडली में वरियान योग का महाप्रभाव रहने से, काफी दिनों के लंबे इंतजार के बाद अंततः आपकी उचित कार्य क्षमता और ईमानदारी के बल पर आपकी 'पदोन्नति' (प्रमोशन) सुनिश्चित होगी, जिससे दफ्तर में आपका रुतबा बढ़ेगा. वर्कप्लेस पर आज एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) के लिए ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि दफ्तर में किसी भी को-वर्कर के बारे में कोई भ्रामक व गलत बातें बिल्कुल न करें और झूठ बोलने से पूरी तरह बचें.

एंप्लॉयड पर्सन आज घर-परिवार की घरेलू बातों या विवादों की वजह से दफ्तर में मानसिक भटकाव की स्थिति में रह सकते हैं; किंतु भ्रमित न हों, अन्यथा यह आपके मुख्य वर्क (काम) को बुरी तरह प्रभावित करेगा. समझदारी इसी में है कि आप घर की बात घर तक ही रखें, तो आपके करियर के लिए बेहतर होगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन एकाग्रता को मजबूत करने का संदेश दे रहा है. बारहवां चंद्रमा पढ़ाई में मामूली ध्यान भटका सकता है. स्टूडेंट्स को आज दफ्तर या कॉलेज की गॉसिप से दूर रहकर केवल अपनी मुख्य परीक्षा और प्रोजेक्ट्स पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तभी वे आगामी प्रतियोगिताओं का डटकर सामना कर पाएंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन मर्यादा में रहने का संकेत दे रहा है. आज आपको अपने वैवाहिक जीवन में पूरी तरह ईमानदार रहना होगा; विवाहेतर संबंधों (Extra-marital affairs) के चलते आपके सुखी वैवाहिक जीवन में बड़ा क्लेश या विवाद हो सकता है. प्रेम जीवन बिता रहे जातकों के लिए भी आज का दिन थोड़ा संवेदनशील है, आपकी कोई बात आपके प्रेमी को नाराज कर सकती है, इसलिए शांत रहकर बातचीत करें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बारहवें चंद्रमा के कारण आज मानसिक भटकाव, अनिद्रा या तनाव की स्थिति रह सकती है. घरेलू समस्याओं को दिमाग पर हावी न होने दें, अन्यथा कार्यक्षेत्र प्रभावित होगा. रात को हल्का भोजन करें और समय पर सोने का प्रयास करें.

भाग्यशाली रंग: ग्रे

भाग्यशाली अंक: 3

अशुभ अंक: 9

आज का विशेष उपाय: आज मानसिक भटकाव को दूर करने और वरियान योग की शुभता पाने के लिए भगवान शिव का दूधमिश्रित जल से अभिषेक करें. आज के दिन शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर सफेद चंदन लगाएं और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का शांतिपूर्वक जाप करें.

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