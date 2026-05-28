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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Makar Rashifal 28 May 2026: मकर राशि 10वें चंद्रमा से सॉफ्टवेयर कर्मचारियों को मिलेगा नया प्रोजेक्ट, आर्थिक स्थिति होगी मजबूत

Aaj ka Makar Rashifal 28 May 2026: मकर राशि 10वें चंद्रमा से सॉफ्टवेयर कर्मचारियों को मिलेगा नया प्रोजेक्ट, आर्थिक स्थिति होगी मजबूत

Capricorn Horoscope 28 May 2026: मकर राशि वालों के लिए बन रहा है वरियान योग, क्या गुरुवार को मीडिया-टेलीकम्युनिकेशन में मुनाफे के साथ फाइनल होगा अटका हुआ बड़ा कॉन्ट्रैक्ट? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 28 May 2026 03:50 AM (IST)
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Aaj ka Makar Rashifal 28 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी तिथि फिर त्र्रोदशी तिथि रहेगी. आज सुबह 08:08 तक चित्रा नक्षत्र फिर स्वाति नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, वरियान योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा तुला राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन धन के आगमन और अटके हुए समझौतों को फाइनल करने का साबित होगा. आज आपकी कुंडली में वरियान योग का निर्माण होने से आपके फाइनेंस (आर्थिक मामलों) संबंधी जितने भी रुके हुए कार्य थे, उनके आज सफलतापूर्वक संपन्न होने की पूरी और उचित संभावना दिखाई दे रही है. 

मीडिया एंड टेलीकम्युनिकेशन (Media & Telecommunication) के बिजनेस से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन बंपर मुनाफा कमाने की शानदार स्थिति दिखा रहा है; इन क्षेत्रों के उद्योगपतियों को आज बाजार में अपना नेटवर्क और ज्यादा बढ़ाना चाहिए. यदि बिजनेसमैन का बाजार में कोई बहुत बड़ा ऑर्डर या व्यावसायिक कॉन्ट्रैक्ट (अनुबंध) पिछले काफी समय से किन्हीं कारणों से अटका हुआ था, तो आज वह पूरी तरह फाइनल हो सकता है; आज आपकी किसी मुख्य क्लाइंट मीटिंग में पूरी तरह कॉन्फिडेंस (आत्मविश्वास) से अपनी बात रखिए, डील आपकी ही होगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों और आईटी सेक्टर के लोगों के लिए गुरुवार का दिन बड़ी उपलब्धियां और मानसिक शांति वाला रहेगा. सॉफ्टवेयर कंपनी (Software Company) में काम करने वाले लोगों को आज ऑफिस में कोई बहुत बड़ा और नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, जिसमें वे अपनी उत्कृष्टता और कोडिंग स्किल्स का शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं; इस नए प्रोजेक्ट से आपकी आर्थिक स्थिति भी पहले से काफी बेहतर होगी. दशम भाव का चंद्रमा होने से आज ऑफिस में एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) के लगभग सभी काम बिना किसी विघ्न या रुकावट के बेहद आसानी से निर्विघ्न पूरे होते जाएंगे, जिससे दफ्तर में आपका वर्चस्व बढ़ेगा. सीनियर्स और बॉस आपकी कार्यशैली की जमकर सराहना करेंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों, कलाकारों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन खुद को ऊर्जावान बनाने का रहेगा. दसवां चंद्रमा आपके भीतर एक नई लगन पैदा करेगा. स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन आज अपने अंदर पुनः एक अद्भुत और नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार महसूस करेंगे, जिससे वे अपने अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स और अभ्यासों को दोगुनी रफ्तार से पूरा करने में सफल रहेंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन बेहद खुशनुमा और चहल-पहल से भरा रहने वाला है. आज आपको अपने परिवार के किसी सदस्य की बड़ी उपलब्धि या सफलता से संबंधित कोई बहुत ही शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे पूरे घर में खुशियां मनाई जाएंगी. घर में आज कुछ खास और प्रिय रिश्तेदारों के अचानक आगमन से घर में चहल-पहल और थोड़ी व्यस्तता बढ़ेगी. प्रेम जीवन की बात करें तो आज आपकी किसी विपरीत लिंगी मित्र से अचानक मुलाकात होने से आपका मन पूरी तरह प्रफुल्लित और खुश हो जाएगा, और कॉलेज के दिनों की पुरानी यादें भी ताजा होंगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दशम चंद्रमा और वरियान योग के प्रभाव से आज आपकी सेहत बहुत शानदार बनी रहेगी. मानसिक रूप से सभी कार्य निर्विघ्न पूरे होने से आप खुद को तनावमुक्त महसूस करेंगे. रिश्तेदारों के आने से घर में भागदौड़ हो सकती है, लेकिन आपका उत्साह कम नहीं होगा.

भाग्यशाली रंग: ग्रीन
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 5
आज का विशेष उपाय: आज राजनीतिक उन्नति पाने और फाइनेंस के रुके कार्य पूरे करने के लिए भगवान शिव के रुद्रावतार या शिव जी का पूजन करें. आज शाम के समय किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर सफेद चंदन का लेप करें और शिव अष्टक का पाठ करें. 

यह भी पढ़े- Kal ka Rashifal 28 May 2026: मेष और कन्या राशि वालों पर होगी धनवर्षा, इंटरव्यू में मिलेगी मनचाही सफलता. पढ़ें कल का राशिफल

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 28 May 2026 03:50 AM (IST)
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