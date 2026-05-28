Aaj ka Kumbh Rashifal 28 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी तिथि फिर त्र्रोदशी तिथि रहेगी. आज सुबह 08:08 तक चित्रा नक्षत्र फिर स्वाति नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, वरियान योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा तुला राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन अपनी कार्यप्रणाली को आधुनिक बनाने और बड़े निवेशों से उपलब्धियां हासिल करने का है. बिजनेसमैन के लिए आज निवेश (Invesment) संबंधी कार्यों के लिए समय बेहद अनुकूल और श्रेष्ठ चल रहा है; इसलिए पूरी ताकत से प्रयासरत रहें और बड़ी उपलब्धियां हासिल करें. यदि आप इस समय अपने बिजनेस में 'टेक्नोलॉजी अपग्रेड' (Technology Upgrade) करने का लंबे समय से सोच रहे हैं, तो आज ही बाजार की अच्छी रिसर्च करिए.

व्यापार में कोई नया सॉफ्टवेयर या आधुनिक डिजिटल टूल इंप्लीमेंट (लागू) करने से आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी (कार्यक्षमता) बहुत ज्यादा बढ़ेगी, जिससे भविष्य में आपका 'प्रॉफिट मार्जिन' (मुनाफा) काफी बड़े स्तर पर इम्प्रूव होगा. मार्केट में आज आपकी योग्यता व अद्भुत प्रतिभा के लोग कायल हो जाएंगे, जिसके प्रभाव से आपको बाजार से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़े ऑर्डर्स आसानी से हासिल हो सकते हैं.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और विशेषकर आईटी व स्ट्रैटेजिक रोल में काम कर रहे लोगों के लिए गुरुवार का दिन सुनहरे अक्षरों से भरा रहेगा. आज आपकी कुंडली में वरियान योग सक्रिय रहने से टीम मैनेजमेंट और लीडरशिप के मामलों में आज आप अपने पूरे ऑफिस के 'स्टार परफॉर्मर' (Star Performer) साबित होंगे.

आज दफ्तर के संकट के समय आपके द्वारा लिए गए सभी बड़े और स्ट्रैटेजिक डिसीजंस (रणनीतिक फैसले) पूरी तरह सही साबित होंगे; स्ट्रैटेजिक रोल में जो लोग कार्यरत हैं, उन्हें आज कंपनी के टॉप मैनेजमेंट और उच्च अधिकारियों से विशेष अप्रीसिएशन (प्रशंसा व सम्मान) मिलेगा. टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करने वाले एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा. ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि एंप्लॉयड पर्सन आज की इन अनुकूल परिस्थितियों का भरपूर लाभ उठाएं, क्योंकि आज की गई मेहनत के शुभ परिणाम आपको निकट भविष्य में जल्दी ही प्राप्त होने वाले हैं, ऐसे ही कॉन्फिडेंस बनाए रखें और आगे बढ़ते रहें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और तकनीकी क्षेत्र के युवाओं के लिए आज का दिन भाग्य उदय कराने वाला रहेगा. नवम भाव का चंद्रमा आपकी उच्च शिक्षा के मार्ग को प्रशस्त करेगा. टेक्नोलॉजी और कोडिंग से जुड़े स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहद शानदार रहने वाला है, आपको अपने किसी मुख्य प्रोजेक्ट में बड़ी सफलता मिल सकती है. सीनियर्स का पूरा सहयोग मिलेगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा सचेत रहने और बड़ों की सेवा करने का संकेत दे रहा है. नवम चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी और घर में किसी धार्मिक कार्य की योजना बन सकती है. हालांकि, आज आपको घर के वरिष्ठ और बुजुर्ग व्यक्तियों के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी है; यदि उन्हें कोई छोटी सी भी शारीरिक परेशानी या तकलीफ उत्पन्न हो, तो तुरंत समय पर डॉक्टर से उनका इलाज करवाएं.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपका स्वयं का स्वास्थ्य आज बहुत सुदृढ़ और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा. भाग्य का साथ मिलने से मानसिक प्रसन्नता रहेगी. बस बुजुर्गों के स्वास्थ्य की चिंता के कारण शाम को थोड़ी भागदौड़ या मानसिक व्यस्तता रह सकती है.

भाग्यशाली रंग: सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 4

आज का विशेष उपाय: आज भाग्य को और मजबूत करने तथा वरियान योग की शुभता पाने के लिए मां दुर्गा के गायत्री स्वरूप का स्मरण करें. आज शाम के समय घी का दीपक जलाकर गायत्री मंत्र का 24 बार शांत मन से जाप करें, तथा मां के चरणों में सफेद फूल अर्पित करें.

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