एक्सप्लोरर
Color Astrology: शुक्रवार के लिए कौन सा रंग शुभ, इस रंग के कपड़े पहनने से जागेगा सौभाग्य
Friday Color Astrology: रंगों का प्रभाव हमारे जीवन और भाग्य पर पड़ता है. हफ्ते में दिन के अनुसार सही रंग के कपड़े पहनने से ग्रह और भगवान की कृपा होती है. जानें शुक्रवार के दिन किस रंग के कपड़े पहनें.
शुक्रवार को कौन सा रंग पहनना शुभ
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 18 Sep 2025 06:20 PM (IST)
ऐस्ट्रो
6 Photos
दुर्गा पूजा पंचमी तिथि से शुरू, बिल्व निमंत्रण और सिंदूर खेला से लेकर विसर्जन तक का आयोजन
ऐस्ट्रो
12 Photos
Tarot Predictions Today: 24 सितंबर 2025 टैरो कार्ड्स से जानें आज का भविष्य, प्यार, करियर और धन पर असर
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
बिहार चुनाव का क्या होने वाला है नतीजा, सर्वे कंपनियों के इन तीन महारथियों ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में मानसून की विदाई से पहले बारिश, आज इन जिलों में गरज-चमक और वज्रपात का अलर्ट
इंडिया
'जातिगत सर्वेक्षण की आड़ में हो रही जनगणना', केंद्र की दलीलों पर कर्नाटक HC ने कहा- फिर भी हमें सही नहीं लगता कि...
स्पोर्ट्स
एशिया कप फाइनल से पहले पाकिस्तान कप्तान सलमान अली का भारत को चैलेंज, कहा- ‘हम हरा सकते हैं’
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion