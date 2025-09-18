हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Color Astrology: शुक्रवार के लिए कौन सा रंग शुभ, इस रंग के कपड़े पहनने से जागेगा सौभाग्य

Color Astrology: शुक्रवार के लिए कौन सा रंग शुभ, इस रंग के कपड़े पहनने से जागेगा सौभाग्य

Friday Color Astrology: रंगों का प्रभाव हमारे जीवन और भाग्य पर पड़ता है. हफ्ते में दिन के अनुसार सही रंग के कपड़े पहनने से ग्रह और भगवान की कृपा होती है. जानें शुक्रवार के दिन किस रंग के कपड़े पहनें.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 26 Sep 2025 10:44 AM (IST)
Friday Color Astrology: रंगों का प्रभाव हमारे जीवन और भाग्य पर पड़ता है. हफ्ते में दिन के अनुसार सही रंग के कपड़े पहनने से ग्रह और भगवान की कृपा होती है. जानें शुक्रवार के दिन किस रंग के कपड़े पहनें.

शुक्रवार को कौन सा रंग पहनना शुभ

1/6
शुक्रवार के दिन का संबध मां लक्ष्मी और शुक्र ग्रह से माना जाता है. ज्योतिष के अनुसार, वार के अनुसार कपड़े पहनने से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है. इसलिए जान लें शुक्रवार लिए कौन सा रंग पहनना चाहिए.
शुक्रवार के दिन का संबध मां लक्ष्मी और शुक्र ग्रह से माना जाता है. ज्योतिष के अनुसार, वार के अनुसार कपड़े पहनने से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है. इसलिए जान लें शुक्रवार लिए कौन सा रंग पहनना चाहिए.
2/6
शुक्रवार के दिन यदि आप शुभ और सकारात्मक परिणाम चाहते हैं तो, अपने वार्डरोब से लाल, सफेद या गुलाबी, इन तीन रंगों में किसी एक रंग का कपड़ा निकाल लीजिए. क्योंकि शुक्रवार के लिए ये रंग शुभ माने जाते हैं.
शुक्रवार के दिन यदि आप शुभ और सकारात्मक परिणाम चाहते हैं तो, अपने वार्डरोब से लाल, सफेद या गुलाबी, इन तीन रंगों में किसी एक रंग का कपड़ा निकाल लीजिए. क्योंकि शुक्रवार के लिए ये रंग शुभ माने जाते हैं.
3/6
मां लक्ष्मी को लाल रंग प्रिय होता है. इसलिए शुक्रवार के दिन सुबह स्नान के बाद लाल रंग के कपड़े पहनकर मां लक्ष्मी की पूजा करें. इससे आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी.
मां लक्ष्मी को लाल रंग प्रिय होता है. इसलिए शुक्रवार के दिन सुबह स्नान के बाद लाल रंग के कपड़े पहनकर मां लक्ष्मी की पूजा करें. इससे आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी.
4/6
शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह से भी जुड़ा होता है, जोकि सौंदर्य, प्रेम, धन, वैवाहिक सुख और ऐश्वर्य के कारक माने जाते हैं. शुक्र ग्रह से जुड़े रंग के कपड़े पहनने से भौतिक सुखों की प्राप्ति भी होती है.
शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह से भी जुड़ा होता है, जोकि सौंदर्य, प्रेम, धन, वैवाहिक सुख और ऐश्वर्य के कारक माने जाते हैं. शुक्र ग्रह से जुड़े रंग के कपड़े पहनने से भौतिक सुखों की प्राप्ति भी होती है.
5/6
शुक्रवार के दिन सफेद रंग के कपड़े पहनना भी शुभ माना जाता है. इससे कुंडली में शुक्र मजबूत होता है. क्योंकि यह शुक्र ग्रह का प्रमुख रंग है. सफेद कपड़े पहनने से मानसिक शांति, प्रेम और सौभाग्य की प्राप्ति होती है.
शुक्रवार के दिन सफेद रंग के कपड़े पहनना भी शुभ माना जाता है. इससे कुंडली में शुक्र मजबूत होता है. क्योंकि यह शुक्र ग्रह का प्रमुख रंग है. सफेद कपड़े पहनने से मानसिक शांति, प्रेम और सौभाग्य की प्राप्ति होती है.
6/6
गुलाबी रंग को भी शुक्रवार के लिए खास माना जाता है. यह रंग कोमलता, करुणा और प्रेम का प्रतीक होता है. शुक्रवार के दिन गुलाबी रंग के कपड़े पहनने से मानसिक शांति, प्रेम और सौभाग्य की प्राप्ति होती है.
गुलाबी रंग को भी शुक्रवार के लिए खास माना जाता है. यह रंग कोमलता, करुणा और प्रेम का प्रतीक होता है. शुक्रवार के दिन गुलाबी रंग के कपड़े पहनने से मानसिक शांति, प्रेम और सौभाग्य की प्राप्ति होती है.
Published at : 18 Sep 2025 06:20 PM (IST)
