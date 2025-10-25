हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोChhath Puja 2025: छठ पूजा पर इन 5 राशि वालों को होगा धन का लाभ, बरसेगी छठी मैया और सूर्यदेव की कृपा!

Chhath Puja 2025: छठ पूजा पर इन 5 राशि वालों को होगा धन का लाभ, बरसेगी छठी मैया और सूर्यदेव की कृपा!

Chhath: छठ पूजा की शुरुआत आज से हो चुकी है. यह पर्व चार दिनों तक चलता है. नहाय खाय से शुरू होकर ये उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद खत्म होता है. ज्योतिष के अनुसार छठ पूजा पर 5 राशियों को धन लाभ होगा.

By : निशात अंजुम  | Updated at : 25 Oct 2025 12:01 PM (IST)
Chhath: छठ पूजा की शुरुआत आज से हो चुकी है. यह पर्व चार दिनों तक चलता है. नहाय खाय से शुरू होकर ये उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद खत्म होता है. ज्योतिष के अनुसार छठ पूजा पर 5 राशियों को धन लाभ होगा.

छठ पूजा पर इन 5 राशि वालों को होगा धन का लाभ

1/6
छठ पूजा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. यह महापर्व चार दिनों तक चलता है. नहाय खाय से शुरू होकर ये पर्व उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद समाप्त होता है. इस वर्ष छठ पूजा का ये महापर्व 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक मनाया जाएगा. ज्योतिषाचार्यों के अनुसार छठ का ये महापर्व कुछ राशियों के लिए बहुत विशेष हो सकता है.
छठ पूजा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. यह महापर्व चार दिनों तक चलता है. नहाय खाय से शुरू होकर ये पर्व उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद समाप्त होता है. इस वर्ष छठ पूजा का ये महापर्व 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक मनाया जाएगा. ज्योतिषाचार्यों के अनुसार छठ का ये महापर्व कुछ राशियों के लिए बहुत विशेष हो सकता है.
2/6
छठ का महापर्व मेष राशियों के जातकों के लिए बहुत शुभ साबित हो सकता है. सूर्य देव की कृपा से कारोबार में लाभ मिल सकता है. रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं. आत्मविश्वास बढ़ सकता है.
छठ का महापर्व मेष राशियों के जातकों के लिए बहुत शुभ साबित हो सकता है. सूर्य देव की कृपा से कारोबार में लाभ मिल सकता है. रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं. आत्मविश्वास बढ़ सकता है.
3/6
सिंह सूर्य की राशि मानी जाती है. ऐसे में सिंह राशि के जातकों के लिए छठ का महापर्व बहुत शुभ रह सकता है. इस दौरान सिंह राशि के जातकों की मान-सम्मान और नेतृत्व क्षमता बढ़ सकती है. पदोन्नति के योग बन सकते हैं. स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है.
सिंह सूर्य की राशि मानी जाती है. ऐसे में सिंह राशि के जातकों के लिए छठ का महापर्व बहुत शुभ रह सकता है. इस दौरान सिंह राशि के जातकों की मान-सम्मान और नेतृत्व क्षमता बढ़ सकती है. पदोन्नति के योग बन सकते हैं. स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है.
4/6
मकर राशि के जातकों के जीवन में छठ का महापर्व बड़ा बदलाव ला सकता है. इस दौरान मकर राशि के जातकों के रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं. करियर में नए मौके मिल सकते हैं. सूर्यदेव की कृपा से आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है. और भाग्य का साथ मिल सकता है.
मकर राशि के जातकों के जीवन में छठ का महापर्व बड़ा बदलाव ला सकता है. इस दौरान मकर राशि के जातकों के रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं. करियर में नए मौके मिल सकते हैं. सूर्यदेव की कृपा से आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है. और भाग्य का साथ मिल सकता है.
5/6
छठ महापर्व के दौरान वृषभ राशि के जातकों को छठी मैया का आशीर्वाद मिल सकता है. जिससे वृषभ राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है. धन प्राप्ति के नए मौके मिल सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों का प्रमोशन हो सकता है.
छठ महापर्व के दौरान वृषभ राशि के जातकों को छठी मैया का आशीर्वाद मिल सकता है. जिससे वृषभ राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है. धन प्राप्ति के नए मौके मिल सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों का प्रमोशन हो सकता है.
6/6
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए छठ का महापर्व बड़ा अनुकूल रह सकता है. इस दौरान व्यापार में विस्तार हो सकता है. निवेश से लाभ मिल सकता है. छठी मैया के आशीर्वाद से पारिवारिक झगड़े समाप्त हो सकते हैं. मानसिक शांति मिल सकती है.
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए छठ का महापर्व बड़ा अनुकूल रह सकता है. इस दौरान व्यापार में विस्तार हो सकता है. निवेश से लाभ मिल सकता है. छठी मैया के आशीर्वाद से पारिवारिक झगड़े समाप्त हो सकते हैं. मानसिक शांति मिल सकती है.
Published at : 25 Oct 2025 12:01 PM (IST)
Tags :
Chhath Puja Chhath Chhathi Maiya Zodiac Sign Chhath Puja 2025

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार... FATF की ब्लैक लिस्ट में रहेंगे ये देश, जानें क्यों लिया गया ये फैसला?
नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार... FATF की ब्लैक लिस्ट में रहेंगे ये देश, जानें क्यों लिया गया ये फैसला?
दिल्ली NCR
दिल्ली के महरौली में बदमाश काकू पहाड़िया का एनकाउंटर, 2 पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ में घायल
दिल्ली के महरौली में बदमाश काकू पहाड़िया का एनकाउंटर, 2 पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ में घायल
इंडिया
'छठी मइया सभी को आशीर्वाद दें...', PM मोदी ने दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं, शारदा सिन्हा को याद कर क्या बोले?
'छठी मइया सभी को आशीर्वाद दें...', PM मोदी ने दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं, शारदा सिन्हा को याद कर क्या बोले?
क्रिकेट
IND vs AUS: विराट ने चीते की तरह लपका शार्प कैच, स्टेडियम में लगे कोहली-कोहली के नारे, वीडियो वायरल
विराट ने चीते की तरह लपका शार्प कैच, स्टेडियम में लगे कोहली-कोहली के नारे, वीडियो वायरल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

SDM छोटेलाल शर्मा की बढ़ी मुश्किलें..पहली पत्नी ने किए चौंकाने वाले खुलासे
लेडी डॉक्टर के 'डेथ नोट' का खुलासा !
चुनाव मैदान में उतरे खेसारी... समर्थकों ने दूध और सिक्कों से किया स्वागत!
जननायक Vs जमानती
'सुशासन राज' नहीं 'जंगलराज' दिलाएगा वोट?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार... FATF की ब्लैक लिस्ट में रहेंगे ये देश, जानें क्यों लिया गया ये फैसला?
नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार... FATF की ब्लैक लिस्ट में रहेंगे ये देश, जानें क्यों लिया गया ये फैसला?
दिल्ली NCR
दिल्ली के महरौली में बदमाश काकू पहाड़िया का एनकाउंटर, 2 पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ में घायल
दिल्ली के महरौली में बदमाश काकू पहाड़िया का एनकाउंटर, 2 पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ में घायल
इंडिया
'छठी मइया सभी को आशीर्वाद दें...', PM मोदी ने दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं, शारदा सिन्हा को याद कर क्या बोले?
'छठी मइया सभी को आशीर्वाद दें...', PM मोदी ने दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं, शारदा सिन्हा को याद कर क्या बोले?
क्रिकेट
IND vs AUS: विराट ने चीते की तरह लपका शार्प कैच, स्टेडियम में लगे कोहली-कोहली के नारे, वीडियो वायरल
विराट ने चीते की तरह लपका शार्प कैच, स्टेडियम में लगे कोहली-कोहली के नारे, वीडियो वायरल
ओटीटी
The Fantastic Four First Steps OTT Release: मार्वल्स की 'द फैंटास्टिक फोर: फर्स्ट स्टेप्स' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
'द फैंटास्टिक फोर: फर्स्ट स्टेप्स' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
बिहार
बिहार में मुकेश सहनी कैसे बने डिप्टी CM का चेहरा? एक फोन पर बनी बात, पढ़ें इनसाइड स्टोरी
बिहार में मुकेश सहनी कैसे बने डिप्टी CM का चेहरा? एक फोन पर बनी बात, पढ़ें इनसाइड स्टोरी
शिक्षा
सीबीएसई सीटेट एग्जाम डेट आउट, जानें किस दिन होगी परीक्षा
सीबीएसई सीटेट एग्जाम डेट आउट, जानें किस दिन होगी परीक्षा
यूटिलिटी
पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ना चाहते हैं तो ये रहा पूरा प्रॉसेस, जान लें स्टेप बाय स्टेप
पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ना चाहते हैं तो ये रहा पूरा प्रॉसेस, जान लें स्टेप बाय स्टेप
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget