Chhath Puja 2025: छठ पूजा पर इन 5 राशि वालों को होगा धन का लाभ, बरसेगी छठी मैया और सूर्यदेव की कृपा!

छठ पूजा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. यह महापर्व चार दिनों तक चलता है. नहाय खाय से शुरू होकर ये पर्व उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद समाप्त होता है. इस वर्ष छठ पूजा का ये महापर्व 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक मनाया जाएगा. ज्योतिषाचार्यों के अनुसार छठ का ये महापर्व कुछ राशियों के लिए बहुत विशेष हो सकता है.