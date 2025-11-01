हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Baba Vanga 2026 गोल्ड की भविष्यवाणी, नकदी संकट के साथ सोने के भाव में 40% का उछाल!

Baba Vanga 2026 गोल्ड की भविष्यवाणी, नकदी संकट के साथ सोने के भाव में 40% का उछाल!

Baba Vanga Gold Prediction 2026: साल 2026 के लिए बाबा वेंगा की सोना (Gold) और नकदी संकट को लेकर भविष्यवाणियां की है. इसके अलावा ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि सोने का रेट सारे रिकॉर्ड तोड़ सकता है.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 01 Nov 2025 04:00 PM (IST)
Baba Vanga Gold Prediction 2026: साल 2026 के लिए बाबा वेंगा की सोना (Gold) और नकदी संकट को लेकर भविष्यवाणियां की है. इसके अलावा ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि सोने का रेट सारे रिकॉर्ड तोड़ सकता है.

बाबा वंगा सोना भविष्यवाणी 2026

1/6
बुल्गेरियाई भविष्यवक्ता और रहस्यवादी अंधी महिला बाबा वेंगा की इन दिनों एक भविष्यवाणी सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रही है. ये भविष्यवाणी युद्ध या एआई से जुड़ी नहीं, बल्कि सोना (Gold) से जुड़ी हुई है. हाल के महीनों में सोने की कीमतें रिकॉर्ड उंचाई पर पहुंच गई हैं, जिसने 1.23 लाख प्रति 10 ग्राम को पार कर दिया है.
बुल्गेरियाई भविष्यवक्ता और रहस्यवादी अंधी महिला बाबा वेंगा की इन दिनों एक भविष्यवाणी सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रही है. ये भविष्यवाणी युद्ध या एआई से जुड़ी नहीं, बल्कि सोना (Gold) से जुड़ी हुई है. हाल के महीनों में सोने की कीमतें रिकॉर्ड उंचाई पर पहुंच गई हैं, जिसने 1.23 लाख प्रति 10 ग्राम को पार कर दिया है.
2/6
बीतें महीने 17 अक्टूबर को सोने का रेट 1.33 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था, जो अक्टूबर में सबसे ऊंचा स्तर था. सोने के इस नए मानकों ने निवेशकों और उपभोक्ताओं के बीच उत्साह और चिंता पैदा कर दी है. अब साल 2026 के लिए बाबा वेंगा की सोने को लेकर भविष्यवाणियां सोशल मीडिया पर एक बार फिर से ट्रेंड करने लगी है. आइए जानते हैं इसके पीछे का सच क्या है?
बीतें महीने 17 अक्टूबर को सोने का रेट 1.33 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था, जो अक्टूबर में सबसे ऊंचा स्तर था. सोने के इस नए मानकों ने निवेशकों और उपभोक्ताओं के बीच उत्साह और चिंता पैदा कर दी है. अब साल 2026 के लिए बाबा वेंगा की सोने को लेकर भविष्यवाणियां सोशल मीडिया पर एक बार फिर से ट्रेंड करने लगी है. आइए जानते हैं इसके पीछे का सच क्या है?
3/6
मार्केट जानकारों के अनुसार, विश्व स्तर पर बढ़ती आर्थिक अनिश्चितता, बढ़ी मुद्रास्फीति और व्यापार में बढ़ते उतार-चढ़ाव ने सोने को एक सुरक्षित निवेश का रूप दे दिया है. इसका दूसरा कारण अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने और इंटरनेशनल मार्केट में उतार-चढ़ाव के कारण भी सोना लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है.
मार्केट जानकारों के अनुसार, विश्व स्तर पर बढ़ती आर्थिक अनिश्चितता, बढ़ी मुद्रास्फीति और व्यापार में बढ़ते उतार-चढ़ाव ने सोने को एक सुरक्षित निवेश का रूप दे दिया है. इसका दूसरा कारण अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने और इंटरनेशनल मार्केट में उतार-चढ़ाव के कारण भी सोना लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है.
4/6
बाबा वेंगा ने साल 2026 के लिए वैश्विक वित्तीय संकट और नकदी संकट को लेकर भविष्यवाणी की थी. अगर ये बात सच होती है तो पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली काफी प्रभावित हो सकती है, जिससे सोने की कीमतों में 10 प्रतिशत से लेकर 40 प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिल सकती है. जिसके कारण भारत में सोने की कीमत 1.62 लाख रुपये से लेकर 1.82 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक जा सकती है, जो आज तक का सबसे उंचा स्तर हो सकता है.
बाबा वेंगा ने साल 2026 के लिए वैश्विक वित्तीय संकट और नकदी संकट को लेकर भविष्यवाणी की थी. अगर ये बात सच होती है तो पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली काफी प्रभावित हो सकती है, जिससे सोने की कीमतों में 10 प्रतिशत से लेकर 40 प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिल सकती है. जिसके कारण भारत में सोने की कीमत 1.62 लाख रुपये से लेकर 1.82 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक जा सकती है, जो आज तक का सबसे उंचा स्तर हो सकता है.
5/6
बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां निवेशकों के लिए समझदारी और रणनीति से भरी हो सकती है. ऐसा इसलिए क्योंकि आर्थिक अस्थिरता के दौर में सोना सबसे सुरक्षित निवेश साबित हो सकता है, लेकिन बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों पर पूरी तरह निर्भर होना जोखिम से भरा भी हो सकता है.
बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां निवेशकों के लिए समझदारी और रणनीति से भरी हो सकती है. ऐसा इसलिए क्योंकि आर्थिक अस्थिरता के दौर में सोना सबसे सुरक्षित निवेश साबित हो सकता है, लेकिन बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों पर पूरी तरह निर्भर होना जोखिम से भरा भी हो सकता है.
6/6
वहीं वेंगा की भविष्यवाणियों को लेकर जानकार यही सलाह देते हैं कि, किसी भी तरह के निवेश से जुड़े फैसले को लेने के लिए मुद्रास्फीति, ब्याज दरों और वैश्विक बाजार की स्थितियों को ध्यान में रखकर लेना चाहिए.
वहीं वेंगा की भविष्यवाणियों को लेकर जानकार यही सलाह देते हैं कि, किसी भी तरह के निवेश से जुड़े फैसले को लेने के लिए मुद्रास्फीति, ब्याज दरों और वैश्विक बाजार की स्थितियों को ध्यान में रखकर लेना चाहिए.
Published at : 01 Nov 2025 04:00 PM (IST)
