Baba Vanga 2026 गोल्ड की भविष्यवाणी, नकदी संकट के साथ सोने के भाव में 40% का उछाल!

बाबा वेंगा ने साल 2026 के लिए वैश्विक वित्तीय संकट और नकदी संकट को लेकर भविष्यवाणी की थी. अगर ये बात सच होती है तो पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली काफी प्रभावित हो सकती है, जिससे सोने की कीमतों में 10 प्रतिशत से लेकर 40 प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिल सकती है. जिसके कारण भारत में सोने की कीमत 1.62 लाख रुपये से लेकर 1.82 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक जा सकती है, जो आज तक का सबसे उंचा स्तर हो सकता है.