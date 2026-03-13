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Palmistry Warning: क्या आपकी हथेली में भी हैं ये 3 अशुभ निशान? हस्तरेखा शास्त्र देता है बड़े धन संकट की चेतावनी
Palmistry: हथेली में दिखने वाले कुछ खास निशान भविष्य के आर्थिक उतार-चढ़ाव का संकेत दे सकते हैं. हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार इन संकेतों को समझकर समय रहते सावधानी बरतना बेहतर माना जाता है.
क्या आपकी हथेली में भी हैं ये 3 अशुभ निशान?
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Published at : 13 Mar 2026 07:20 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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