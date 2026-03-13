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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोPalmistry Warning: क्या आपकी हथेली में भी हैं ये 3 अशुभ निशान? हस्तरेखा शास्त्र देता है बड़े धन संकट की चेतावनी

Palmistry Warning: क्या आपकी हथेली में भी हैं ये 3 अशुभ निशान? हस्तरेखा शास्त्र देता है बड़े धन संकट की चेतावनी

Palmistry: हथेली में दिखने वाले कुछ खास निशान भविष्य के आर्थिक उतार-चढ़ाव का संकेत दे सकते हैं. हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार इन संकेतों को समझकर समय रहते सावधानी बरतना बेहतर माना जाता है.

By : हर्षिका मिश्रा  | Updated at : 13 Mar 2026 02:47 PM (IST)
Palmistry: हथेली में दिखने वाले कुछ खास निशान भविष्य के आर्थिक उतार-चढ़ाव का संकेत दे सकते हैं. हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार इन संकेतों को समझकर समय रहते सावधानी बरतना बेहतर माना जाता है.

क्या आपकी हथेली में भी हैं ये 3 अशुभ निशान?

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हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार हथेली की रेखाएं व्यक्ति के स्वभाव, अवसर और चुनौतियों की झलक देती हैं. समय के साथ इनमें बदलाव आ सकता है. कई बार कुछ विशेष निशान ऐसे संकेत देते हैं, जिनसे जीवन में आर्थिक परेशानियों की संभावना बढ़ सकती है.
हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार हथेली की रेखाएं व्यक्ति के स्वभाव, अवसर और चुनौतियों की झलक देती हैं. समय के साथ इनमें बदलाव आ सकता है. कई बार कुछ विशेष निशान ऐसे संकेत देते हैं, जिनसे जीवन में आर्थिक परेशानियों की संभावना बढ़ सकती है.
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अनामिका उंगली को सूर्य से जोड़ा जाता है और इसे यश तथा उपलब्धियों का संकेत माना जाता है. यदि इसके पोरों पर क्षैतिज रेखाएं दिखें, तो व्यक्ति को मेहनत के बावजूद अपेक्षित परिणाम मिलने में देरी हो सकती है और प्रयासों में बार-बार रुकावट महसूस होती है.
अनामिका उंगली को सूर्य से जोड़ा जाता है और इसे यश तथा उपलब्धियों का संकेत माना जाता है. यदि इसके पोरों पर क्षैतिज रेखाएं दिखें, तो व्यक्ति को मेहनत के बावजूद अपेक्षित परिणाम मिलने में देरी हो सकती है और प्रयासों में बार-बार रुकावट महसूस होती है.
Published at : 13 Mar 2026 07:20 AM (IST)
Tags :
Palmistry Hast Rekha Palm Reading Signs

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