अनामिका उंगली को सूर्य से जोड़ा जाता है और इसे यश तथा उपलब्धियों का संकेत माना जाता है. यदि इसके पोरों पर क्षैतिज रेखाएं दिखें, तो व्यक्ति को मेहनत के बावजूद अपेक्षित परिणाम मिलने में देरी हो सकती है और प्रयासों में बार-बार रुकावट महसूस होती है.