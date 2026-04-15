Vaishno Devi: वैष्णो देवी की महिमा अपार, एक्टर अक्षय कुमार ने सुनाया चमत्कारी अनुभव

इंटरव्यू में अक्षय ने बताया कि, जब वो एक साल के थे जब उनके माता-पिता वैष्णो देवी गए थे. कटरा पहुंचते ही अक्षय को 103-104 डिग्री का तेज बुखार आ गया. लेकिन माता रानी पर विश्वास रखते हुए माता-पिता जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते गए.