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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोVaishno Devi: वैष्णो देवी की महिमा अपार, एक्टर अक्षय कुमार ने सुनाया चमत्कारी अनुभव

Vaishno Devi: वैष्णो देवी की महिमा अपार, एक्टर अक्षय कुमार ने सुनाया चमत्कारी अनुभव

Vaishno Devi Mandir: अभिनेता अक्षय कुमार ने एक इंटरव्यू के दौरान वैष्णो देवी से जुड़ी चमत्कारिक घटना के बारे में बताया. एक्टर ने कहा कि, उस जगह कोई एनर्जी थी, जिससे उनका तेज बुखार सामान्य हो गया.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 15 Apr 2026 11:47 AM (IST)
Vaishno Devi Mandir: अभिनेता अक्षय कुमार ने एक इंटरव्यू के दौरान वैष्णो देवी से जुड़ी चमत्कारिक घटना के बारे में बताया. एक्टर ने कहा कि, उस जगह कोई एनर्जी थी, जिससे उनका तेज बुखार सामान्य हो गया.

वैष्णो देवी में अक्षय कुमार के साथ हुआ चमत्कार!

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अभिनेता अक्षय कुमार फिल्म ‘भूत बंगला’ की तैयारी में जुड़े हैं. हाल ही में एक्टर ने वैष्णो देवी मंदिर से जुड़ा ऐसा अनुभव साझा किया, जिसने माता रानी की असीम कृपा और चमत्कारों पर लोगों के विश्वास को और मजबूत कर दिया है.
अभिनेता अक्षय कुमार फिल्म ‘भूत बंगला’ की तैयारी में जुड़े हैं. हाल ही में एक्टर ने वैष्णो देवी मंदिर से जुड़ा ऐसा अनुभव साझा किया, जिसने माता रानी की असीम कृपा और चमत्कारों पर लोगों के विश्वास को और मजबूत कर दिया है.
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इंटरव्यू में अक्षय ने बताया कि, जब वो एक साल के थे जब उनके माता-पिता वैष्णो देवी गए थे. कटरा पहुंचते ही अक्षय को 103-104 डिग्री का तेज बुखार आ गया. लेकिन माता रानी पर विश्वास रखते हुए माता-पिता जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते गए.
इंटरव्यू में अक्षय ने बताया कि, जब वो एक साल के थे जब उनके माता-पिता वैष्णो देवी गए थे. कटरा पहुंचते ही अक्षय को 103-104 डिग्री का तेज बुखार आ गया. लेकिन माता रानी पर विश्वास रखते हुए माता-पिता जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते गए.
Published at : 15 Apr 2026 10:36 AM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Vaishno Devi Vaishno Devi Mandir

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