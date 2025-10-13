अहोई अष्टमी व्रत की शुरुआत सुबह सूर्योदय के बाद से हो चुकी है. शाम में माताएं अहोई माता की पूजा करेंगी और इसके बाद तारों के उदित होने पर अर्घ्य दिया जाएगा. तारों को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जाएगा.