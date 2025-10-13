हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोAhoi Ashtami Muhurat 2025: अहोई अष्टमी की पूजा के लिए आज बस सवा घंटे का रहेगा मुहूर्त

Ahoi Ashtami Muhurat 2025: अहोई अष्टमी की पूजा के लिए आज बस सवा घंटे का रहेगा मुहूर्त

Ahoi Ashtami 2025: 13 अक्टूबर को आज माताओं ने अहोई अष्टमी व्रत रखा है. शाम में अहोई माता की पूजा कर माताए संतान की रक्षा व दीघायु की प्रार्थना करेंगी. लेकिन पूजा के लिए केवल सवा एक घंटे का समय रहेगा.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 13 Oct 2025 01:40 PM (IST)
Ahoi Ashtami 2025: 13 अक्टूबर को आज माताओं ने अहोई अष्टमी व्रत रखा है. शाम में अहोई माता की पूजा कर माताए संतान की रक्षा व दीघायु की प्रार्थना करेंगी. लेकिन पूजा के लिए केवल सवा एक घंटे का समय रहेगा.

अहोई अष्टमी पूजा मुहूर्त 2025

1/6
करवा चौथ के तीन दिन बाद कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई अष्टमी व्रत रखा जाता है. यह व्रत माताएं संतान की रक्षा और तरक्की के लिए करती हैं. इस साल अहोई अष्टमी व्रत आज 13 अक्टूबर 2025 को है.
करवा चौथ के तीन दिन बाद कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई अष्टमी व्रत रखा जाता है. यह व्रत माताएं संतान की रक्षा और तरक्की के लिए करती हैं. इस साल अहोई अष्टमी व्रत आज 13 अक्टूबर 2025 को है.
2/6
अहोई अष्टमी व्रत की शुरुआत सुबह सूर्योदय के बाद से हो चुकी है. शाम में माताएं अहोई माता की पूजा करेंगी और इसके बाद तारों के उदित होने पर अर्घ्य दिया जाएगा. तारों को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जाएगा.
अहोई अष्टमी व्रत की शुरुआत सुबह सूर्योदय के बाद से हो चुकी है. शाम में माताएं अहोई माता की पूजा करेंगी और इसके बाद तारों के उदित होने पर अर्घ्य दिया जाएगा. तारों को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जाएगा.
3/6
संतान की मंगल कामना के लिए अहोई माता के साथ ही तारों की भी पूजा की जाती है. पूजा में अहोई माता की प्रतिमा के सामने कलश, दीपक और जल से भरा लोटा रखा जाता है.
संतान की मंगल कामना के लिए अहोई माता के साथ ही तारों की भी पूजा की जाती है. पूजा में अहोई माता की प्रतिमा के सामने कलश, दीपक और जल से भरा लोटा रखा जाता है.
4/6
अहोई अष्टमी की पूजा शाम के समय की जाती है. आज अहोई अष्टमी पर पूजा के लिए माताओं को केवल सवा दो घंटे का समय मिलेगा. इसलिए इसी समय के भीतर अपनी पूजा संपन्न कर लें.
अहोई अष्टमी की पूजा शाम के समय की जाती है. आज अहोई अष्टमी पर पूजा के लिए माताओं को केवल सवा दो घंटे का समय मिलेगा. इसलिए इसी समय के भीतर अपनी पूजा संपन्न कर लें.
5/6
आज पूजा के लिए शुभ मुहूर्त की शुरुआत शाम 05 बजकर 53 मिनट से शुरू होगी और शाम 07 बजकर 08 मिनट तक रहेगी. ऐसे में माताओं को पूजा के लिए 1 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा.
आज पूजा के लिए शुभ मुहूर्त की शुरुआत शाम 05 बजकर 53 मिनट से शुरू होगी और शाम 07 बजकर 08 मिनट तक रहेगी. ऐसे में माताओं को पूजा के लिए 1 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा.
6/6
अहोई अष्टमी पर तारों को देखने और अर्घ्य देने के लिए शाम 06 बजकर 17 मिनट का समय है. इस मुहूर्त में तारों को अर्घ्य देकर व्रत का पारण कर सकती हैं. वहीं चंद्र दर्शन रात 11:20 में किया जाएगा.
अहोई अष्टमी पर तारों को देखने और अर्घ्य देने के लिए शाम 06 बजकर 17 मिनट का समय है. इस मुहूर्त में तारों को अर्घ्य देकर व्रत का पारण कर सकती हैं. वहीं चंद्र दर्शन रात 11:20 में किया जाएगा.
Published at : 13 Oct 2025 01:04 PM (IST)
Ahoi Ashtami Puja Ahoi Ashtami 2025 Ahoi Mata Puja Ahoi Ashtami Muhurat 2025

