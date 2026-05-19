खेत में ऐसे करें 'मिनी मोगरा' की खेती, बाजार में है भरपूर डिमांड

मिनी मोगरा चावल की अच्छी पैदावार के लिए सही मिट्टी और पानी का मैनेजमेंट सबसे जरूरी है. इसकी खेती के लिए मटियार या दोमट मिट्टी को सबसे बेस्ट माना जाता है जिसमें पानी रोकने की क्षमता अच्छी हो. इस किस्म को सामान्य धान की तरह ही गर्म और उमस वाले मौसम की जरूरत होती है.