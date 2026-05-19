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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरखेत में ऐसे करें 'मिनी मोगरा' की खेती, बाजार में है भरपूर डिमांड

खेत में ऐसे करें 'मिनी मोगरा' की खेती, बाजार में है भरपूर डिमांड

Mini Mogra Farming Tips: बाजार में मिनी मोगरा चावल की डिमांड और कीमत दोनों बहुत ज्यादा रहती है. कम समय में पकने वाली धान की इस किस्म को को उगाकर किसान अपनी आमदनी को दोगुना कर सकते हैं.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 19 May 2026 01:51 PM (IST)
Mini Mogra Farming Tips: बाजार में मिनी मोगरा चावल की डिमांड और कीमत दोनों बहुत ज्यादा रहती है. कम समय में पकने वाली धान की इस किस्म को को उगाकर किसान अपनी आमदनी को दोगुना कर सकते हैं.

आजकल पारंपरिक धान के मुकाबले खुशबूदार चावल की खेती की तरफ किसानों का रुझान तेजी से बढ़ा है. मार्केट में 'मिनी मोगरा' चावल की डिमांड हमेशा बहुत हाई रहती है क्योंकि इसके दाने छोटे और खुशबू बेहतरीन होती है. रोज के खाने से लेकर होटलों तक में इसकी भारी मांग के चलते इसकी खेती बंपर मुनाफा देती है.

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मिनी मोगरा चावल की अच्छी पैदावार के लिए सही मिट्टी और पानी का मैनेजमेंट सबसे जरूरी है. इसकी खेती के लिए मटियार या दोमट मिट्टी को सबसे बेस्ट माना जाता है जिसमें पानी रोकने की क्षमता अच्छी हो. इस किस्म को सामान्य धान की तरह ही गर्म और उमस वाले मौसम की जरूरत होती है.
मिनी मोगरा चावल की अच्छी पैदावार के लिए सही मिट्टी और पानी का मैनेजमेंट सबसे जरूरी है. इसकी खेती के लिए मटियार या दोमट मिट्टी को सबसे बेस्ट माना जाता है जिसमें पानी रोकने की क्षमता अच्छी हो. इस किस्म को सामान्य धान की तरह ही गर्म और उमस वाले मौसम की जरूरत होती है.
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खेत की तैयारी करते समय मिट्टी को दो-तीन बार अच्छी तरह जोतकर कल्टीवेटर से समतल कर लेना चाहिए. इसके बाद खेत में अच्छी मात्रा में गोबर की सड़ी खाद डालनी चाहिए ताकि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ सके. इसके बाद खेत में पानी भरकर कद्दू यानी पडलिंग करना रोपाई के लिए बहुत जरूरी है.
खेत की तैयारी करते समय मिट्टी को दो-तीन बार अच्छी तरह जोतकर कल्टीवेटर से समतल कर लेना चाहिए. इसके बाद खेत में अच्छी मात्रा में गोबर की सड़ी खाद डालनी चाहिए ताकि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ सके. इसके बाद खेत में पानी भरकर कद्दू यानी पडलिंग करना रोपाई के लिए बहुत जरूरी है.
Published at : 19 May 2026 01:51 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Rice Farming Farming Tips Farming News

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