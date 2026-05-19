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खेत में ऐसे करें 'मिनी मोगरा' की खेती, बाजार में है भरपूर डिमांड
Mini Mogra Farming Tips: बाजार में मिनी मोगरा चावल की डिमांड और कीमत दोनों बहुत ज्यादा रहती है. कम समय में पकने वाली धान की इस किस्म को को उगाकर किसान अपनी आमदनी को दोगुना कर सकते हैं.
आजकल पारंपरिक धान के मुकाबले खुशबूदार चावल की खेती की तरफ किसानों का रुझान तेजी से बढ़ा है. मार्केट में 'मिनी मोगरा' चावल की डिमांड हमेशा बहुत हाई रहती है क्योंकि इसके दाने छोटे और खुशबू बेहतरीन होती है. रोज के खाने से लेकर होटलों तक में इसकी भारी मांग के चलते इसकी खेती बंपर मुनाफा देती है.
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Published at : 19 May 2026 01:51 PM (IST)
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