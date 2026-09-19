बढ़ रहे नींबू के दाम, गमले से शुरू करें इसकी खेती

नींबू के पौधे को अपनी ग्रोथ और फल देने के लिए रोजाना कम से कम 5 से 6 घंटे की सीधी धूप की सख्त जरूरत होती है. इसलिए अपने गमले को घर की ऐसी जगह पर रखें जहां सूरज की रोशनी खुलकर आती हो. अगर इसे छांव में रखेंगे तो इसकी पत्तियां पीली पड़ने लगेंगी और फूल झड़ जाएंगे, जिससे एक भी नींबू नहीं लगेगा. धूप मिलने से पौधा अंदर से मजबूत होता है और उस पर तेजी से नई शाखाएं फूटती हैं. जो आगे चलकर ढेरों नींबू के गुच्छों में बदल जाती हैं.