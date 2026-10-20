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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाविजय के बाद धनुष की राजनीति में एंट्री? TVK ने पहले ही कर दिया स्वागत

विजय के बाद धनुष की राजनीति में एंट्री? TVK ने पहले ही कर दिया स्वागत

एक्टर विजय के बाद अब धनुष के भी राजनीति में शामिल होने की अटकलें लगने लगी हैं. इस मामले पर टीवीके ने प्रतिक्रिया देते हुए धनुष का पहले ही स्वागत कर दिया है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 20 Oct 2026 12:42 PM (IST)
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तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी 'तमिलगा वेत्री कझगम' (टीवीके) ने एक्टर धनुष के राजनीति में आने की अटकलों का स्वागत किया है. धनुष के राजनीति में आने की चर्चाएं तेज हो गई हैं. इस पर टीवीकी ने कहा है कि मुख्यमंत्री विजय का सिनेमा से मुख्यमंत्री बनने तक का सफर हर किसी के लिए प्रेरणा बन गया है. TVK के प्रवक्ता एम. सत्य कुमार धनुष को लेकर और भी बातें शेयर कीं.

'एनडीटीवी' की रिपोर्ट के मुताबिक, टीवीके के प्रवक्ता एम सत्य कुमार ने कहा, हमें खुशी है कि टीवीके एक पॉलिटिकल स्टार्टअप है, जो लोगों के लिए प्रेरणा बन रहा है. विजय ने इसके लिए 30 साल तक काम किया है. यह कोई आसान काम नहीं है. भले ही राजनीति में नए विकल्प सामने आ सकते हैं, लेकिन वे कब तक टिकते हैं और उनमें कितनी ताकत रहती है, यह देखने वाली बात होगी.

राजनीति के लिए पूरा टाइम देना जरूरी - सत्य कुमार

टीवीके प्रवक्ता ने कहा कि विजय का तरीका भविष्य में राजनीति में आने वाले लोगों के लिए एक मॉडल की तरह काम कर सकता है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति में एंट्री तो आसानी से ली जा सकती है, लेकिन टिके रहने के लिए फुल टाइम कमिटमेंट बहुत जरूर होगा.

धनुष के राजनीति में आने की क्यों हो रही चर्चा

गौरतलब है कि हाल ही में कोयंबटूर में एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें धनुष के फैन एसोसिएशन ने उसका नाम बदलकर धनुष नरपानी इयक्कम (धनुष कल्याण आंदोलन) कर दिया. इसके बाद से धनुष के राजनीति में आने की चर्चा और तेज हो गई. अहम बात यह भी है कि इस मीटिंग में 3000 से ज्यादा पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया था. धनुष राजनीति में आएंगे या नहीं, इसको लेकर अभी तक आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

यह भी पढ़ें : 'बांग्लादेश की तरह भारत में भी कोशिश', रिजीम चेंज को लेकर क्या बोले मोहन भागवत

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 20 Oct 2026 12:41 PM (IST)
Tags :
Dhanush Vijay TVK TamilNadu
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