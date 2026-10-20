विजय के बाद धनुष की राजनीति में एंट्री? TVK ने पहले ही कर दिया स्वागत

तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी 'तमिलगा वेत्री कझगम' (टीवीके) ने एक्टर धनुष के राजनीति में आने की अटकलों का स्वागत किया है. धनुष के राजनीति में आने की चर्चाएं तेज हो गई हैं. इस पर टीवीकी ने कहा है कि मुख्यमंत्री विजय का सिनेमा से मुख्यमंत्री बनने तक का सफर हर किसी के लिए प्रेरणा बन गया है. TVK के प्रवक्ता एम. सत्य कुमार धनुष को लेकर और भी बातें शेयर कीं.

'एनडीटीवी' की रिपोर्ट के मुताबिक, टीवीके के प्रवक्ता एम सत्य कुमार ने कहा, हमें खुशी है कि टीवीके एक पॉलिटिकल स्टार्टअप है, जो लोगों के लिए प्रेरणा बन रहा है. विजय ने इसके लिए 30 साल तक काम किया है. यह कोई आसान काम नहीं है. भले ही राजनीति में नए विकल्प सामने आ सकते हैं, लेकिन वे कब तक टिकते हैं और उनमें कितनी ताकत रहती है, यह देखने वाली बात होगी.

राजनीति के लिए पूरा टाइम देना जरूरी - सत्य कुमार

टीवीके प्रवक्ता ने कहा कि विजय का तरीका भविष्य में राजनीति में आने वाले लोगों के लिए एक मॉडल की तरह काम कर सकता है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति में एंट्री तो आसानी से ली जा सकती है, लेकिन टिके रहने के लिए फुल टाइम कमिटमेंट बहुत जरूर होगा.

धनुष के राजनीति में आने की क्यों हो रही चर्चा

गौरतलब है कि हाल ही में कोयंबटूर में एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें धनुष के फैन एसोसिएशन ने उसका नाम बदलकर धनुष नरपानी इयक्कम (धनुष कल्याण आंदोलन) कर दिया. इसके बाद से धनुष के राजनीति में आने की चर्चा और तेज हो गई. अहम बात यह भी है कि इस मीटिंग में 3000 से ज्यादा पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया था. धनुष राजनीति में आएंगे या नहीं, इसको लेकर अभी तक आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

यह भी पढ़ें : 'बांग्लादेश की तरह भारत में भी कोशिश', रिजीम चेंज को लेकर क्या बोले मोहन भागवत