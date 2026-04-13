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Kitchen Waste Fertilizer: किचन के कचरे से घर पर भी बना सकते हैं फर्टिलाइजर, डालते ही खिल उठेंगे पौधे
Kitchen Waste Fertilizer: पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व होना जरूरी होता है. इसके लिए आप अपने किचन के कचरे का इस्तेमाल कर सकते हैं.
Kitchen Waste Fertilizer: आज के समय में लोग घर को हरा भरा रखने के लिए गार्डनिंग तो करते हैं, लेकिन पौधों की सही देखभाल न होने की वजह से कई बाहर ये मुरझाने जाने लगते हैं. आमतौर पर लोग बाजार से महंगे फर्टिलाइजर खरीदते हैं, जबकि सच यह है कि घर की रसोई से निकलने वाला कचरा ही पौधों के लिए बेहतरीन फर्टिलाइजर माना जाता है. खास बात यह है कि इससे न सिर्फ पैसे बचते हैं, बल्कि कचरे की मात्रा भी कम होती है और एनवायरमेंट को भी फायदा मिलता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आप किचन के कचरे से घर पर भी फर्टिलाइजर कैसे बना सकते हैं.
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Published at : 13 Apr 2026 01:16 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion