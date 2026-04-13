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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरKitchen Waste Fertilizer: किचन के कचरे से घर पर भी बना सकते हैं फर्टिलाइजर, डालते ही खिल उठेंगे पौधे

Kitchen Waste Fertilizer: किचन के कचरे से घर पर भी बना सकते हैं फर्टिलाइजर, डालते ही खिल उठेंगे पौधे

Kitchen Waste Fertilizer: पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व होना जरूरी होता है. इसके लिए आप अपने किचन के कचरे का इस्तेमाल कर सकते हैं.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 13 Apr 2026 01:16 PM (IST)
Kitchen Waste Fertilizer: पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व होना जरूरी होता है. इसके लिए आप अपने किचन के कचरे का इस्तेमाल कर सकते हैं.

Kitchen Waste Fertilizer: आज के समय में लोग घर को हरा भरा रखने के लिए गार्डनिंग तो करते हैं, लेकिन पौधों की सही देखभाल न होने की वजह से कई बाहर ये मुरझाने जाने लगते हैं. आमतौर पर लोग बाजार से महंगे फर्टिलाइजर खरीदते हैं, जबकि सच यह है कि घर की रसोई से निकलने वाला कचरा ही पौधों के लिए बेहतरीन फर्टिलाइजर माना जाता है. खास बात यह है कि इससे न सिर्फ पैसे बचते हैं, बल्कि कचरे की मात्रा भी कम होती है और एनवायरमेंट को भी फायदा मिलता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आप किचन के कचरे से घर पर भी फर्टिलाइजर कैसे बना सकते हैं.

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पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व होना जरूरी होता है. बाजार में मिलने वाले केमिकल फर्टिलाइजर तुरंत असर तो दिखाते हैं. लेकिन ज्यादा इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरता कम हो सकती है. वहीं घर पर तैयार ऑर्गेनिक खाद धीरे-धीरे पोषण देती है और पौधों को लंबे समय तक हेल्दी बनाए रखती है.
पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व होना जरूरी होता है. बाजार में मिलने वाले केमिकल फर्टिलाइजर तुरंत असर तो दिखाते हैं. लेकिन ज्यादा इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरता कम हो सकती है. वहीं घर पर तैयार ऑर्गेनिक खाद धीरे-धीरे पोषण देती है और पौधों को लंबे समय तक हेल्दी बनाए रखती है.
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किचन के कचरे से फर्टिलाइजर बनाने के लिए सबसे पहले घर से निकलने वाले किचन वेस्ट को अलग-अलग इकट्ठा कर लें. इसमें फल और सब्जियों के छिलके, केले के छिलके, इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती, कॉफी ग्राउंड्स और अंडे के छिलके शामिल कर सकते हैं. ध्यान रखें कि इसमें प्लास्टिक या दूसरे नॉन ऑर्गेनिक चीज न मिले.
किचन के कचरे से फर्टिलाइजर बनाने के लिए सबसे पहले घर से निकलने वाले किचन वेस्ट को अलग-अलग इकट्ठा कर लें. इसमें फल और सब्जियों के छिलके, केले के छिलके, इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती, कॉफी ग्राउंड्स और अंडे के छिलके शामिल कर सकते हैं. ध्यान रखें कि इसमें प्लास्टिक या दूसरे नॉन ऑर्गेनिक चीज न मिले.
Published at : 13 Apr 2026 01:16 PM (IST)
Tags :
Homemade Compost Kitchen Waste Fertilizer Organic Fertilizer At Home

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