पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व होना जरूरी होता है. बाजार में मिलने वाले केमिकल फर्टिलाइजर तुरंत असर तो दिखाते हैं. लेकिन ज्यादा इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरता कम हो सकती है. वहीं घर पर तैयार ऑर्गेनिक खाद धीरे-धीरे पोषण देती है और पौधों को लंबे समय तक हेल्दी बनाए रखती है.