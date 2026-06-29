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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरOrganic Compost at Home: सब्जी काटने के बाद छिलके फेंक देते हैं? घर पर ही ऐसे तैयार करें जैविक खाद

Organic Compost at Home: सब्जी काटने के बाद छिलके फेंक देते हैं? घर पर ही ऐसे तैयार करें जैविक खाद

Organic Compost at Home : अगर आपके घर में गमले या किचन गार्डन है, तो रसोई से निकलने वाले इन छिलकों का सही इस्तेमाल करके आप बिना ज्यादा खर्च किए हेल्दी खाद तैयार कर सकते हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 29 Jun 2026 09:35 AM (IST)
Organic Compost at Home : अगर आपके घर में गमले या किचन गार्डन है, तो रसोई से निकलने वाले इन छिलकों का सही इस्तेमाल करके आप बिना ज्यादा खर्च किए हेल्दी खाद तैयार कर सकते हैं.

अक्सर लोग फल और सब्जियां इस्तेमाल करने के बाद उनके छिलकों को कूड़ेदान में फेंक देते हैं. लेकिन यही छिलके आपके घर के पौधों के लिए बेहतरीन जैविक खाद बन सकते हैं. अगर आपके घर में गमले या किचन गार्डन है, तो रसोई से निकलने वाले इन छिलकों का सही इस्तेमाल करके आप बिना ज्यादा खर्च किए हेल्दी खाद तैयार कर सकते हैं. विशेषज्ञों के अनुसार फल और सब्जियों के छिलकों से बनी जैविक खाद पौधों की अच्छी बढ़त में मदद करती है. तो आइए जानते हैं कि घर पर आसान तरीके से जैविक खाद कैसे तैयार की जा सकती है.

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खाद बनाने के लिए सबसे पहले रसोई से निकलने वाले फल और सब्जियों के छिलकों को अलग-अलग इकट्ठा कर लें. इसके साथ एक मिट्टी का घड़ा, कुछ सूखी पत्तियां, थोड़ी मिट्टी और गोबर तैयार रखें. विशेषज्ञ के अनुसार इसमें थोड़ी मात्रा में ऑर्गेनिक डी-कंपोजर भी मिलाया जाता है.
खाद बनाने के लिए सबसे पहले रसोई से निकलने वाले फल और सब्जियों के छिलकों को अलग-अलग इकट्ठा कर लें. इसके साथ एक मिट्टी का घड़ा, कुछ सूखी पत्तियां, थोड़ी मिट्टी और गोबर तैयार रखें. विशेषज्ञ के अनुसार इसमें थोड़ी मात्रा में ऑर्गेनिक डी-कंपोजर भी मिलाया जाता है.
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खाद जल्दी तैयार करने के लिए सभी छिलकों को छोटे टुकड़ों में काट लें. छोटे टुकड़े जल्दी गलते हैं और सड़ने की प्रक्रिया तेज हो जाती है, जिससे खाद कम समय में तैयार हो जाती है.
खाद जल्दी तैयार करने के लिए सभी छिलकों को छोटे टुकड़ों में काट लें. छोटे टुकड़े जल्दी गलते हैं और सड़ने की प्रक्रिया तेज हो जाती है, जिससे खाद कम समय में तैयार हो जाती है.
Published at : 29 Jun 2026 09:35 AM (IST)
Tags :
Kitchen Garden Gardening Tips ORGANIC MANURE Organic Gardening Home Compost Plant Compost Compost At Home Vegetable Peels Compost

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