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Organic Compost at Home: सब्जी काटने के बाद छिलके फेंक देते हैं? घर पर ही ऐसे तैयार करें जैविक खाद
Organic Compost at Home : अगर आपके घर में गमले या किचन गार्डन है, तो रसोई से निकलने वाले इन छिलकों का सही इस्तेमाल करके आप बिना ज्यादा खर्च किए हेल्दी खाद तैयार कर सकते हैं.
अक्सर लोग फल और सब्जियां इस्तेमाल करने के बाद उनके छिलकों को कूड़ेदान में फेंक देते हैं. लेकिन यही छिलके आपके घर के पौधों के लिए बेहतरीन जैविक खाद बन सकते हैं. अगर आपके घर में गमले या किचन गार्डन है, तो रसोई से निकलने वाले इन छिलकों का सही इस्तेमाल करके आप बिना ज्यादा खर्च किए हेल्दी खाद तैयार कर सकते हैं. विशेषज्ञों के अनुसार फल और सब्जियों के छिलकों से बनी जैविक खाद पौधों की अच्छी बढ़त में मदद करती है. तो आइए जानते हैं कि घर पर आसान तरीके से जैविक खाद कैसे तैयार की जा सकती है.
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Published at : 29 Jun 2026 09:35 AM (IST)
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मनोज मुकुल
Opinion