खाद बनाने के लिए सबसे पहले रसोई से निकलने वाले फल और सब्जियों के छिलकों को अलग-अलग इकट्ठा कर लें. इसके साथ एक मिट्टी का घड़ा, कुछ सूखी पत्तियां, थोड़ी मिट्टी और गोबर तैयार रखें. विशेषज्ञ के अनुसार इसमें थोड़ी मात्रा में ऑर्गेनिक डी-कंपोजर भी मिलाया जाता है.