दुनिया के बेहतरीन शहरों की नई वैश्विक रैंकिंग जारी कर दी गई है और इस बार भी लंदन ने पहला स्थान हासिल किया है. रेजोनेंस कंसल्टेंसी और इप्सोस की तरफ से तैयार की गई इस सूची में शहरों को रहने, काम करने और घूमने जैसी सुविधाओं के आधार पर परखा गया. लगातार 11वीं बार लंदन का नंबर-1 रहना इस बात का सबूत है कि यह शहर संस्कृति, अर्थव्यवस्था और जीवन स्तर के मामले में अब भी दुनिया का पसंदीदा केंद्र बना हुआ है.

इस साल भी टॉप रैंकिंग में राजधानी वाले शहरों ने अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी. टॉप 10 शहर इस प्रकार हैं:

1. लंदन

2. न्यूयॉर्क

3. पेरिस

4. टोक्यो

5. मैड्रिड

6. सिंगापुर

7. रोम

8. दुबई

9. बर्लिन

10. बार्सिलोना.

शहरों का मूल्यांकन तीन मुख्य आधारों पर किया गया है. इन मानदंडों में स्थिर अर्थव्यवस्था, शहरी सुविधाएं, संस्कृति, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमुख रहे.

यूरोप की मजबूत मौजूदगी

इस बार यूरोप ने रैंकिंग में शानदार प्रदर्शन किया. लंदन, पेरिस, मैड्रिड, रोम, बर्लिन और बार्सिलोना जैसे शहर यूरोप की उन्नत अर्थव्यवस्था, ऐतिहासिक धरोहर और उच्च जीवन-स्तर को दर्शाते हैं. इन शहरों में स्थिरता, पर्यटन, शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं रैंकिंग में प्रमुख भूमिका निभाती हैं.

एशिया के बड़े शहर भी चमके

एशिया से केवल दो शहर टॉप 10 में जगह बना पाए, जिसमें टोक्यो को चौथा स्थान मिला है, जबकि सिंगापुर छठे नंबर पर है. ये दोनों शहर तकनीक, स्वच्छता, सुरक्षा और उन्नत शहरी व्यवस्थाओं के लिए दुनियाभर में जाने जाते हैं. टोक्यो का हाई-टेक इंफ्रास्ट्रक्चर और सिंगापुर की स्मार्ट सिटी प्लानिंग इन्हें ग्लोबल स्तर पर बेहद मजबूत बनाती है.

भारतीय शहरों के प्रदर्शन में बेंगलुरु सबसे आगे

भारत के चार प्रमुख शहर इस सूची में शामिल हुए हैं. सबसे बेहतर प्रदर्शन बेंगलुरु ने किया. बेंगलुरु को 29वां स्थान मिला है. वहीं मुंबई और दिल्ली क्रमशः 40 और 54 स्थान पर है. बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है. तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम, ग्लोबल टेक कंपनियों, रोजगार अवसरों और रहने की बेहतर सुविधाओं के कारण इसे ऊंची रैंक मिली. मुंबई ने आर्थिक गतिविधियों और वैश्विक कनेक्टिविटी के कारण 40वां स्थान हासिल किया, जबकि दिल्ली संस्कृति, इतिहास और बड़े बाजारों की वजह से टॉप 60 में रही.

