ईरान के एयरस्पेस में कल (14 जनवरी) रात लगभग 5 घंटे के लिए कमर्शियल फ्लाइट्स पर रोक लगा दी गई थी. इसका कारण नहीं बताया गया, लेकिन ये अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ते तनाव और ईरान में जारी बड़े विरोध प्रदर्शनों से जुड़ा माना जा रहा है. इस रोक से पूरी दुनिया की एयरलाइंस को फ्लाइट्स का रूट बदलना पड़ा, जिससे समय और ईंधन की बहुत ज्यादा बर्बादी हुई.

ईरान के एयरस्पेस में मौजूदा हालात क्या हैं?

ईरान ने कल रात कमर्शियल फ्लाइट्स पर रोक लगाई थी. सिर्फ कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट्स को गुजरने की परमिशन दी गई. हालांकि, एयरस्पेस अब खुल गया है, लेकिन फ्लायदुबई, तुर्किश एयरलाइंस, इंडिगो और एयर इंडिया जैसी फ्लाइट्स कैंसल या रीरूट कर रही हैं. जर्मनी ने अपनी एयरलाइंस को ईरान एयरस्पेस में न जाने की सलाह दी है. अमेरिका पहले से ही अपनी कमर्शियल फ्लाइट्स को ईरान के ऊपर से जाने से रोकता है.

ईरान का एयरस्पेस क्यों इतना जरूरी है?

ईरान मिडिल ईस्ट में स्थित है और यूरोप से एशिया जाने वाली मुख्य ईस्ट-वेस्ट एयर रूट पर पड़ता है.

ये सबसे सीधा रूट है, जिससे फ्लाइट्स का समय और ईंधन दोनों बचता है.

अगर एयरलाइंस ईरान के ऊपर से न जाएं, तो उन्हें उत्तर यानी कैस्पियन सागर के रास्ते या दक्षिण में सऊदी अरब और मिस्र के रास्ते से घूमना पड़ता है.

इससे फ्लाइट में कई घंटे लग जाते हैं और ईंधन का खर्च बहुत बढ़ जाता है.

इससे टिकट की कीमतें भी बढ़ सकती हैं और शेड्यूल में देरी या कैंसिलेशन हो सकता है.

2020 की गलती के बाद एयरलाइंस सतर्क

ईरान का एयरस्पेस दुनिया की एविएशन के लिए बहुत खास है, लेकिन सुरक्षा का डर और 2020 की घटना से एयरलाइंस सतर्क हैं. 8 जनवरी 2020 को तेहरान एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद ईरानी एयर डिफेंस ने दो सरफेस-टू-एयर मिसाइलें दागीं. ये मिसाइलें यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट PS752 (बोइंग 737-800) को लगीं, जिसमें सभी 176 लोग (पैसेंजर्स और क्रू) मारे गए.

ईरान ने पहले कई दिनों तक इनकार किया और इसे वेस्टर्न प्रोपेगैंडा कहा, लेकिन बाद में मान लिया कि ये 'मानवीय गलती' थी. प्लेन को दुश्मन टारगेट समझ लिया गया था. उस समय अमेरिका-ईरान तनाव बहुत ज्यादा था. इस हादसे से दुनिया भर में ईरान के एयरस्पेस पर डर बढ़ गया और कई देशों ने वहां से फ्लाइट्स अवॉइड करने की सलाह दी.

ईरान में प्रदर्शन कितना बढ़ गया है?

ईरान में दिसंबर 2025 से शुरू हुए बड़े विरोध प्रदर्शन जारी हैं. NGO रिपोर्ट्स के मुताबिक 3,400 से ज्यादा लोग मारे गए हैं. अमेरिका ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 'कत्ल बंद हो गया है और एक्जीक्यूशन नहीं होंगे, लेकिन हम और प्रोसेस देखेंगे.' ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों से कहा कि 'हेल्प ऑन द वे है.' अमेरिकी USS Abraham Lincoln कैरियर स्ट्राइक ग्रुप साउथ चाइना सागर से मिडिल ईस्ट की ओर जा रहा है, जिससे तनाव और बढ़ गया है. कतर में अमेरिकी बेस पर कुछ पर्सनल को निकालने की सलाह दी गई है.