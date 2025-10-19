अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गाजा संघर्षविराम समझौते के तहत हमास को निशस्त्र करने के लिए कोई सख्त समयसीमा तय नहीं की गई है. हालांकि, उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि अगर हमास ने हथियार नहीं डाले, तो अमेरिका, उसके सहयोगी या इजराइल कार्रवाई कर सकते हैं.

ट्रंप ने कहा, 'उन्होंने (हमास ने) ऐसा करने की बात कही है… अगर जरूरत पड़ी तो हम उन्हें निशस्त्र कर देंगे. चाहे वो मैं करूं, अमेरिका करे या हमारे प्रॉक्सी — इजराइल हमारे समर्थन के साथ. हमारे सैनिक जमीनी कार्रवाई में शामिल नहीं होंगे.'

गाज शांति समझौते में हमास का ये है अहम मुद्द

फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या हमास को निशस्त्र करने के लिए कोई तय समयसीमा है, तो उन्होंने कहा, 'कोई हार्ड लाइन नहीं है… हम देखेंगे कि हालात कैसे आगे बढ़ते हैं.' जब उनसे पूछा गया कि क्या वे मानते हैं कि हमास वास्तव में हथियार डाल देगा, तो उन्होंने कहा, 'उन्होंने ऐसा करने पर सहमति दी है. लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो सख्त कदम उठाए जाएंगे.'

गाजा सीजफायर डील का पहला चरण लागू

गाजा में 20 बिंदुओं वाले संघर्षविराम समझौते का पहला चरण इस महीने की शुरुआत में इजराइल और हमास के बीच ट्रंप की पेशकश पर तय हुआ था. इस चरण में इजराइली बंधकों की रिहाई के बदले फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा जाना शामिल है. इस योजना में गाजा के पुनर्निर्माण और हमास के बिना एक नए प्रशासनिक ढांचे की स्थापना की भी बात कही गई है.

68,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए

अक्टूबर 2023 से अब तक इजराइल के हमलों में गाजा में लगभग 68,000 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जिनमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं. लगातार हमलों ने गाजा को लगभग अवास योग्य बना दिया है.