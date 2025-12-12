Florida Plane Crash: आकाश से सीधा उतरा प्लेन, चलती कार पर गिरा, भयानक घटना का वीडियो वायरल
Florida Plane Crash: अमेरिका के फ्लोरिडा में भयानक हादसा हो गया है, यहां एक कार जब हाईवे पर चल रही थी तो अचानक एक प्लेन आकर कार के ऊपर गिर गया. यह हादसा पीछे आ रही एक कार के डैशकैम में रिकॉर्ड हो गया.
Plane Crash Landing on Car in USA: आसमान से उतरकर सीधे चलती कार पर प्लेन गिरा. अमेरिका के फ्लोरिडा में एक भयानक घटना घटी है. कार पर प्लेन के गिरने का वह क्षण कैमरे में कैद हो गया, जिसे देखकर सभी सिहर उठे. ऐसा माना जा रहा है कि प्लेन के इंजन में खराबी आने के कारण वह चलती कार पर आ गिरा.
शाम ढलते ही, 5:45 बजे दुर्घटना हुई
कार पर गिरा प्लेन एक छोटा Beechcraft 55 प्लेन था. दुर्घटना के समय प्लेन में एक पायलट और एक यात्री सवार थे. 8 दिसंबर को शाम ढलते ही, 5:45 बजे दुर्घटना हुई. चारों ओर अंधेरा था. सड़कों पर लोग और गाड़ियां भी पर्याप्त थीं. जिस चलती कार पर प्लेन गिरा, वह 2023 टोयोटा कैमरी थी. फ्लोरिडा के कोको 95 इंटरस्टेट से गुजर रही थी. उसी समय अचानक प्लेन आसमान से सीधे नीचे आ गया. पहले जमीन से कुछ ऊंचाई पर उड़ते हुए, प्लेन तुरंत कार पर आ गिरा.
Florida shocker— Vishal (@VishalMalvi_) December 10, 2025
Plane 🛩 crash-lands on a Toyota after engine trouble.
Looks straight out of a movie #planecrash #Florida #America #SEAGAMES202 pic.twitter.com/lwF4Y5VhmX
उसी स्थिति में कार दौड़ती रही. कुछ देर बाद प्लेन कार की छत से नीचे गिरकर आगे की ओर उछल गया. तब तक कार को भारी नुकसान हो चुका था. सौभाग्य से, कार चालक, 57 साल की एक महिला बच गई. हालांकि, वह घायल हो गई. वह अस्पताल में भर्ती है. दूसरी ओर, प्लेन में सवार 27 साल के पायलट और यात्री भी बच गए. उन्हें ज्यादा चोटें भी नहीं आई हैं. ऐसा माना जा रहा है कि जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर प्लेन के कुछ देर तक तैरने के बाद कोई बड़ी घटना नहीं हुई.
#BREAKING : A Small Plane Crashes Into Car During Emergency Landing on Florida’s I-95— upuknews (@upuknews1) December 10, 2025
A jaw-dropping scene unfolded on I-95 in Brevard County as a twin-engine plane made an emergency landing and collided with a car. Dashcam footage is now going viral, showing the aircraft coming… pic.twitter.com/0OdJJwnaEm
कार ने पूरे दृश्य को कैमरे में कैद कर लिया
दुर्घटनाग्रस्त कार के पीछे वाली एक कार ने पूरे दृश्य को कैमरे में कैद कर लिया. व्यस्त सड़क पर अचानक प्लेन को उतरते देख कई लोग सिहर उठे. इसके बाद प्लेन कार की छत से आगे की ओर उछल गया. एक समय सड़क के किनारे लुढ़क गया. एक व्यक्ति की चीख सुनाई दी, "हाय, हाईवे पर कार पर प्लेन गिर गया". फ्लोरिडा हाईवे पेट्रोल एंड फेडरल अथॉरिटी और फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL