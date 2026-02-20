एक्सप्लोरर
अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को बताया गैरकानूनी, डोनाल्ड ट्रंप का आया पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को गैरकानूनी बताया है, जिसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पहला रिएक्शन सामने आया है. ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की निंदा करते हुए इसे शर्मनाक बताया है. हालांकि अब तक इस फैसले पर व्हाइट हाउस की ओर से कोई औपचारिक टिप्पणी सामने नहीं आई है.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
