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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'हर मौत की कीमत चुकाए तेहरान', ट्रंप का अल्टीमेटम, ईरान से मांगा मुआवजा

'हर मौत की कीमत चुकाए तेहरान', ट्रंप का अल्टीमेटम, ईरान से मांगा मुआवजा

Donald Trump US Iran War: ट्रंप ने कहा कि ईरान को पिछले 50 सालों में ईरान में मारे गए प्रदर्शनकारियों के परिवारों को भी मुआवजा देना चाहिए.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 11 Aug 2026 08:25 AM (IST)
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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर अल्टीमेटम दिया. उन्होंने साथ ही तेहरान से मुआवजे की मांग की है. उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में हुए नुकसान और मौत के लिए ईरान जिम्मेदार है. ट्रंप ने कहा कि लेबनान, सीरिया, यमन और गाजा के लोगों को हुए नुकसान और मौत के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए. ट्रंप ने अपने उस बयान को फिर से दोहराया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका ईरान से उन झगड़ों के लिए हर्जाना मांगेगा जिनमें तेहरान शामिल था.

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल साइट पर कहा कि ईरान अब मुआवजा मांग रहा है, लेकिन तेहरान ने पहले की किसी भी बातचीत या मीटिंग में इसका कभी जिक्र नहीं किया. उन्होंने कहा, 'मैं भी ईरान से उन सभी लोगों के लिए मुआवजा मांग रहा हूं, जिन्हें उन्होंने अपनी सड़क किनारे कई लड़ाइयों में मारा है और गंभीर रूप से घायल किया है, जिनमें यूएसएस कोल पर मारे गए लोगों के परिवार और लड़ाई में मारे गए हजारों अन्य लोग शामिल हैं.'

52000 लोगों को मिले मुआवजा - ट्रंप 

ट्रंप ने कहा कि ईरान को पिछले 50 सालों में ईरान में मारे गए प्रदर्शनकारियों के परिवारों को भी मुआवजा देना चाहिए और पिछले पांच महीनों में मारे गए 52,000 को भी मुआवजा देना चाहिए. ट्रंप ने आगे कहा कि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को भविष्य की किसी भी बातचीत में इस मांग को शामिल करने का निर्देश दिया है.

ट्रंप ने समझौते के लिए रखी नई शर्त

ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत पर नई शर्त लगाते हुए कहा कि अब उन्हें ईरान से पिछली गलतियों के लिए मुआवजा चाहिए होगा. दरअसल, इससे पहले तेहरान ने कहा था कि होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए अमेरिका को मुआवजा देना होगा. वहीं, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह मोजतबा खामेनेई ने उन खास मकसदों के बारे में बताया है, जिनके पूरे होने की उम्मीद है.

इनमें ईरान की सेना और बासिज की डिफेंसिव सिक्योरिटी कैपेबिलिटी और तैयारी बढ़ाना, साथ ही देश के खिलाफ किसी भी स्तर और तरह के पारंपरिक या मॉडर्न खतरों के लिए समय पर, क्रांतिकारी, असरदार जवाब तैयार करना शामिल है. उन्होंने कहा कि एक और मकसद आर्म्ड फोर्सेज के जनरल स्टाफ और खतम अल-अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स का इंटीग्रेशन पूरा करना है.

इनपुट - आईएएनएस 

यह भी पढ़ें : कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप ने मचाई तबाही, अब तक 111 मौतें, 1500 से ज्यादा घर तबाह

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 11 Aug 2026 08:17 AM (IST)
Tags :
DONALD Trump US Iran War
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