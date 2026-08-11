मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वPoK में बहिष्कार के बीच बाग-हवेली की चार सीटों पर मतदान, कई बूथों पर नहीं पड़ा एक भी वोट

PoK में बहिष्कार के बीच बाग-हवेली की चार सीटों पर मतदान, कई बूथों पर नहीं पड़ा एक भी वोट

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में सोमवार को चुनाव के दौरान विरोध और बहिष्कार का असर साफ दिखाई दिया. बाग और हवेली जिले की चार विधानसभा सीटों पर कड़ी निगरानी के बीच मतदान कराया गया.

Written By : शिवांक मिश्रा |  Updated at : 11 Aug 2026 09:01 AM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में सोमवार को चुनाव के दौरान विरोध और बहिष्कार का असर साफ दिखाई दिया. बाग और हवेली जिले की चार विधानसभा सीटों पर कड़ी निगरानी के बीच मतदान कराया गया. कई मतदान केंद्रों पर पूरे दिन सन्नाटा पसरा रहा और एक भी वोट नहीं पड़ा. हालांकि कुछ वीवीआईपी मतदान केंद्रों पर लोगों ने मतदान किया. मतदान के दौरान बूथ कैप्चरिंग को लेकर राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच झड़प और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी देखने को मिला.

बाग-हवेली की चार सीटों पर हुआ मतदान

सोमवार को बाग और हवेली जिले की चार विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ. इनमें हवेली जिले की बाग-4 सीट भी शामिल है. इस सीट से PoK के मौजूदा प्रधानमंत्री फैसल मुमताज राठौड़ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं.

शाम साढ़े पांच बजे मतदान खत्म होने के बाद सभी सीटों पर मतगणना शुरू कर दी गई. इसी दौरान सामने आया कि बाग-2 विधानसभा सीट के कई मतदान केंद्रों पर पूरे दिन एक भी वोट नहीं पड़ा.

कई मतदान केंद्रों पर नहीं पड़ा एक भी वोट

एबीपी न्यूज के पास बाग-2 सीट के कई मतदान केंद्रों के नतीजों की एक्सक्लूसिव कॉपी है. इसके मुताबिक, मलोट इलाके के बॉयज प्राइमरी स्कूल स्थित मतदान केंद्र संख्या 114 पर एक भी वोट नहीं पड़ा.

इसी तरह गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल बारा बाड़ी के बूथ पर भी मतदान का बहिष्कार किया गया. बारा बाड़ी पश्चिम स्कूल के मतदान केंद्र पर भी कोई वोट नहीं पड़ा.

बहिष्कार के बीच कार्यकर्ताओं में झड़प

मतदान के बहिष्कार के बीच बूथ कैप्चरिंग के आरोपों को लेकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट की खबर भी सामने आई.

वहीं, बाग में मतदान के दौरान कुछ लोग अपने घरों से बाहर निकले और पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने मतदान के बहिष्कार के समर्थन में भी नारे लगाए.

बाग-1 में साजिद इकबाल ने अतीक खान को हराया

PoK की चार विधानसभा सीटों पर चल रही मतगणना के दौरान बाग-1 सीट का नतीजा सामने आ चुका है. यहां अवामी दस्त-ओ-बाजू पार्टी के साजिद इकबाल ने PoK के दो बार प्रधानमंत्री रह चुके और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सरदार अतीक खान को हरा दिया है.

वहीं बाग-4 सीट पर मौजूदा प्रधानमंत्री फैसल मुमताज राठौड़ आगे चल रहे हैं. बाग-2 सीट पर PPP के जिया उल कमर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि बाग-3 सीट पर PML-N के सरदार मीर अकबर खान आगे चल रहे हैं.

PML-N पहले ही बहुमत के आंकड़े के पार

PoK में दो चरणों में हुए चुनाव में PML-N पहले ही बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है. चुनाव आयोग की ओर से चारों सीटों के आधिकारिक आंकड़े मंगलवार दोपहर तक जारी किए जाने की उम्मीद है.

अब नजर उन सात सीटों पर है, जहां अभी चुनाव होना बाकी है. इन इलाकों में जारी विरोध और विद्रोह के बीच क्या आने वाले दिनों में मतदान कराया जाएगा या फिर PoK में PML-N की सरकार बनने और हालात सामान्य होने के बाद इन सीटों पर चुनाव होंगे, यह देखना महत्वपूर्ण होगा.

यह भी पढ़ें : कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप ने मचाई तबाही, अब तक 111 मौतें, 1500 से ज्यादा घर तबाह

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
Read More
Published at : 11 Aug 2026 08:58 AM (IST)
Tags :
Pakistan-occupied Kashmir Pok Elections Bagh Haveli Elections
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
PoK में बहिष्कार के बीच बाग-हवेली की चार सीटों पर मतदान, कई बूथों पर नहीं पड़ा एक भी वोट
PoK में बहिष्कार के बीच बाग-हवेली की चार सीटों पर मतदान, कई बूथों पर नहीं पड़ा एक भी वोट
विश्व
'हर मौत की कीमत चुकाए तेहरान', ट्रंप का अल्टीमेटम, ईरान से मांगा मुआवजा
'हर मौत की कीमत चुकाए तेहरान', ट्रंप का अल्टीमेटम, ईरान से मांगा मुआवजा
विश्व
ईरान का खौफ या कोई और बात? तुर्किए से छुपके से निकले डोनाल्ड ट्रंप
ईरान का खौफ या कोई और बात? तुर्किए से छुपके से निकले डोनाल्ड ट्रंप
विश्व
कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप ने मचाई तबाही, अब तक 132 मौतें, 1500 से ज्यादा घर तबाह
कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप ने मचाई तबाही, अब तक 132 मौतें, 1500 से ज्यादा घर तबाह
Advertisement

वीडियोज

Baramati Crime: पत्नी ने रची पति को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश? | Sansani
Janhit with Chitra Tripathi: CM Soren से छात्र..'हमको झुका ना पाओगे'! | Jharkhand Students Protest
Kanwar Yatra 2026: बुर्के में कांवड़, मुस्लिम महिला और हिंदू पति! नोटिस के बाद भी नहीं रुकी तमन्ना !
Assam Flood Crisis: असम में बाढ़ का तांडव, 98 मौतें, समय रैनाने भेजे 10 लाख, अब CM वापस लेंगे FIR?
Sansani: बेवफा बीवी की तेजाबी साजिश
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान का खौफ या कोई और बात? तुर्किए से छुपके से निकले डोनाल्ड ट्रंप
ईरान का खौफ या कोई और बात? तुर्किए से छुपके से निकले डोनाल्ड ट्रंप
पंजाब
'सरकार अपना बहुमत...', CM मान पर राजा वडिंग के दावे से पंजाब में हलचल
'सरकार अपना बहुमत...', CM मान पर राजा वडिंग के दावे से पंजाब में हलचल
क्रिकेट
रोहित समेत कितने भारतीय बल्लेबाजों ने वनडे में बनाए हैं 200? लिस्ट कर देगी हैरान
रोहित समेत कितने भारतीय बल्लेबाजों ने वनडे में बनाए हैं 200? लिस्ट कर देगी हैरान
बॉलीवुड
Toxic से यश ने वसूली सबसे मोटी रकम, जानें- कियारा आडवाणी से नयनतारा तक किसे मिली कितनी फीस?
'टॉक्सिक' से यश ने वसूली सबसे मोटी रकम, जानें- कियारा सहित बाकी स्टार कास्ट की फीस
इंडिया
जनवरी में होनी थी शादी, ट्रेकिंग से गायब हुआ IIT इंजीनियर, तलाश में जुटे 100 लोग
जनवरी में होनी थी शादी, ट्रेकिंग से गायब हुआ IIT इंजीनियर, तलाश में जुटे 100 लोग
इंडिया
Fact Check: अरुणाचल प्रदेश में घुस गई है चीनी सेना? वायरल वीडियो का सच
Fact Check: अरुणाचल प्रदेश में घुस गई है चीनी सेना? वायरल वीडियो का सच
ट्रेंडिंग
Video: बुलडोजर से निकली कांवड़ यात्रा, अनोखा अंदाज देख लोग हैरान
बुलडोजर से निकली कांवड़ यात्रा, अनोखा अंदाज देख लोग हैरान
एग्रीकल्चर
 Solar Crop Dryer Subsidy: फसल सुखाने के लिए खरीदें सोलर क्रॉप ड्रायर, मिल रही 1.40 लाख की सब्सिडी
फसल सुखाने के लिए खरीदें सोलर क्रॉप ड्रायर, मिल रही 1.40 लाख की सब्सिडी
ABP NEWS
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
ABP NEWS
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
ABP NEWS
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
ABP NEWS
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
ABP NEWS
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
Embed widget