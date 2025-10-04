'मैं देरी बर्दाश्त नहीं करूंगा, जल्दी कदम उठाओ वरना...', हमास को ट्रंप की वॉर्निंग

अमेरिका की मध्यस्थता से इजरायल और हमास के बीच शांति समझौते की शुरुआत हो चुकी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा प्लान पर हमास ने हामी भर दी है. इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार (4 अक्टूबर, 2025) को एक बार फिर फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन हमास को चेतावनी दी.

राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट शेयर किया. पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने लिखा, ‘मैं इस बात की सराहना करता हूं कि इजरायल ने अस्थायी रूप से बमबारी को रोक दिया है, ताकि बंधकों की रिहाई और शांति समझौते को पूरा होने का मौका मिल सके. हमास को जल्द से जल्द कदम उठाना होगा, वरना फिर कोई भरोसा नहीं रहेगा. मैं किसी भी तरह से देरी बर्दाश्त नहीं करूंगा, जैसा कि कई लोगों का मानना है कि हो सकता है या फिर ऐसे किसी नतीजे को स्वीकार नहीं करूंगा जहां गाजा दोबारा खतरा पैदा करे. इसे जल्दी से पूरा करो. सभी के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाएगा!’

व्हाइट हाउस के अधिकारी ने दी जानकारी

व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा कि इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और वरिष्ठ अमेरिकी राजदूत स्टीव विटकॉफ मिस्र जा रहे हैं ताकि हमास की ओर से बंधकों की रिहाई से जुड़े अंतिम जानकारियों को पुष्ट किया जा सके. यह कदम तब उठाया गया जब गाजा पर शासन कर रहे उग्रवादी समूह हमास ने दो साल से चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए तैयार की गई शांति योजना पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी.

हमास ने ट्रंप के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए दी सहमति

फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन हमास ने कहा कि वह इजरायल के सभी बंधकों को रिहा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से पेश किए गए 20 सूत्री शांति योजना पर भी चर्चा करेगा. हमास के सकारात्मक प्रतिक्रिया के बाद ब्रिटेन, फ्रांस, भारत, सऊदी अरब समेत कई अन्य देशों ने भी इसका समर्थन किया है.

इजरायल गाजा में लगातार कर रहा था बमबारी

राष्ट्रपति ट्रंप के गाजा प्लान के मुताबिक, जैसे ही दोनों पक्ष (इजरायल और हमास) प्रस्ताव पर पूर्ण रूप से सहमत हो जाते हैं, तो युद्ध तुरंत ही खत्म हो जाएगा. उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ समय से इजरायल गाजा के ऊपर लगातार बमबारी कर रहा था. यहां तक कि इजरायल ने आज शनिवार (4 अक्टूबर, 2025) की सुबह भी गाजा पर बमबारी की थी. लेकिन ट्रंप के शांति समझौते की शुरुआत के साथ ही इजरायल ने अस्थायी रूप से बमबारी रोक दी.

