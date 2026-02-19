'किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे', ट्रंप की ईरान को धमकी, 10 दिनों का अल्टीमेटम

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे', डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकी, खामेनेई को 10 दिनों का अल्टीमेटम

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने दो टूक कहा कि अगर ईरान ने सार्थक समझौता नहीं किया तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे.

By : एबीपी न्यूज़ | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 19 Feb 2026 09:45 PM (IST)
Preferred Sources

ईरान पर अमेरिका के संभावित हमले की खबरों के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है. न्यूक्लियर को लेकर ईरान प्रमुख खामनेई को अमेरिकी राष्ट्रपति ने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर सार्थक समझौता नहीं किया गया तो तेहरान को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. उन्होंने यह भी कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते, यह उनको सीधे तौर पर साफ कर दिया गया है.

'ईरान को लेकर 10 दिन में साफ होगी तस्वीर'

ट्रप ने बोर्ड ऑफ पीस की बैठक में कहा कि ईरान के साथ बातचीत सकारात्मक रही है, हमको एक सार्थक समझौता करना होगा वरना परिणाम बहुत ज्यादा गंभीर होंगे. हम ईरान के साथ कुछ काम करना चाहते हैं लेकिन उनके पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते, यह उनको स्पष्ट कर दिया गया है. ट्रंप ने आगे कहा कि ईरान को लेकर अगले 10 दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी.

अमेरिकी हमलों को लेकर ईरान अलर्ट

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की स्थिति लगातार बढ़ रही है. यूएस ने  F-22, F-35 जैसे खतरनाक फाइटर जेट्स से ईरान की घेराबंदी की है. वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, दो अमेरिकी कैरियर बैटल ग्रुप यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस गेराल्ड आर को तैनात किया गया है. पहले खबरें आई थीं कि इसी सप्ताह तेहरान पर अटैक हो सकता है. वहीं, अमेरिका के संभावित अटैक को देखते हुए ईरान अलर्ट मोड में आ गया है. देश में NOTAM लागू कर दिया है. यानी ईरान के समूचे इलाके में नो-फ्लाई जोन लागू है.

खामनेई ने भी दिखाए तेवर

वहीं, अमेरिकी अटैक की अटकलों पर ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई भी तेवर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं.1 फरवरी को दिए बयान में साफ कहा था कि अगर यूएस की ओर से हमला किया जाता है तो यह युद्ध का रूप ले सकता है. खामेनेई ने कहा, ईरान किसी भी देश पर पहले हमला नहीं करेगा लेकिन अगर उस पर अटैक किया जाता है तो इसका जवाब दिया जाएगा.

Published at : 19 Feb 2026 09:45 PM (IST)
विश्व
विश्व
'11 महंगे जेट मार गिराए गए', भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर पर डोनाल्ड ट्रंप के दावे में नया ट्विस्ट 
'11 महंगे जेट मार गिराए गए', भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर पर ट्रंप के दावे में नया ट्विस्ट 
विश्व
छोटे भाई एंड्रयूज माउंटबेटन की गिरफ्तारी पर ब्रिटिश किंग चार्ल्स का आया पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
छोटे भाई एंड्रयूज की गिरफ्तारी पर ब्रिटिश किंग चार्ल्स का आया पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
विश्व
तेहरान पर हमला करने की तैयारी में अमेरिका, F-22 और F-35 फाइटर जेट्स से कर दी घेराबंदी, ईरान ने जारी किया NOTAM
तेहरान पर हमला करने की तैयारी में यूएस, F-22 और F-35 से कर दी घेराबंदी, ईरान ने जारी किया NOTAM
