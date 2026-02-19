'किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे', ट्रंप की ईरान को धमकी, 10 दिनों का अल्टीमेटम

ईरान पर अमेरिका के संभावित हमले की खबरों के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है. न्यूक्लियर को लेकर ईरान प्रमुख खामनेई को अमेरिकी राष्ट्रपति ने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर सार्थक समझौता नहीं किया गया तो तेहरान को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. उन्होंने यह भी कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते, यह उनको सीधे तौर पर साफ कर दिया गया है.

'ईरान को लेकर 10 दिन में साफ होगी तस्वीर'

ट्रप ने बोर्ड ऑफ पीस की बैठक में कहा कि ईरान के साथ बातचीत सकारात्मक रही है, हमको एक सार्थक समझौता करना होगा वरना परिणाम बहुत ज्यादा गंभीर होंगे. हम ईरान के साथ कुछ काम करना चाहते हैं लेकिन उनके पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते, यह उनको स्पष्ट कर दिया गया है. ट्रंप ने आगे कहा कि ईरान को लेकर अगले 10 दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी.

अमेरिकी हमलों को लेकर ईरान अलर्ट

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की स्थिति लगातार बढ़ रही है. यूएस ने F-22, F-35 जैसे खतरनाक फाइटर जेट्स से ईरान की घेराबंदी की है. वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, दो अमेरिकी कैरियर बैटल ग्रुप यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस गेराल्ड आर को तैनात किया गया है. पहले खबरें आई थीं कि इसी सप्ताह तेहरान पर अटैक हो सकता है. वहीं, अमेरिका के संभावित अटैक को देखते हुए ईरान अलर्ट मोड में आ गया है. देश में NOTAM लागू कर दिया है. यानी ईरान के समूचे इलाके में नो-फ्लाई जोन लागू है.

खामनेई ने भी दिखाए तेवर

वहीं, अमेरिकी अटैक की अटकलों पर ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई भी तेवर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं.1 फरवरी को दिए बयान में साफ कहा था कि अगर यूएस की ओर से हमला किया जाता है तो यह युद्ध का रूप ले सकता है. खामेनेई ने कहा, ईरान किसी भी देश पर पहले हमला नहीं करेगा लेकिन अगर उस पर अटैक किया जाता है तो इसका जवाब दिया जाएगा.