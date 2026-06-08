ईरान ने दागी इजरायल में मिसाइल तो भड़के डोनाल्ड ट्रंप, बोले- 'बस बहुत हो गया, बंद करो...'

इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मोर्चा संभाला है. रविवार (7 जून) को तेहरान के इजराइल की तरफ मिसाइलें दागने के बाद ट्रंप ने ईरान से मिसाइलें दागना बंद करने और बातचीत पर लौटने की अपील की. यूएस प्रेसिडेंट यह बयान तब आया जब ईरान ने इजरायल की ओर बैलिस्टिक मिसाइलों की एक नई खेप दागी थी.

'अब बस कीजिए...'

ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से कहा, 'मैं ईरान से यही कहूंगा कि आपने अपनी मिसाइलें चला दीं, अब बस कीजिए. वापस बातचीत की मेज पर आइए और समझौता कीजिए.'

हमलों से ट्रंप नाराज

स‍िन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान की ओर से मिसाइलें दागने से पहले अमेरिका और ईरान किसी समझौते के बहुत करीब पहुंच चुके थे. उन्होंने कहा, 'हम बहुत करीब थे. मेरा मानना है कि इस आने वाले हफ्ते में सोमवार, मंगलवार या बुधवार तक समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते थे, लेकिन अब यह सब हो गया. उन्होंने कहा, यह बातचीत और समझौते की कोशिशों के लिए बिल्कुल भी मददगार नहीं होगा.'

'हमें टकराव की जरूरत नहीं'

अमेरिकी मीडिया संस्थान एक्सियोस को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि वह इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन करेंगे और उनसे जवाबी कार्रवाई न करने की अपील करेंगे. ट्रंप ने कहा, 'मैं अभी बीबी (नेतन्याहू) को फोन करने वाला हूं और उनसे कहूंगा कि जवाबी हमला न करें. दोनों पक्ष अपना-अपना कदम उठा चुके हैं. इजरायल ने हमला किया और ईरान ने भी जवाब दिया. अब हमें और टकराव की जरूरत नहीं है.

CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान ने रविवार (7 जून) को कम से कम 10 बैलिस्टिक मिसाइलें इजरायल की ओर दागीं. ये मिसाइलें कम से कम तीन अलग-अलग फेज में छोड़ी गईं. इजरायली सेना का कहना है कि सभी मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया गया. दो इजरायली सूत्रों ने कहा कि इजरायल इस हमले का 'कड़ा जवाब' देगा, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ने की आशंका पैदा हो गई है.

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इजरायल ने ईरानी हमलों को बताया बड़ी 'गलती'

इजरायली सेना ने रविवार रात बताया कि अब तक ईरान चार बार मिसाइलों की बौछार कर चुका है. फिलहाल किसी के घायल होने या किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है. हालांकि, इन मिसाइल हमलों के कारण उत्तरी इजरायल के कई इलाकों में सायरन बजाए गए. इजरायल डिफेंस फोर्स (IDF) के प्रवक्ता एफी डेफ्रिन ने कहा कि ईरान ने मिसाइलें दागकर 'बड़ी गलती' की है.

उन्होंने यह भी कहा कि सेना आगे होने वाले किसी भी संभावित हमले के लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने बताया कि आईडीएफ प्रमुख एयाल जमीर स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं और आगे उठाए जाने वाले कदमों की योजनाओं को मंजूरी दे रहे हैं, हालांकि उन्होंने अधिक जानकारी नहीं दी. ईरानी हमलों के बाद इजराइल के होम फ्रंट कमांड ने पूरे देश में सुरक्षा नियम और सख्त कर दिए हैं. खुले इलाकों में 200 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है.

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