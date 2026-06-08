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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वमिडिल ईस्ट में फिर छिड़ी जंग! इजरायल पर ईरान का जवाबी हमला, दागी बैलेस्टिक मिसाइलें, IRGC ने दी धमकी - 'अगर...'

मिडिल ईस्ट में फिर छिड़ी जंग! इजरायल पर ईरान का जवाबी हमला, दागी बैलेस्टिक मिसाइलें, IRGC ने दी धमकी - 'अगर...'

US-Iran War: मिडिल ईस्ट में तनाव फिर बढ़ता दिख रहा है. इजरायल के बेरूत पर अटैक के बाद ईरान ने इजरायल पर जवाबी हमला किया है. आईआरजीसी ने दोबारा हमला करने पर मुंहतोड़ जवाब देने की धमकी दी है.

By : शिवांक मिश्रा | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 08 Jun 2026 08:01 AM (IST)
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डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ शांत समझौते के जल्द फाइनल होने के दावे कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जमीन पर तनाव बढ़ता दिख रहा है. अप्रैल में लागू हुए सीजफायर के बाद यह पहला मौका है जब ईरान की मिलिट्री ने इजरायल को टारगेट कर मिसाइल अटैक किया है. इससे संघर्ष फिर तेज होने की आशंका बढ़ गई है. यह हमला तेहरान की ओर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी देने के एक दिन बाद हुआ है.

ईरान के मिसाइल अटैक के बाद इजरायल के कई इलाकों में सायरन की आवाजें सुनाई दीं और लोग सुरक्षित जगह पर छिपने के लिए भागते दिखाई दिए. इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने कम से कम तीन मिसाइल हमलों को रोका है, जबकि उत्तर में कई धमाकों की आवाज सुनाई दी. CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक कम से 10 बैलेस्टिक मिसाइलों को रोका गया.

ईरान का जवाबी हमला

इजरायल ने रविवार (7 जून) को बिना किसी चेतावनी के बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमला किया था. ईरान ने जवाबी हमले की धमकी दी थी. अब तेहरान ने मिसाइट अटैक से अपना रुख सख्त कर दिया है.

'हमला हुआ तो मुंहतोड़ जवाब देंगे'

ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड (IRGC) ने एक बयान में कहा,'अगर हमले की घटनाएं इसी तरह दोहराई जाती हैं तो जवाबी कार्रवाई और कड़ी होगी और इसमें पूरे क्षेत्र में सभी अमेरिकी और इजरायली टारगेट शामिल होंगे.' बयान में लेबनान और ईरान के तट और होर्मुज स्ट्रेट के आसपास के जहाजों पर हुए हमलों का जिक्र किया गया.

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ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि उन्होंने IRGC एयरोस्पेस फोर्स की बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल के रामत डेविड एयर बेस को निशाना बनाया. IRGC ने कहा कि यह हमला एक चेतावनी थी और अगर हमला दोबारा होता है तो ईरान का जवाब और बड़ा होगा और इसमें इलाके के सभी US-इजराइली टारगेट शामिल होंगे. IRGC ने आगे कहा कि ईरान का सीजफायर मानना ​​इस शर्त पर था कि सभी मोर्चों पर गोलीबारी खत्म हो जाएगी, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने अपने वादे पूरे नहीं किए.

इजरायल ने जवाबी हमले की धमकी दी

उधर, हमले के बाद इजरायली सेना ने भी करारा जवाब देने की धमकी दी है.  इजराइली सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफ्रिन ने कहा, 'ईरान ने हमला करके एक बड़ी गलती की है. सेना के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर ने कहा कि 'आदेश मिलते ही दुश्मन पर हमला किया जाएगा.'

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About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
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Published at : 08 Jun 2026 07:53 AM (IST)
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Donald Trump DONALD Trump US Iran War IRAN
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