कौन है वरुण बाचिगारी? जिस पर लगा गर्लफ्रेंड के मर्डर का आरोप

एरिजोना में अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या के आरोपी एक भारतीय छात्र को जर्मनी में गिरफ्तार कर लिया गया. वो वहां से अपने देश (भारत) की कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ने वाला था. इस भारतीय छात्र का नाम वरुण बाचिगारी है और वो 20 साल का है. वरुण पर आरोप है कि उसने 6 अगस्त को टक्सन (Tucson) स्थित एक फ्लैट में अपनी 19 साल की गर्लफ्रेंड जुलिसा रूबी सालाजार की हत्या कर दी.

कौन है वरुण बाचिगारी

फॉक्स न्यूज के हवाले से फेडरल लॉ एनफोर्समेंट सूत्रों ने बताया है कि 20 साल के भारतीय नागरिक वरुण बाचीगारी 8 जनवरी, 2024 को F-1 स्टूडेंट वीजा पर लॉस एंजिल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए अमेरिका आए थे. बता दें वरुण नौकरी भी कर रहे थे तो हाल ही में चली गई थी. जिससे आर्थिक परेशानियां पैदा हो गईं और किराया चुकाने और वीजा स्टेटस बनाए रखने की उनकी क्षमता को लेकर चिंताएं बढ़ गई थीं.

क्या है मामला?

वरुण पर अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या का आरोप लगा है. टक्सन पुलिस (TPD) को इस घटना की जानकारी तब मिली जब परिजनों के कहने पर पुलिस फ्लैट पर जांच के लिए पहुंची. आरोप है कि वारदात को अंजाम देने के बाद वरुण तुरंत अमेरिका से बाहर निकल गया. उसका प्लान जर्मनी होते हुए भारत पहुंचने का था.

कैसे पकड़ा गया

वरुण हत्या के बाद टक्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट गया और भारत लौटने के लिए जर्मनी जाने वाली फ्लाइट में बैठ गया. जर्मनी पहुंचने पर कनेक्टिंग फ्लाइट से भारत आने से पहले ही उसे जर्मन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. टक्सन पुलिस और अमेरिकी जांच एजेंसी (FBI) ने जर्मन अधिकारियों के साथ मिलकर काम किया. जैसे ही वरुण की फ्लाइट जर्मनी उतरी, उसे आगे की यात्रा करने से पहले ही हिरासत में ले लिया गया. अब उसे कानूनी कार्रवाई के लिए अमेरिका वापस भेजने (प्रत्यर्पण/Extradition) की तैयारी की जा रही है.

यौन उत्पीड़न का आरोप

रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलिसा शारीरिक उत्पीड़न और यौन हमलों से परेशान होकर वरुण के साथ अपना रिलेशनशिप खत्म कर रही थी. 5 अगस्त को उसके कमरे से चिल्लामे की भी आवाजें आईं थीं. सहकर्मियों के पूछने पर उसने बताया था कि बहस हुई है.

यूनिवर्सिटी से किया गया रस्टिगेट

वरुण यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में बिजनेस एनालिस्ट की पढ़ाई कर रहे थे. उनके खिलाफ पिएमा काउंटी कोर्ट में मई में एक मारपीट का मामला लंबित था. उसके अलावा उन पर घरेलू हिंसा के आरोप भी लगे थे. वरुण को रस्टिगेट कर दिया गया था.

इनपुट-पीटीआई

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