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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वकौन है वरुण बाचिगारी? जिस पर लगा गर्लफ्रेंड के मर्डर का आरोप

कौन है वरुण बाचिगारी? जिस पर लगा गर्लफ्रेंड के मर्डर का आरोप

20 साल के भारतीय छात्र को जर्मनी एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया है. वरुण बाचीगारी एरिजोना में अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर करके भाग रहा था.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 10 Aug 2026 11:19 AM (IST)
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एरिजोना में अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या के आरोपी एक भारतीय छात्र को जर्मनी में गिरफ्तार कर लिया गया. वो वहां से अपने देश (भारत) की कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ने वाला था. इस भारतीय छात्र का नाम वरुण बाचिगारी है और वो 20 साल का है. वरुण पर आरोप है कि उसने 6 अगस्त को टक्सन (Tucson) स्थित एक फ्लैट में अपनी 19 साल की गर्लफ्रेंड जुलिसा रूबी सालाजार की हत्या कर दी.

कौन है वरुण बाचिगारी

फॉक्स न्यूज के हवाले से फेडरल लॉ एनफोर्समेंट सूत्रों ने बताया है कि 20 साल के भारतीय नागरिक वरुण बाचीगारी 8 जनवरी, 2024 को F-1 स्टूडेंट वीजा पर लॉस एंजिल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए अमेरिका आए थे. बता दें वरुण नौकरी भी कर रहे थे तो हाल ही में चली गई थी. जिससे आर्थिक परेशानियां पैदा हो गईं और किराया चुकाने और वीजा स्टेटस बनाए रखने की उनकी क्षमता को लेकर चिंताएं बढ़ गई थीं.

क्या है मामला?
वरुण पर अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या का आरोप लगा है. टक्सन पुलिस (TPD) को इस घटना की जानकारी तब मिली जब परिजनों के कहने पर पुलिस फ्लैट पर जांच के लिए पहुंची. आरोप है कि वारदात को अंजाम देने के बाद वरुण तुरंत अमेरिका से बाहर निकल गया. उसका प्लान जर्मनी होते हुए भारत पहुंचने का था. 

कैसे पकड़ा गया 
वरुण हत्या के बाद टक्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट गया और भारत लौटने के लिए जर्मनी जाने वाली फ्लाइट में बैठ गया. जर्मनी पहुंचने पर कनेक्टिंग फ्लाइट से भारत आने से पहले ही उसे जर्मन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. टक्सन पुलिस और अमेरिकी जांच एजेंसी (FBI) ने जर्मन अधिकारियों के साथ मिलकर काम किया. जैसे ही वरुण की फ्लाइट जर्मनी उतरी, उसे आगे की यात्रा करने से पहले ही हिरासत में ले लिया गया. अब उसे कानूनी कार्रवाई के लिए अमेरिका वापस भेजने (प्रत्यर्पण/Extradition) की तैयारी की जा रही है.

यौन उत्पीड़न का आरोप
रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलिसा शारीरिक उत्पीड़न और यौन हमलों से परेशान होकर वरुण के साथ अपना रिलेशनशिप खत्म कर रही थी. 5 अगस्त को उसके कमरे से चिल्लामे की भी आवाजें आईं थीं. सहकर्मियों के पूछने पर उसने बताया था कि बहस हुई है.

यूनिवर्सिटी से किया गया रस्टिगेट
वरुण यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में बिजनेस एनालिस्ट की पढ़ाई कर रहे थे. उनके खिलाफ पिएमा काउंटी कोर्ट में मई में एक मारपीट का मामला लंबित था. उसके अलावा उन पर घरेलू हिंसा के आरोप भी लगे थे. वरुण को रस्टिगेट कर दिया गया था. 

इनपुट-पीटीआई

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About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 10 Aug 2026 08:27 AM (IST)
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