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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'हमारी धरती पर कदम रखा तो पैर काट देंगे', ईरान की अमेरिका को धमकी

'हमारी धरती पर कदम रखा तो पैर काट देंगे', ईरान की अमेरिका को धमकी

ईरानी सेना के जमीनी बलों के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अली जहांशाही ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि कोई अमेरिकी सैन्य कर्मी ईरान में पैर रखता है, तो हम उसे काट देंगे.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 10 Aug 2026 06:53 AM (IST)
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ईरान और अमेरिका के बीच तनाव के बीच ईरानी सेना ने वॉशिंगटन को कड़ी चेतावनी दी है. ईरानी सेना की जमीनी बलों के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अली जहांशाही ने रविवार को कहा कि अगर कोई विदेशी सेना ईरान की जमीन पर कदम रखती है तो उसका तुरंत और कड़ा जवाब दिया जाएगा. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी अमेरिकी सैन्यकर्मी के ईरान में प्रवेश करने पर उसे रोक दिया जाएगा. 

दुश्मन की कार्रवाई का प्रभावी जवाब देंगे

सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, अली जहांशाही ने किसी भी संभावित विदेशी सैन्य घुसपैठ को लेकर चेतावनी दी. उन्होंने कहा, अगर कोई अमेरिकी सैन्य कर्मी ईरान में पैर रखता है, तो हम उसे काट देंगे। उन्होंने कहा कि ईरान किसी भी दुश्मन की कार्रवाई का दृढ़ और प्रभावी जवाब देने के लिए तैयार है. हम दुश्मन की किसी भी कार्रवाई का दृढ़ और निवारक जवाब देंगे.

सीमाओं पर पूरी तरह सतर्क होने का दावा

ईरानी सेना के जमीनी बलों की तैनाती और तैयारियों के बारे में कमांडर ने कहा कि देश की सीमाओं पर सेना पूरी तरह युद्ध के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि ईरानी सेना के जमीनी बल लगातार सीमा क्षेत्रों में गतिविधियों और संभावित खतरों पर नजर रख रहे हैं. साथ ही देश की सीमाओं की मजबूती से सुरक्षा की जा रही है.

अमेरिका से सीधी बातचीत नहीं, मध्यस्थों के जरिए संदेश

ईरान की ओर से सैन्य चेतावनी के बीच अमेरिका के साथ कूटनीतिक संपर्क भी जारी है, लेकिन दोनों देशों के बीच बातचीत सीधे तौर पर नहीं हो रही है. ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने रविवार को सरकारी मीडिया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग (IRIB) के हवाले से कहा कि फिलहाल ईरान अमेरिका के साथ बातचीत नहीं कर रहा है. दोनों देशों के बीच संदेशों का आदान-प्रदान मध्यस्थों के जरिए हो रहा है.

अमेरिका पुरानी शर्तों का उल्लंघन ठीक करे

अराघची ने बताया कि कई देश दोनों देशों के बीच दोबारा बातचीत का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि, ईरान तब तक सीधे बातचीत की मेज पर लौटने को तैयार नहीं है, जब तक अमेरिका पिछले समझौते के कथित उल्लंघनों को ठीक नहीं करता. उन्होंने कहा कि कुछ मध्यस्थ देश अभी भी बातचीत की जमीन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन ईरान के अनुसार, अमेरिका की ओर से इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन के उल्लंघन का मामला खत्म होने और हुए नुकसान की भरपाई किए जाने तक बातचीत दोबारा शुरू होने की संभावना नहीं है.

होर्मुज स्ट्रेट पर ओमान से बातचीत अंतिम चरण में

ईरानी विदेश मंत्री ने यह भी बताया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर ओमान के साथ बातचीत अंतिम चरण में पहुंच गई है. दोनों देश स्ट्रेट के लिए कानूनी व्यवस्था और जहाजों की आवाजाही के नए मार्ग को लेकर बातचीत कर रहे हैं.

यह भी पढ़ेंः ईरान ने मान ली ये शर्त तो परमाणु डील से पीछे हट जाएंगे ट्रंप? रिपोर्ट में बड़ा दावा

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 10 Aug 2026 06:53 AM (IST)
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