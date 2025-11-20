Jeffrey Epstein Case: ट्रंप ने एपस्टीन फाइलें जारी करने के बिल पर किए साइन , 30 दिनों में DOJ को डॉक्यूमेंट सार्वजनिक करने का आदेश
डोनाल्ड ट्रंप ने जेफरी एपस्टीन केस से जुड़ी जांच फाइलों को सार्वजनिक करने वाले बिल पर हस्ताक्षर कर दिए. DOJ को 30 दिन में सभी दस्तावेज़ जारी करने होंगे.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेफरी एपस्टीन की जांच से जुड़ी फाइलें जारी करने वाले बिल पर साइन कर दिया है. ट्रंप ने बुधवार (19 नवंबर 2025) देर शाम को इस बात की जानकारी दी. कांग्रेस ने इस बिल को पहले पास किया था. इसके तहत डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को यौन अपराध के दोषी जेफरी एपस्टीन के गलत कामों की अपनी जांच से मिली सारी जानकारी 30 दिनों के अंदर सर्च और डाउनलोड करने लायक फॉर्मेट में रिलीज करनी होगी. हालांकि, शुरुआत में ट्रंप ने इसका खुलकर विरोध किया था.
जेफरी एपस्टीन एक दोषी यौन अपराधी था, जिसकी 2019 में फेडरल कस्टडी में मौत हो गई थी. इससे पहले यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने मंगलवार को बिल पास करने के लिए 427-1 से वोट किया और बाद में सीनेट ने इसे मंजूरी दे दी. वोट से पहले दोनों पार्टियों के बीच संसद में तीखी बहस देखने को मिली. दोनों पार्टियों ने एक-दूसरे पर डॉक्यूमेंट्स तक पब्लिक एक्सेस में देरी करने का आरोप लगाया. स्पीकर माइक जॉनसन ने ट्रंप का बचाव करते हुए कहा, "प्रेसिडेंट का इससे कोई लेना-देना नहीं है और उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है." स्पीकर ने डॉक्यूमेंट पब्लिक करने का समर्थन तो किया, लेकिन डेमोक्रेट्स की इसे अभी आगे बढ़ाने के लिए आलोचना की.
डेमोक्रेट्स एपस्टीन के दोस्त थे-ट्रंप
ट्रंप प्रशासन ने एपस्टीन के सभी डॉक्यूमेंट्स जारी करने का महीनों तक विरोध किया था, लेकिन पिछले रविवार को ट्रंप ने कहा कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में उनकी पार्टी के सदस्य फाइलों के खजाने को खोलने के लिए कानून के लिए वोट कर सकते हैं. ट्रंप कहा, "यह डेमोक्रेट्स की प्रॉब्लम है. वे एपस्टीन के दोस्त थे. दूसरी ओर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर डेमोक्रेट्स को घेरते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिखा, "जेफरी एपस्टीन (जिन पर 2019 में ट्रंप जस्टिस डिपार्टमेंट ने आरोप लगाया था) पूरी जिंदगी डेमोक्रेट रहे. उन्होंने डेमोक्रेट नेताओं को हजारों डॉलर दान किए और कई जाने-माने डेमोक्रेट लोगों से गहराई से जुड़े थे, जैसे बिल क्लिंटन (जिन्होंने उनके प्लेन में 26 बार सफर किया), लैरी समर्स (जिन्होंने हाल ही में हार्वर्ड समेत कई बोर्ड से इस्तीफा दिया है), पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रीड हॉफमैन, माइनॉरिटी लीडर हकीम जेफ्रीज (जिन्होंने एपस्टीन पर आरोप लगने के बाद उनसे अपने कैंपेन के लिए दान करने को कहा था), डेमोक्रेट कांग्रेस वुमन स्टेसी प्लास्केट और भी कई."
सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी
ट्रंप ने कहा, "शायद इन डेमोक्रेट्स और जेफरी एपस्टीन के साथ उनके जुड़ाव की सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी, क्योंकि मैंने अभी एपस्टीन की फाइलें जारी करने के लिए बिल पर साइन किया है. जैसा कि सभी जानते हैं, मैंने हाउस के स्पीकर माइक जॉनसन और सीनेट मेजॉरिटी लीडर जॉन थ्यून से इस बिल को हाउस और सीनेट में पास करने के लिए कहा था. मेरे कहने पर, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने पहले ही कांग्रेस को करीब पचास हजार पेज के डॉक्यूमेंट्स सौंप दिए हैं. मत भूलिए, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने डेमोक्रेट एपस्टीन से जुड़ी एक भी फाइल या पेज नहीं सौंपा और न ही उन्होंने कभी उनके बारे में बात की."
डेमोक्रेट्स ने एपस्टीन मुद्दे का उपयोग किया
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि डेमोक्रेट्स ने एपस्टीन मुद्दे का उपयोग किया है, जो उन्हें रिपब्लिकन पार्टी से कहीं अधिक प्रभावित करता है. उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि हमारी शानदार जीत से ध्यान भटकाया जा सके, जिसमें द बिग ब्यूटीफुल बिल, मजबूत सीमाएं, महिलाओं के खेलों में कोई पुरुष नहीं या सभी के लिए ट्रांसजेंडर नहीं, डीईआई को समाप्त करना, बाइडेन की रिकॉर्ड सेटिंग मुद्रास्फीति को रोकना, कीमतें कम करना, इतिहास में सबसे बड़ी कर और विनियमन कटौती, आठ युद्धों को समाप्त करना, हमारी सेना का पुनर्निर्माण करना, ईरान की परमाणु क्षमता को खत्म करना, संयुक्त राज्य अमेरिका में खरबों डॉलर का निवेश करना और यहां तक कि हाल ही में शटडाउन पर डेमोक्रेट्स को बहुत बड़ी हार देना शामिल है.
