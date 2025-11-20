सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (MBS) के अमेरिका दौरे ने कई अहम सौदों और रणनीतिक चर्चाओं के कारण वैश्विक सुर्खियां बटोरीं. लेकिन इस दौरे की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा में रही. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला और X के सीईओ एलन मस्क का साथ दिखाई देना. लंबे समय से चले आ रहे तनाव और सार्वजनिक विवादों के बावजूद मस्क को व्हाइट हाउस में सऊदी क्राउन प्रिंस के सम्मान में आयोजित स्टेट डिनर में आमंत्रित किया गया और वे वहां पहुंचे भी.

इस हाई-प्रोफाइल डिनर ने अमेरिका-सऊदी रिश्तों की मजबूती को दर्शाया. साथ ही, इस इवेंट के बाद एलन मस्क ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट में लिखा, “मैं राष्ट्रपति ट्रंप का धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने अमेरिका और दुनिया के लिए किया है.” इस मैसेज ने दोनों के रिश्ते को लेकर नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है.

कैसे बिगड़े थे ट्रंप और मस्क के रिश्ते?

ट्रंप और मस्क का रिश्ता हमेशा उतार-चढ़ाव से भरा रहा है. 2016 में मस्क ने ट्रंप का समर्थन किया था. लेकिन थोड़े समय बाद ही दोनों के बीच मतभेद बढ़ने लगे. 2025 में मामला तब ज्यादा बिगड़ा जब मस्क ने ट्रंप के ‘बिग ब्यूटीफुल बिल’ की कड़ी आलोचना की. इसके बाद मई 2025 में मस्क ने व्हाइट हाउस की सलाहकार समिति छोड़ दी. ट्रंप ने इसके जवाब में मस्क की कंपनियों पर सब्सिडी कम करने की धमकी दी, जबकि मस्क ने ट्रंप को ‘ओवररेटेड’ तक कह दिया था. इन सार्वजनिक बयानों और दबावों ने दोनों के बीच गहरी खाई पैदा कर दी.

I would like to thank President Trump for all he has done for America and the world pic.twitter.com/KdK9VC2MLs — Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2025

फिर भी मस्क को क्यों बुलाया गया?

कई रिपोर्ट्स के अनुसार, ट्रंप और मस्क के बीच की कड़वाहट के बावजूद उन्हें स्टेट डिनर में बुलाना एक रणनीतिक फैसला था. इसके कई कारण बताए गए.

1. सऊदी निवेश: सऊदी अरब ने टेस्ला और मस्क की AI कंपनी xAI में 40 बिलियन डॉलर से ज्यादा का निवेश किया है. MBS टेक्नोलॉजी और AI सेक्टर में तेजी से विस्तार करना चाहते हैं.

2. बड़े टेक सौदे: इस दौर में 1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की डील पर चर्चा हो रही है, जिसमें टेक सेक्टर प्रमुख है. ऐसे में मस्क की मौजूदगी अमेरिका की टेक इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है.

3. अमेरिका की सॉफ्ट पावर: एक्सपर्ट्स के अनुसार, ट्रंप इस इवेंट के जरिए वैश्विक स्तर पर अपनी साख को मजबूत दिखाना चाहते थे. इसलिए मस्क और फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे बड़े नामों की उपस्थिति ने डिनर को और हाई-प्रोफाइल बना दिया.

कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि मस्क की ट्रंप के साथ बढ़ती नजदीकियां संकेत देती हैं कि वे राजनीतिक या रणनीतिक भूमिका में फिर से वापसी कर सकते हैं. हाल ही में वे चार्ली किर्क की ‘पीस समिट’ में भी ट्रंप के साथ नजर आए थे, जिसके बाद अब व्हाइट हाउस का स्टेट डिनर चर्चा का नया विषय बन गया है.

