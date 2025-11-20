हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वट्रंप और मस्क के बीच खत्म हुई दूरी? व्हाइट हाउस में डिनर के बाद टेस्ला के मालिक ने क्यों कहा- 'Thank You'

ट्रंप और मस्क के बीच खत्म हुई दूरी? व्हाइट हाउस में डिनर के बाद टेस्ला के मालिक ने क्यों कहा- 'Thank You'

एलन मस्क का ट्रंप के लिए किया गया X पोस्ट फिर चर्चा में है, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं राष्ट्रपति ट्रंप का आभारी हूं. दोनों के पुराने विवादों के बावजूद यह पोस्ट सुर्खियों में है.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 20 Nov 2025 08:48 AM (IST)
Preferred Sources

सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (MBS) के अमेरिका दौरे ने कई अहम सौदों और रणनीतिक चर्चाओं के कारण वैश्विक सुर्खियां बटोरीं. लेकिन इस दौरे की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा में रही. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला और X के सीईओ एलन मस्क का साथ दिखाई देना. लंबे समय से चले आ रहे तनाव और सार्वजनिक विवादों के बावजूद मस्क को व्हाइट हाउस में सऊदी क्राउन प्रिंस के सम्मान में आयोजित स्टेट डिनर में आमंत्रित किया गया और वे वहां पहुंचे भी.

इस हाई-प्रोफाइल डिनर ने अमेरिका-सऊदी रिश्तों की मजबूती को दर्शाया. साथ ही, इस इवेंट के बाद एलन मस्क ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट में लिखा, “मैं राष्ट्रपति ट्रंप का धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने अमेरिका और दुनिया के लिए किया है.” इस मैसेज ने दोनों के रिश्ते को लेकर नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है.

कैसे बिगड़े थे ट्रंप और मस्क के रिश्ते?

ट्रंप और मस्क का रिश्ता हमेशा उतार-चढ़ाव से भरा रहा है. 2016 में मस्क ने ट्रंप का समर्थन किया था. लेकिन थोड़े समय बाद ही दोनों के बीच मतभेद बढ़ने लगे. 2025 में मामला तब ज्यादा बिगड़ा जब मस्क ने ट्रंप के ‘बिग ब्यूटीफुल बिल’ की कड़ी आलोचना की. इसके बाद मई 2025 में मस्क ने व्हाइट हाउस की सलाहकार समिति छोड़ दी. ट्रंप ने इसके जवाब में मस्क की कंपनियों पर सब्सिडी कम करने की धमकी दी, जबकि मस्क ने ट्रंप को ‘ओवररेटेड’ तक कह दिया था. इन सार्वजनिक बयानों और दबावों ने दोनों के बीच गहरी खाई पैदा कर दी.

फिर भी मस्क को क्यों बुलाया गया?

कई रिपोर्ट्स के अनुसार, ट्रंप और मस्क के बीच की कड़वाहट के बावजूद उन्हें स्टेट डिनर में बुलाना एक रणनीतिक फैसला था. इसके कई कारण बताए गए.

1. सऊदी निवेश: सऊदी अरब ने टेस्ला और मस्क की AI कंपनी xAI में 40 बिलियन डॉलर से ज्यादा का निवेश किया है. MBS टेक्नोलॉजी और AI सेक्टर में तेजी से विस्तार करना चाहते हैं.

2. बड़े टेक सौदे: इस दौर में 1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की डील पर चर्चा हो रही है, जिसमें टेक सेक्टर प्रमुख है. ऐसे में मस्क की मौजूदगी अमेरिका की टेक इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है.

3. अमेरिका की सॉफ्ट पावर: एक्सपर्ट्स के अनुसार, ट्रंप इस इवेंट के जरिए वैश्विक स्तर पर अपनी साख को मजबूत दिखाना चाहते थे. इसलिए मस्क और फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे बड़े नामों की उपस्थिति ने डिनर को और हाई-प्रोफाइल बना दिया.

कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि मस्क की ट्रंप के साथ बढ़ती नजदीकियां संकेत देती हैं कि वे राजनीतिक या रणनीतिक भूमिका में फिर से वापसी कर सकते हैं. हाल ही में वे चार्ली किर्क की ‘पीस समिट’ में भी ट्रंप के साथ नजर आए थे, जिसके बाद अब व्हाइट हाउस का स्टेट डिनर चर्चा का नया विषय बन गया है.

ये भी पढ़ें-

शहबाज-मुनीर देखते रह गए, भारत-अमेरिका के बीच हो गई 93 मिलियन डॉलर की मेगा डील, मिलेंगे ये खतरनाक हथियार

Published at : 20 Nov 2025 08:48 AM (IST)
Tags :
Elon Musk Donald Trump DONALD Trump
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
8 साल पुरानी डबल मर्डर मिस्ट्री सुलझी! लैपटॉप ने खोल दी पोल, भारत से बोला अमेरिका- हत्यारे को तुरंत सौंपो
8 साल पुरानी डबल मर्डर मिस्ट्री सुलझी! लैपटॉप ने खोल दी पोल, भारत से बोला अमेरिका- हत्यारे को तुरंत सौंपो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Air Pollution: गैस चैंबर बने नोएडा-गाजियाबाद, गंभीर श्रेणी में पहुंची हवा की गुणवत्ता, लोगों को घुटने लगा दम!
गैस चैंबर बने नोएडा-गाजियाबाद, गंभीर श्रेणी में पहुंची हवा की गुणवत्ता, लोगों को घुटने लगा दम!
इंडिया
Nitish Kumar Political Journey: अगर ये चुनाव हार जाते तो राजनीति छोड़ देते नीतीश कुमार, पहली बार कब बने मुख्यमंत्री, पहली बार कहां से जीते?
अगर ये चुनाव हार जाते तो राजनीति छोड़ देते नीतीश कुमार, पहली बार कब बने मुख्यमंत्री, पहली बार कहां से जीते?
क्रिकेट
Asia Cup Rising Stars: वैभव सूर्यवंशी ने 3 मैच में लगाए 18 छक्के; यह पाकिस्तानी बल्लेबाज दूसरे नंबर पर
Asia Cup Rising Stars: वैभव सूर्यवंशी ने 3 मैच में लगाए 18 छक्के; यह पाकिस्तानी बल्लेबाज दूसरे नंबर पर
Advertisement

वीडियोज

Bihar New Govt: नई सरकार में कौन कौन बनेगा मंत्री...ये रही पूरी जानकारी! | Nitish Kumar | JDU | NDA
Bihar Politics: Nitish ही होंगे बिहार के अब भी सीएम! Chitra Tripathi | KBM | NDA | JDU | RJD |
Bihar New Govt: अब कोई संशय नहीं अबकी बार भी नीतीशे कुमार | Bihar Oath Ceremony | NDA
Al-Falah University का काला सच, जिसको सुनकर हैरान हो जाएंगे आप,अब तक का सबसे बड़ी साजिश का खुलासा?
BJP का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन, वरिष्ठ नेताओं से लेकर महिला चेहरे तक पर चर्चा ? देखिए |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
8 साल पुरानी डबल मर्डर मिस्ट्री सुलझी! लैपटॉप ने खोल दी पोल, भारत से बोला अमेरिका- हत्यारे को तुरंत सौंपो
8 साल पुरानी डबल मर्डर मिस्ट्री सुलझी! लैपटॉप ने खोल दी पोल, भारत से बोला अमेरिका- हत्यारे को तुरंत सौंपो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Air Pollution: गैस चैंबर बने नोएडा-गाजियाबाद, गंभीर श्रेणी में पहुंची हवा की गुणवत्ता, लोगों को घुटने लगा दम!
गैस चैंबर बने नोएडा-गाजियाबाद, गंभीर श्रेणी में पहुंची हवा की गुणवत्ता, लोगों को घुटने लगा दम!
इंडिया
Nitish Kumar Political Journey: अगर ये चुनाव हार जाते तो राजनीति छोड़ देते नीतीश कुमार, पहली बार कब बने मुख्यमंत्री, पहली बार कहां से जीते?
अगर ये चुनाव हार जाते तो राजनीति छोड़ देते नीतीश कुमार, पहली बार कब बने मुख्यमंत्री, पहली बार कहां से जीते?
क्रिकेट
Asia Cup Rising Stars: वैभव सूर्यवंशी ने 3 मैच में लगाए 18 छक्के; यह पाकिस्तानी बल्लेबाज दूसरे नंबर पर
Asia Cup Rising Stars: वैभव सूर्यवंशी ने 3 मैच में लगाए 18 छक्के; यह पाकिस्तानी बल्लेबाज दूसरे नंबर पर
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 BO Day 6: ‘दे दे प्यार दे 2’ हिट हुई या फ्लॉप? 6 दिनों के कलेक्शन से जानें पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
‘दे दे प्यार दे 2’ हिट हुई या फ्लॉप? 6 दिनों के कलेक्शन से जानें पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
नौकरी
Railway Recruitment: रेलवे में बंपर भर्ती, 10वीं-ITI वालों के लिए सुनहरा मौका; जानें कैसे करें आवेदन?
रेलवे में बंपर भर्ती, 10वीं-ITI वालों के लिए सुनहरा मौका; जानें कैसे करें आवेदन?
यूटिलिटी
बिना e-KYC वाले खातों में अब नहीं आएगा लाडकी बहिन योजना का पैसा, आपका नाम लिस्ट में तो नहीं?
बिना e-KYC वाले खातों में अब नहीं आएगा लाडकी बहिन योजना का पैसा, आपका नाम लिस्ट में तो नहीं?
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget