हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वभारतीय जहाजों पर दो हेलफायर मिसाइल दागी...अमेरिका ने स्वीकारी तीसरे जहाज के हमले की बात

भारतीय जहाजों पर दो हेलफायर मिसाइल दागी...अमेरिका ने स्वीकारी तीसरे जहाज के हमले की बात

Indian Ships Attack in Oman: US CENTOM ने माना है कि उसने जहाज के इंजन रूम में दो हेलफायर मिसाइल दागी थीं. इस हफ्ते ओमान में भारतीय क्रू वाले जहाज पर हमले की यह तीसरी घटना है. 

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 11 Jun 2026 07:14 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका की यूएस सेंट्रल कमांड यानी CENTOM ने भारतीय जहाजों पर मिसाइल दागने की बात को स्वीकार किया है. ओमान तट के पास भारतीय क्रू वाले जहाज में आग लगने के बाद अमेरिका की तरफ से इस हमले को स्वीकार किया गया है. 

CENTOM ने माना है कि उसने जहाज के इंजन रूम में दो हेलफायर मिसाइल दागी थीं. इस हफ्ते ओमान में भारतीय क्रू वाले जहाज पर हमले की यह तीसरी घटना है. 

यूएस सेंट्रल कमांड ने अपने बयान में क्या कहा है? 

यूएस सेंट्रल कमांड ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि US सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने गिनी-बिसाऊ के झंडे वाले M/T जलवीर के खिलाफ कार्रवाई की. वह ओमान की खाड़ी के जरिए ईरान से तेल ले जाने की कोशिश कर रहा था. US सेना के निर्देशों का बार-बार पालन न करने पर, US के एक विमान ने जहाज के इंजन रूम में दो हेलफायर मिसाइलें दागीं.

CENTOM के मुताबिक, 13 अप्रैल को नाकेबंदी शुरू होने के बाद से US सेंट्रल कमांड ने नियमों का पालन न करने वाले नौ जहाजों को बेकार कर दिया है. नियमों का पालन करने वाले 135 जहाजों का रास्ता बदल दिया है. मानवीय सहायता ले जा रहे 42 जहाजों को जाने दिया है.

इधर, ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी ने कहा है कि 20 क्रू सदस्यों में से पांच को वहां से गुजर रहे जहाजों ने बचाया और ओमान पहुंचाया.

आज रात ईरान पर अमेरिका करेगा बड़ा हमला? ट्रंप बोले- वो दिन दूर नहीं जब खार्ग द्वीप पर होगा कब्जा

भारत ने की हमले की निंदा, अमेरिका के सीडीए को किया था तलब

वहीं, अमेरिका के आत्मघाती हमलों की निंदा भारत की तरफ से की गई है. विदेश मंत्रालय ने इसे बेहद ही चिंताजनक करार दिया है. मंत्रालय की तरफ से इन हमलों को तुरंत रोकने की मांग की गई है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को कहा कि हाल के दिनों में पश्चिम एशिया में भारतीय नाविकों से जुड़ी कई घटनाएं हुई हैं. हम अपने नाविक समुदाय की भलाई और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं. हमें इस बात पर दोबारा जोर देने की ज़रूरत नहीं है.

भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए, अमेरिका के खिलाफ डिमार्शे भी 10 जून को जारी किया. साथ ही यूएस के सीडीए को तलब किया था.

ओमान की खाड़ी में भारतीय जहाजों पर मिसाइल हमले क्यों कर रहा अमेरिका? पिछले 4 दिनों में तीन बार किया अटैक

Published at : 11 Jun 2026 06:54 PM (IST)
Tags :
America Oman INDIA WORLD NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारतीय जहाजों पर दो हेलफायर मिसाइल दागी...अमेरिका ने स्वीकारी तीसरे जहाज के हमले की बात
भारतीय जहाजों पर दो हेलफायर मिसाइल दागी...अमेरिका ने स्वीकारी तीसरे जहाज के हमले की बात
विश्व
आज रात ईरान पर करेंगे बड़ा हमला, वेनेजुएला की तरह उसके तेल पर करेंगे कब्जा, ट्रंप की बड़ी धमकी
आज रात ईरान पर करेंगे बड़ा हमला, वेनेजुएला की तरह उसके तेल पर करेंगे कब्जा, ट्रंप की बड़ी धमकी
विश्व
US Iran War Live: चीन ने कहा- फौरन मिडिल ईस्ट में बंद हो सैन्य हमले, क्षेत्रीय सुरक्षा का करें सम्मान
Live: चीन ने कहा- फौरन मिडिल ईस्ट में बंद हो सैन्य हमले, क्षेत्रीय सुरक्षा का करें सम्मान
विश्व
ओमान की खाड़ी में भारतीय जहाजों पर मिसाइल हमले क्यों कर रहा अमेरिका? पिछले 4 दिनों में तीन बार किया अटैक
ओमान की खाड़ी में भारतीय जहाजों पर मिसाइल हमले क्यों कर रहा US? चार दिनों में 3 बार किया अटैक
Advertisement

वीडियोज

Mahadev & Sons:😯Mogra को मिली घर की चाबी, सातवें आसमान पर पहुंचकर सबसे पहले खोली तिजोरी #sbs
बॉलीवुड न्यूज़: 'अल्फा' टीज़र के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा: शाहरुख, सलमान और शरवरी के फैंस ने खोला मोर्चा (11.06.26)
Indians Dead in Hormuz: महायुद्ध में 3 नागरिकों की मौत पर गुर्राया भारत ! अब क्या होगा? ABPLIVE
TMC Breakup | TMC MP Resignation: आधी रात Operation Lotus! ममता बनर्जी का साथ क्यों छोड़ा?
Iran Israel War Update: ईरान का अमेरिका को आखिरी अल्टीमेटम | Trump | Big Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ओमान की खाड़ी में भारतीय जहाजों पर मिसाइल हमले क्यों कर रहा अमेरिका? पिछले 4 दिनों में तीन बार किया अटैक
ओमान की खाड़ी में भारतीय जहाजों पर मिसाइल हमले क्यों कर रहा US? चार दिनों में 3 बार किया अटैक
बिहार
Bihar MLC चुनाव: पवन सिंह सहित सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध जीते, दीपक प्रकाश का पत्ता साफ
Bihar MLC चुनाव: पवन सिंह सहित सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध जीते, दीपक प्रकाश का पत्ता साफ
बॉलीवुड
'डॉग वॉकर-माली बन जाऊंगा...', रिटायरमेंट पर बोले अक्षय कुमार, कही ये बड़ी बात
'डॉग वॉकर-माली बन जाऊंगा...', रिटायरमेंट पर बोले अक्षय कुमार, कही ये बड़ी बात
क्रिकेट
Womens T20 World Cup 2026: किस फॉर्मेट में खेला जाएगा टी20 वर्ल्ड कप? बारिश से लेकर जानें सभी नियम 
किस फॉर्मेट में खेला जाएगा 2026 टी20 वर्ल्ड कप? बारिश से लेकर जानें सभी नियम 
ट्रेंडिंग
Husband Wife Cute Fight: फ्लाइट में विंडो सीट पर पत्नी ने कर लिया कब्जा, एयर हॉस्टेस को बुला लाया पति; देखें वीडियो
फ्लाइट में विंडो सीट पर पत्नी ने कर लिया कब्जा, एयर हॉस्टेस को बुला लाया पति; देखें वीडियो
इंडिया
Explained: TMC के 20 और DMK के 22 सांसदों की मंजिल NDA! क्या नए समीकरण के बाद परिसीमन बिल पास करा सकेंगे PM मोदी?
TMC के 20 और DMK के 22 सांसदों की मंजिल NDA! क्या नए समीकरण के बाद परिसीमन बिल पास होगा?
इंडिया
दहशतगर्दी के पीछे वर्दी…, निहत्थों पर अंधाधुंध फायरिंग में आज 16 की मौत, विरोध मार्च के बीच गूंज रही PoK की आवाज
दहशतगर्दी के पीछे वर्दी…, निहत्थों पर फायरिंग में आज 16 की मौत, विरोध मार्च के बीच गूंज रही PoK की आवाज
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup 2026 Prize Money: फीफा 2026 की प्राइज मनी जानकर रह जाएंगे दंग, टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया से लगभग 60 गुना अधिक, जानिए
फीफा 2026 की प्राइज मनी जानकर रह जाएंगे दंग, टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया से लगभग 60 गुना अधिक, जानिए
ABP NEWS
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
ABP NEWS
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
ABP NEWS
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
ABP NEWS
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Embed widget