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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वकितना लंबा चलेगा US-ईरान युद्ध? IRGC ने कर दिया साफ, कहा- ‘जब तक...’

कितना लंबा चलेगा US-ईरान युद्ध? IRGC ने कर दिया साफ, कहा- ‘जब तक...’

Iran-US War: IRGC कमांडर के सीनियर सलाहकार ने कहा कि इस युद्ध को इतना लंबा खींचा जाए, ताकि अगर कोई भी ईरान पर हमला करने की सोचे तो उसे पता चले कि उसे ईरान पर हमला करने के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ेगी.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 13 Aug 2026 09:51 AM (IST)
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  • उन्होंने ईरान की नौसेना और आर्थिक स्थिति को कमजोर बताया।

पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच पिछले कई महीनों से युद्ध, संघर्ष और तनाव लगातार बरकरार है. हालांकि, युद्ध को खत्म करने और शांति बहाल करने को लेकर कई प्रयास किए जा चुके हैं और किए भी जा रहे हैं, लेकिन अब तक शांति बहाल करने का हर प्रयास नाकाम साबित हुआ है. इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के एक कमांडर के सीनियर सलाहकार का बयान सामने आया है, जिसने यह संकेत दिया है कि इस युद्ध का अंत जल्द नहीं होने वाला है और ईरान अमेरिका के साथ इस युद्ध को तब तक खींच सकता है, जब तक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति के पद पर बैठे हैं.

ईरानी अधिकारी के सलाहकार ने क्या कहा?

सीएनएन ने IRGC कमांडर के एक सीनियर सलाहकार मोहम्मद रजा नकदी के बयान का हवाला देते हुए कहा कि हमें निवारण ढूंढना होगा, ताकि दुश्मन हम पर हमला करने की हिम्मत न करे और हम सुरक्षा के साथ रह सकें.

उन्होंने पीबीएस को दिए एक इंटरव्यू में कहा, ’एक तरीका यह है कि इस युद्ध को अगले राष्ट्रपति (अमेरिका के) के कार्यकाल शुरू तक लंबा खींचा जाए और दुश्मन को नुकसान पहुंचाया जाए, ताकि अगर कोई भी ईरान पर हमला करने की इच्छा रखे तो उसे यह अच्छे से पता चल सके कि उसे ईरान पर हमला करने के लिए कैसी कीमत चुकानी पड़ेगी.’ 

US का होर्मुज स्ट्रेट पर है पूरा कंट्रोल- ट्रंप

इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट शेयर करके दावा किया है कि अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है. उन्होंने अपने पोस्ट में कहा, ‘US का स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर पूरा कंट्रोल है. मुझे लगता है कि हम इसे बरकरार रखेंगे. हमारी नौसैनिक नाकेबंदी को हर कोई स्टील की दीवार कह रहा है और ईरान इसे लेकर कुछ भी कर सकता है. उनके पास कोई नौसेना नहीं है, न ही एयर फोर्स है, उसके पास सिर्फ बचे हुए सैनिक हैं, जिन्हें वेतन भी नहीं मिल रहा है.’

ट्रंप ने कहा, ‘आईआरजीसी तबाह हो चुका है और भाग रहा है और उनकी लीडरशिप भी अनिश्चित है. उनके पास पैसा नहीं है और देश बर्बाद हो चुका है. अब उनके जो बचा है वो सिर्फ झूठी खबरें और 300 प्रतिशत बढ़ी महंगाई है, जो हर रोज बद से बदतर होती जा रही है. ईरान सिर्फ और सिर्फ बातें बनाता है और कुछ करता नहीं है. अब वो मिडिल ईस्ट का गुंडा नहीं रहा. अल्लाह का शुक्र है.’ 

यह भी पढ़ेंः अल्लाह का शुक्र है! ट्रंप का दावा- हॉर्मुज पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल है

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 13 Aug 2026 09:26 AM (IST)
Tags :
America IRGC DONALD Trump US Iran War

Frequently Asked Questions

ट्रंप के अनुसार ईरान की वर्तमान स्थिति कैसी है?

ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास कोई नौसेना या एयर फोर्स नहीं है, आईआरजीसी तबाह हो चुका है और भाग रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि ईरान के पास पैसा नहीं है, देश बर्बाद हो चुका है और 300 प्रतिशत महंगाई है।

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