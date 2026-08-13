कितना लंबा चलेगा US-ईरान युद्ध? IRGC ने कर दिया साफ, कहा- ‘जब तक...’

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom उन्होंने ईरान की नौसेना और आर्थिक स्थिति को कमजोर बताया।

पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच पिछले कई महीनों से युद्ध, संघर्ष और तनाव लगातार बरकरार है. हालांकि, युद्ध को खत्म करने और शांति बहाल करने को लेकर कई प्रयास किए जा चुके हैं और किए भी जा रहे हैं, लेकिन अब तक शांति बहाल करने का हर प्रयास नाकाम साबित हुआ है. इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के एक कमांडर के सीनियर सलाहकार का बयान सामने आया है, जिसने यह संकेत दिया है कि इस युद्ध का अंत जल्द नहीं होने वाला है और ईरान अमेरिका के साथ इस युद्ध को तब तक खींच सकता है, जब तक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति के पद पर बैठे हैं.

ईरानी अधिकारी के सलाहकार ने क्या कहा?

सीएनएन ने IRGC कमांडर के एक सीनियर सलाहकार मोहम्मद रजा नकदी के बयान का हवाला देते हुए कहा कि हमें निवारण ढूंढना होगा, ताकि दुश्मन हम पर हमला करने की हिम्मत न करे और हम सुरक्षा के साथ रह सकें.

उन्होंने पीबीएस को दिए एक इंटरव्यू में कहा, ’एक तरीका यह है कि इस युद्ध को अगले राष्ट्रपति (अमेरिका के) के कार्यकाल शुरू तक लंबा खींचा जाए और दुश्मन को नुकसान पहुंचाया जाए, ताकि अगर कोई भी ईरान पर हमला करने की इच्छा रखे तो उसे यह अच्छे से पता चल सके कि उसे ईरान पर हमला करने के लिए कैसी कीमत चुकानी पड़ेगी.’

US का होर्मुज स्ट्रेट पर है पूरा कंट्रोल- ट्रंप

इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट शेयर करके दावा किया है कि अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है. उन्होंने अपने पोस्ट में कहा, ‘US का स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर पूरा कंट्रोल है. मुझे लगता है कि हम इसे बरकरार रखेंगे. हमारी नौसैनिक नाकेबंदी को हर कोई स्टील की दीवार कह रहा है और ईरान इसे लेकर कुछ भी कर सकता है. उनके पास कोई नौसेना नहीं है, न ही एयर फोर्स है, उसके पास सिर्फ बचे हुए सैनिक हैं, जिन्हें वेतन भी नहीं मिल रहा है.’

ट्रंप ने कहा, ‘आईआरजीसी तबाह हो चुका है और भाग रहा है और उनकी लीडरशिप भी अनिश्चित है. उनके पास पैसा नहीं है और देश बर्बाद हो चुका है. अब उनके जो बचा है वो सिर्फ झूठी खबरें और 300 प्रतिशत बढ़ी महंगाई है, जो हर रोज बद से बदतर होती जा रही है. ईरान सिर्फ और सिर्फ बातें बनाता है और कुछ करता नहीं है. अब वो मिडिल ईस्ट का गुंडा नहीं रहा. अल्लाह का शुक्र है.’

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