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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वआज रात ईरान पर अमेरिका करेगा बड़ा हमला? ट्रंप बोले- वो दिन दूर नहीं जब खार्ग द्वीप पर होगा कब्जा

आज रात ईरान पर अमेरिका करेगा बड़ा हमला? ट्रंप बोले- वो दिन दूर नहीं जब खार्ग द्वीप पर होगा कब्जा

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 11 जून की रात यानी आज जबरदस्त हमला करेगा. ट्रंप ने यह धमकी हमले से कुछ घंटों पहले ही जारी की है. यह बयान उन्होंने अपने ट्रुथ हमले पर एक पोस्ट के जरिए दिया है. 

By : एबीपी लाइव | Updated at : 11 Jun 2026 06:19 PM (IST)
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अमेरिका ने ईरान पर हमले को लेकर बड़ा बयान जारी किया है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 11 जून की रात यानी आज जबरदस्त हमला करेगा. ट्रंप ने यह धमकी हमले से कुछ घंटों पहले ही जारी की है. यह बयान उन्होंने अपने ट्रुथ हमले पर एक पोस्ट के जरिए दिया है. 

ट्रंप ने अपने पोस्ट में कहा है कि अमेरिका आज रात ईरान पर ज़बरदस्त हमला करेगा. इसकी नेवी, एयर फोर्स, रडार, एंटी-एयरक्राफ़्ट और डिफेंस के सभी सिस्टम, साथ ही ज़्यादातर हमला करने की क्षमता भी खत्म हो चुकी है. आने वाले समय में कभी भी, हम खार्ग आइलैंड और तेल से जुड़े दूसरे इंफ़्रास्ट्रक्चर पर कब्जा कर लेंगे और उनके तेल और गैस बाजार पर पूरी तरह कंट्रोल कर लेंगे. ठीक वैसे ही जैसे हमने वेनेज़ुएला के मामले में किया है. जो वेनेज़ुएला और अमेरिका दोनों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है.

 

अपडेट जारी है... 

Published at : 11 Jun 2026 06:08 PM (IST)
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