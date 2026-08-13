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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वभारतीय नाबालिग ने US में की मां और भाई की हत्या, ChatGPT पर किए थे खौफनाक सर्च

भारतीय नाबालिग ने US में की मां और भाई की हत्या, ChatGPT पर किए थे खौफनाक सर्च

अमेरिका के मैसाचुसेट्स में 17 वर्षीय भारतीय मूल के अर्जुन अरविंद पर अपनी मां सुधा वेंकटेशन और छोटे भाई सिद्धार्थ अरविंद की हत्या का आरोप लगा है. उसने चैटजीपीटी पर खौफनाक सर्च किए थे.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 13 Aug 2026 09:18 AM (IST)
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अमेरिका के मैसाचुसेट्स में भारतीय मूल के 17 वर्षीय किशोर पर अपनी मां और छोटे भाई की हत्या करने का आरोप लगा है. अधिकारियों के मुताबिक, एक्टन निवासी अर्जुन अरविंद पर दो हत्या, परिवार के सदस्य पर हमला समेत कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं. पुलिस के अनुसार, अर्जुन के व्यवहार में चिंताजनक बदलाव आया था. यही नहीं उसने इंटरनेट और चैटजीपीटी पर परिवार की हत्या से जुड़ी जानकारियों और कल्पनाओं के बारे में सर्च किया था.

पुलिस के मुताबिक, उसकी मां सुधा वेंकटेशन और 14 वर्षीय भाई सिद्धार्थ अरविंद मंगलवार को अपने घर में मृत मिले थे. दोनों के शरीर पर चोट के स्पष्ट निशान थे. मामले की जांच जारी है और मौत के सही कारण तथा हत्या में इस्तेमाल हथियार की जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

अर्जुन पर कई गंभीर आरोप

अधिकारियों के मुताबिक, अर्जुन अरविंद पर दो हत्या, परिवार या घरेलू सदस्य पर हमला और मारपीट के दो मामले, हमले और मारपीट के दो अन्य मामले, बिना अनुमति वाहन इस्तेमाल करने और मोटर वाहन चोरी के आरोप लगाए गए हैं.

आरोप है कि अर्जुन ने मंगलवार को एक्टन स्थित अपने घर में अपनी मां और छोटे भाई पर जानलेवा हमला किया और इसके बाद वहां से फरार हो गया. दोनों मृतकों के शरीर पर चोट के स्पष्ट निशान मिले हैं. हालांकि, मुख्य चिकित्सा परीक्षक ने अभी तक मौत के सटीक कारण और परिस्थितियों की जानकारी जारी नहीं की है. हत्या में किस तरह के हथियार का इस्तेमाल हुआ, इसकी भी जांच की जा रही है.

घर में मृत मिले मां और बेटा

मिडिलसेक्स डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी मैरियन रयान और एक्टन पुलिस प्रमुख डगलस स्टर्निओलो के मुताबिक, मंगलवार को एक्टन के मार्था लेन स्थित परिवार के घर में यह घटना हुई. यह इलाका बोस्टन से करीब 48 किलोमीटर दूर है.

अधिकारियों ने बताया कि 11 अगस्त की शाम करीब 6:37 बजे एक्टन पुलिस को अर्जुन के पिता ने फोन किया. वह अपने परिवार के सदस्यों से संपर्क नहीं कर पा रहे थे. घर आने वाले एक ट्यूटर ने भी परिवार से संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन किसी से बात नहीं हो सकी.

अर्जुन के पिता की अपनी पत्नी सुधा से आखिरी बार मंगलवार सुबह बात हुई थी, जब वह काम के लिए घर से निकले थे. वहीं, उनके छोटे बेटे सिद्धार्थ को आखिरी बार दोपहर के करीब देखा गया था.

पुलिस जब घर पहुंची तो दोनों मृत मिले. अधिकारियों के अनुसार, सिद्धार्थ का शव घर की पहली मंजिल पर मिला, जबकि सुधा का शव तैयार किए गए बेसमेंट में मिला.

मां की कार लेकर फरार हुआ था अर्जुन

पुलिस के अनुसार, अर्जुन घर में मौजूद नहीं था. आरोप है कि वह अपनी मां की कार लेकर वहां से फरार हो गया था. जांचकर्ताओं ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन शुरुआती प्रयास में उसका पता नहीं चल सका. इसके बाद कानून प्रवर्तन एजेंसियों और आम लोगों को उसके बारे में सतर्क किया गया.

बुधवार सुबह मैसाचुसेट्स के वेयलैंड में पुलिस एक पार्किंग स्थल पर अलग मामले में मिले अलार्म की जांच करने पहुंची. वहां पुलिस को अर्जुन अपनी मां की कार में मिला. उसे बिना किसी घटना के हिरासत में ले लिया गया. मामले की पूरी जांच अभी जारी है.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 13 Aug 2026 08:12 AM (IST)
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