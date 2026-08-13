भारतीय नाबालिग ने US में की मां और भाई की हत्या, ChatGPT पर किए थे खौफनाक सर्च

अमेरिका के मैसाचुसेट्स में भारतीय मूल के 17 वर्षीय किशोर पर अपनी मां और छोटे भाई की हत्या करने का आरोप लगा है. अधिकारियों के मुताबिक, एक्टन निवासी अर्जुन अरविंद पर दो हत्या, परिवार के सदस्य पर हमला समेत कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं. पुलिस के अनुसार, अर्जुन के व्यवहार में चिंताजनक बदलाव आया था. यही नहीं उसने इंटरनेट और चैटजीपीटी पर परिवार की हत्या से जुड़ी जानकारियों और कल्पनाओं के बारे में सर्च किया था.

पुलिस के मुताबिक, उसकी मां सुधा वेंकटेशन और 14 वर्षीय भाई सिद्धार्थ अरविंद मंगलवार को अपने घर में मृत मिले थे. दोनों के शरीर पर चोट के स्पष्ट निशान थे. मामले की जांच जारी है और मौत के सही कारण तथा हत्या में इस्तेमाल हथियार की जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

अर्जुन पर कई गंभीर आरोप

अधिकारियों के मुताबिक, अर्जुन अरविंद पर दो हत्या, परिवार या घरेलू सदस्य पर हमला और मारपीट के दो मामले, हमले और मारपीट के दो अन्य मामले, बिना अनुमति वाहन इस्तेमाल करने और मोटर वाहन चोरी के आरोप लगाए गए हैं.

आरोप है कि अर्जुन ने मंगलवार को एक्टन स्थित अपने घर में अपनी मां और छोटे भाई पर जानलेवा हमला किया और इसके बाद वहां से फरार हो गया. दोनों मृतकों के शरीर पर चोट के स्पष्ट निशान मिले हैं. हालांकि, मुख्य चिकित्सा परीक्षक ने अभी तक मौत के सटीक कारण और परिस्थितियों की जानकारी जारी नहीं की है. हत्या में किस तरह के हथियार का इस्तेमाल हुआ, इसकी भी जांच की जा रही है.

घर में मृत मिले मां और बेटा

मिडिलसेक्स डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी मैरियन रयान और एक्टन पुलिस प्रमुख डगलस स्टर्निओलो के मुताबिक, मंगलवार को एक्टन के मार्था लेन स्थित परिवार के घर में यह घटना हुई. यह इलाका बोस्टन से करीब 48 किलोमीटर दूर है.

अधिकारियों ने बताया कि 11 अगस्त की शाम करीब 6:37 बजे एक्टन पुलिस को अर्जुन के पिता ने फोन किया. वह अपने परिवार के सदस्यों से संपर्क नहीं कर पा रहे थे. घर आने वाले एक ट्यूटर ने भी परिवार से संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन किसी से बात नहीं हो सकी.

अर्जुन के पिता की अपनी पत्नी सुधा से आखिरी बार मंगलवार सुबह बात हुई थी, जब वह काम के लिए घर से निकले थे. वहीं, उनके छोटे बेटे सिद्धार्थ को आखिरी बार दोपहर के करीब देखा गया था.

पुलिस जब घर पहुंची तो दोनों मृत मिले. अधिकारियों के अनुसार, सिद्धार्थ का शव घर की पहली मंजिल पर मिला, जबकि सुधा का शव तैयार किए गए बेसमेंट में मिला.

मां की कार लेकर फरार हुआ था अर्जुन

पुलिस के अनुसार, अर्जुन घर में मौजूद नहीं था. आरोप है कि वह अपनी मां की कार लेकर वहां से फरार हो गया था. जांचकर्ताओं ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन शुरुआती प्रयास में उसका पता नहीं चल सका. इसके बाद कानून प्रवर्तन एजेंसियों और आम लोगों को उसके बारे में सतर्क किया गया.

बुधवार सुबह मैसाचुसेट्स के वेयलैंड में पुलिस एक पार्किंग स्थल पर अलग मामले में मिले अलार्म की जांच करने पहुंची. वहां पुलिस को अर्जुन अपनी मां की कार में मिला. उसे बिना किसी घटना के हिरासत में ले लिया गया. मामले की पूरी जांच अभी जारी है.