'अफवाहों पर भरोसा न करें...' सिंगर जुबीन गर्ग की मौत मामले पर सिंगापुर पुलिस का आया बयान, जानें क्या कुछ बताया

असम के मशहूर सिंगर और कल्चरल आइकॉन जुबिन गर्ग की सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान मौत हुई. अब इस पूरे मामले पर सिंगापुर पुलिस का बयान आया है.

By : वरुण भसीन | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 17 Oct 2025 02:46 PM (IST)
Preferred Sources

सिंगापुर पुलिस फोर्स (SPF) ने मशहूर गायक ज़ुबीन गर्ग की मौत को लेकर फैल रही अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं पर बयान जारी किया है. पुलिस ने साफ किया है कि जांच अभी जारी है और फिलहाल किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि या साजिश का शक नहीं है.

SPF के मुताबिक ज़ुबीन गर्ग की मौत का मामला Singapore’s Coroners Act 2010 के तहत जांच में है. शुरुआती जांच में कोई फाउल प्ले यानि हत्या या साज़िश के संकेत नहीं मिले हैं.

'जांच पूरी होने में 3 महीने तक का समय लग सकता है'
पुलिस ने बताया कि जांच पूरी होने में करीब तीन महीने तक का समय लग सकता है, जिसके बाद रिपोर्ट स्टेट कोरोनर ऑफ सिंगापुर को सौंपी जाएगी. कोरोनर यह तय करेगा कि क्या एक औपचारिक Coroner’s Inquiry की जरूरत है. इसका मतलब है एक न्यायिक प्रक्रिया, जिसमें मौत के असली कारण और हालात की पुष्टि की जाती है. सिंगापुर पुलिस ने कहा कि रिपोर्ट के नतीजे सार्वजनिक किए जाएंगे. 

अफवाहों पर भरोसा न करें- सिंगापुर पुलिस
हालांकि जांच अभी अधूरी है, लेकिन पुलिस ने बताया कि 1 अक्टूबर 2025 को ज़ुबीन गर्ग के पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की एक कॉपी और शुरुआती निष्कर्ष भारत के हाई कमीशन को उनके अनुरोध पर सौंप दी गई थी. SPF ने जनता से अपील की है कि वे अफवाहों पर भरोसा न करें.

सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान हुई थी मौत 
असम के मशहूर सिंगर और कल्चरल आइकॉन जुबिन गर्ग की (19 सितंबर, 2025) को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान मौत हो गई थी. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक सिंगर जुबिन गर्ग जब स्कूबा डाइविंग कर रहे थे तो उस दौरान उनके साथ हादसा हुआ. सिंगापुर पुलिस ने मौके पर जाकर उन्हें समुद्र से रेस्क्यू किया और तुरंत अस्पताल ले गए. मेडिकल केयर के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका. 

Published at : 17 Oct 2025 02:46 PM (IST)
POLICE SIngapore Zubeen Garg
