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अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच भयावह युद्ध तीसरे हफ्ते भी जारी है. इस बीच सऊदी अरब के क्रॉउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (MBS) की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दी गई एक सलाह सामने आई है, जिससे उन्होंने ट्रंप के साथ बातचीत करते हुए उन्हें ईरान के खिलाफ अपना कड़ा रुख बनाए रखने और उस पर लगातार जोरदार हमले जारी रखने की सलाह दी है.

न्यूयॉर्क टाइम्स में रविवार (15 मार्च, 2026) को छपी इस रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि MBS की यह सलाह सऊदी अरब की लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक सोच के अनुरूप है. यह करीब-करीब अक्षरशः वही मैसेज है, जो सऊदी अरब के दिवंगत राजा किंग अब्दुल्ला अमेरिका को दिया करते थे- ‘सांप के सिर को ही कुचल दो.’

अरब देशों के नेताओं से लगातार बातचीत कर रहे ट्रंप

अमेरिका के व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि युद्ध के दौरान ट्रंप लगातार कई अरब देशों के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, जिनमें मोहम्मद बिन सलमान सबसे प्रमुख नेताओं में से एक हैं. सऊदी क्राउन प्रिंस, जो अरब देश की विदेश और रक्षा नीति में मुख्य भूमिका निभाते हैं, कथित तौर पर वॉशिंगटन पर यह दबाव डाल रहे हैं कि ट्रंप पीछे हटने के बजाय ईरान ने नियमित हमले जारी रखें.

यह स्थिति इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि अमेरिका इस समय एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है. ट्रंप ने इजरायल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ जो युद्ध शुरू किया, वह अब तीसरे हफ्ते में पहुंच चुका है. इस युद्ध में अब तक 2100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 13 अमेरिकी भी शामिल हैं. युद्ध के कारण तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गई है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है और वैश्विक बाजारों में भी अस्थिरता बढ़ी है.

ईरान में अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाया अमेरिका

इसके बावजूद, ट्रंप प्रशासन के मुताबिक अभी तक अमेरिका अपने प्रमुख उद्देश्यों को हासिल नहीं कर पाया है. ईरान का परमाणु ईंधन भंडार अभी भी देश के भीतर मौजूद है और तेहरान में नई नेतृत्व व्यवस्था लड़ाई जारी रखने की बात कह रही है, जो कथित तौर पर अली खामेनेई के बेटे से जुड़ा बताया जा रहा है. ऐसे समय में MBS की ओर से ट्रंप को लगातार हमले जारी रखने की सलाह देना काफी प्रभाव डाल सकता है.

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