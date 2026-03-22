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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वईरान से जारी जंग में खुलकर सामने आया ब्रिटेन, अरब सागर में तैनात की परमाणु पनडुब्बी, अब आगे क्या?

ईरान से जारी जंग में खुलकर सामने आया ब्रिटेन, अरब सागर में तैनात की परमाणु पनडुब्बी, अब आगे क्या?

अमेरिका-इजरायल की ईरान संग 3 हफ्तों से जंग जारी है. अब इस युद्ध में ब्रिटेन की भी एंट्री हो गई है. डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक अरब सागर में ब्रिटेन ने परमाणु पनडुब्बी तैनात की है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 22 Mar 2026 09:21 AM (IST)
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अमेरिका-इजरायल की ईरान संग 3 हफ्तों से जंग जारी है. ईरान अपनी जवाबी कार्रवाई में लगातार मिडिल ईस्ट के देशों खासकर यूएई को निशाना बना रहा है. इन सबके बीच अब इस युद्ध में ब्रिटेन भी खुलकर आ गया है. ब्रिटेन ने अपनी सैन्य ताकत दिखाते हुए अरब सागर में परमाणु पनडुब्बी तैनात कर दी है.

डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक HMS Anson नाम की ये पनडुब्बी टॉमहॉक ब्लॉक IV क्रूज मिसाइलों से लैस है, जो कई सौ मील दूर से ही अपने टारगेट पर सटीक हमले करने की कैपिसिटी रखती है. ईरान के खिलाफ युद्ध में ब्रिटेन ने अब अपनी नीति बदल दी है और अमेरिका को अपने सैन्य बेस का इस्तेमाल करने की परमिशन दे दी है. ऐसे में अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों को निशाना बना रहे ईरानी ठिकानों को तबाह करने के लिए अमेरिका ब्रिटिश सैन्य बेस का उपयोग कर सकता है.

ब्रिटेन मैरीटाइम अथॉरिटी का बयान
ब्रिटेन मैरीटाइम अथॉरिटी ने बताया है कि UAE के तट के पास एक कमर्शियल जहाज को निशाना बनाया गया है. UKMTO ने बताया कि शारजाह से लगभग 15 नॉटिकल मील नॉर्थ में एक घटना हुई है. एक बल्क कैरियर के कप्तान ने बताया कि जहाज के पास किसी अज्ञात प्रोजेक्टाइल के कारण धमाका हुआ. हालांकि सभी क्रू मेंबर्स सुरक्षित बताए जा रहे हैं.

ट्रंप की धमकी पर क्या बोला ईरान
बता दें कि होर्मुज स्ट्रेट को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है. अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है. ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान ने होर्मुज को बिना किसी खतरे के पूरी तरह से नहीं खोला तो अमेरिका ईरान के बिजली केंद्रों को निशाना बनाकर उन्हें पूरी तरह तबाह कर देगा. ट्रंप की धमकी के जवाब में ईरानी सशस्त्र बलों के संयुक्त कमांड का कहना है कि अगर ईरान के ईंधन और ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमला किया गया तो क्षेत्र में मौजूद सभी अमेरिकी ऊर्जा बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया जाएगा.

इजरायली अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि ईरानी सेना ने पहली बार लंबी दूरी की मिसाइलें दागी हैं, जिससे मिडिल ईस्ट के बाहर भी हमलों का खतरा बढ़ गया है. इजरायली सेना प्रमुख ने बताया कि ईरान ने अमेरिकी-ब्रिटिश सैन्य ठिकाने डिएगो गार्सिया पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं.

वहीं दूसरी ओर ईरानी सेना ने ब्रिटेन के डिएगो गार्सिया स्थित सैन्य बेस को निशाना बनाने से इनकार किया है. उन्होंने कहा कि वहां हुए मिसाइल हमले के पीछे उनका हाथ नहीं है. 

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Published at : 22 Mar 2026 09:21 AM (IST)
Tags :
Britain Arabian Sea Nuclear Submarine IRAN
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