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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'अगर 48 घंटों के अंदर होर्मुज स्ट्रेट नहीं खुला तो...', ट्रंप ने ईरान को तबाह करने की दी धमकी

'अगर 48 घंटों के अंदर होर्मुज स्ट्रेट नहीं खुला तो...', ट्रंप ने ईरान को तबाह करने की दी धमकी

US Iran War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी कि अगर वे 48 घंटों के भीतर होर्मुज स्ट्रेट नहीं खोलते हैं तो अमेरिका उनके सबसे बड़े पावर प्लांट को निशाना बनाएगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 22 Mar 2026 08:14 AM (IST)
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज रविवार (22 मार्च) को ईरान को चेतावनी दी कि अगर वे 48 घंटों के भीतर होर्मुज स्ट्रेट नहीं खोलते हैं तो अमेरिका उनके कई बिजली संयंत्रों पर हमला करके उन्हें पूरी तरह नष्ट कर देगा और हमले की शुरुआत सबसे बड़े बिजली संयंत्र से की जाएगी.

ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने ईरान से दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग होर्मुज स्ट्रेट को खोलने की अपील की, जिसे अमेरिका-इजरायल द्वारा ईरान पर हमले और उसके जवाबी हमलों के बाद से ईरानी सेना ने पूरी तरह से ब्लॉक कर रखा है.

पावर प्लांट तबाह कर देंगे- ट्रंप
ट्रंप ने अपनी पोस्ट में कहा कि अगर ईरान इस समय से ठीक 48 घंटों के भीतर बिना किसी धमकी के होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह से नहीं खोलता है तो अमेरिका उनके कई पावर प्लांट पर हमला करके उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देगा, जिसकी शुरुआत सबसे बड़े बिजली संयंत्र से की जाएगी. इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद. 

तेल की कीमतों में भारी उछाल
बता दें कि ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों के आवागमन को ब्लॉक करने के चलते तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है, ऐसे में ट्रंप की ये टिप्पणियां सामने आई हैं. शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ने संकेत दिया कि अमेरिका होर्मुज जलडमरूमध्य को स्थिर किए बिना भी मौजूदा संघर्ष से पीछे हट सकता है. होर्मुज जलडमरूमध्य वह जलमार्ग है जिससे होकर दुनिया के तेल की आपूर्ति का लगभग पांचवां हिस्सा गुजरता है.

ट्रंप ने कहा था कि होर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा और निगरानी इसका उपयोग करने वाले अन्य देशों द्वारा की जानी चाहिए. संयुक्त राज्य अमेरिका इसका उपयोग नहीं करता है. इसी बीच ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में घोषणा की कि वह शुक्रवार तक जहाजों पर लादे जा चुके ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा रहा है.

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने एक्स पर पोस्ट किया कि इस छूट से वैश्विक बाजारों में लगभग 14 करोड़ बैरल तेल आएगा और ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव कम करने में मदद मिलेगी.

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Published at : 22 Mar 2026 08:14 AM (IST)
Tags :
Donald Trump Strait Of Hormuz IRAN
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