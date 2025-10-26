बलूचिस्तान को अलग देश बताने पर सलमान खान से चिढ़ा पाकिस्तान, घोषित कर दिया आतंकी

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने हाल ही में सऊदी अरब में एक शो के दौरान बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग देश बताया था, जिसको लेकर पड़ोसी देश तिलमिलाया हुआ है. शहबाज सरकार ने सलमान खान को आतंकवादी घोषित कर दिया है. इसको लेकर पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है.

पाकिस्तान के गृह विभाग ने सलमान खान को फोर्थ सेड्यूल (Fourth Schedule) में डाल दिया है यानी उन्हें आतंकी घोषित कर दिया गया है. यह लिस्ट एंटी-टेररिज्म एक्ट (Anti-Terrorism Act) के तहत आती है और इसमें शामिल व्यक्ति पर पाकिस्तान में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. इस संबंध में अधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है. हालांकि, सलमान खान या उनके प्रतिनिधियों की तरफ से इस मामले पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

सालमान खान ने क्या कहा था?

सऊदी अरब में आयोजित जॉय फोरम 2025 में बोलते हुए बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है. इस वीडियो में उन्होंने कहा, “ये बलूचिस्तान के लोग हैं, अफगानिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, हर कोई सऊदी अरब में मेहनत से काम कर रहा है.” इस बयान में उन्होंने बलूचिस्तान का नाम पाकिस्तान से अलग लिया.

सलमान के इस बयान के बाद पाकिस्तान में नाराजगी फैल गई है, जबकि बलूचिस्तान के अलगाववादी नेता इससे खुश हैं और सलमान का धन्यवाद कर रहे हैं. फिलहाल यह साफ नहीं है कि सलमान ने बलूचिस्तान का नाम जानबूझकर पाकिस्तान से अलग लिया या अनजाने में ऐसा कहा.

सलमान के बयान पर क्या बोले बलूच नेता?

बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश बनाने की मांग करने वाले नेता मीर यार बलूच ने कहा, “सऊदी अरब में भारतीय फिल्म जगत के दिग्गज सलमान खान का बलूचिस्तान का उल्लेख छह करोड़ बलूच नागरिकों के लिए खुशी लेकर आया है.”

उन्होंने आगे कहा, “सलमान ने ऐसा किया, जिसमें कई बड़े देश भी हिचकते हैं. सांस्कृतिक मान्यता के ये संकेत सौम्य कूटनीति का शक्तिशाली माध्यम हैं, जो लोगों के दिल जोड़ते हैं और दुनिया को बलूचिस्तान को अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता देने के लिए प्रेरित करते हैं.”

बलूचिस्तान में चल रही आजादी की लड़ाई

बलूचिस्तान में बगावत का सबसे बड़ा कारण पाकिस्तान सरकार की ओर से यहां की आबादी के साथ भेदभाव है. यह प्रांत खनिज संसाधनों में बहुत समृद्ध है, लेकिन आर्थिक रूप से यह पाकिस्तान का सबसे पिछड़ा राज्य है.

बलूचिस्तान में स्थित ग्वादर पोर्ट को पाकिस्तान ने चीन को सौंपा, लेकिन इस परियोजना का बलूचिस्तान की जनता को कोई फायदा नहीं हुआ. इसी कारण यहां चीन के प्रोजेक्टों का लगातार विरोध होता रहता है. यहां चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण कार्य चल रहा है, जहां अकसर हमले होते रहते हैं.

बलूचिस्तान का क्षेत्रफल पाकिस्तान का लगभग 46% है, लेकिन यहां की आबादी केवल 1.5 करोड़ है, यानी पाकिस्तान की कुल आबादी का लगभग 6%. यहां लगभग 70% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं.

इसके अलावा, बलूच मूल के लोगों को पाकिस्तान में मुख्य रूप से पंजाब क्षेत्र के मुस्लिम द्वारा भेदभाव का सामना करना पड़ता है. पाकिस्तानी सेना में भी टॉप पदों पर बलूच लोगों की नियुक्ति नहीं की जाती, जिससे असंतोष और बढ़ता है.

पाकिस्तान के खिलाफ BLA की हाल की हिंसक कार्रवाईयां

4 जनवरी 2025: BLA ने हमला कर 43 पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या की.

1 फरवरी 2025: अर्धसैनिक बलों पर हमला, जिसमें 18 जवानों मारे गए.

12 मार्च 2025: ट्रेन हाइजैक, इस हमले में 200 सैनिकों की मौत.

16 मार्च 2025: बस पर हमला, जिसमें 90 सैनिक मारे गए.

6 मई 2025: हमले में 6 सैनिकों को मार डाला गया.

7 मई 2025: हमला कर 12 सैनिकों की हत्या की गई.

