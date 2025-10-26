हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वबलूचिस्तान को अलग देश बताने पर सलमान खान से चिढ़ा पाकिस्तान, घोषित कर दिया आतंकी

बलूचिस्तान को अलग देश बताने पर सलमान खान से चिढ़ा पाकिस्तान, घोषित कर दिया आतंकी

सऊदी अरब में एक शो में बलूचिस्तान को अलग देश बताने के बाद पाकिस्तान ने सलमान खान को फोर्थ सेड्यूल में डालकर एंटी-टेररिज्म एक्ट के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया है.

By : नीरज राजपूत | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 26 Oct 2025 08:54 AM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने हाल ही में सऊदी अरब में एक शो के दौरान बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग देश बताया था, जिसको लेकर पड़ोसी देश तिलमिलाया हुआ है. शहबाज सरकार ने सलमान खान को आतंकवादी घोषित कर दिया है. इसको लेकर पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है.

पाकिस्तान के गृह विभाग ने सलमान खान को फोर्थ सेड्यूल (Fourth Schedule) में डाल दिया है यानी उन्हें आतंकी घोषित कर दिया गया है. यह लिस्ट एंटी-टेररिज्म एक्ट (Anti-Terrorism Act) के तहत आती है और इसमें शामिल व्यक्ति पर पाकिस्तान में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. इस संबंध में अधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है. हालांकि, सलमान खान या उनके प्रतिनिधियों की तरफ से इस मामले पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

सालमान खान ने क्या कहा था?

सऊदी अरब में आयोजित जॉय फोरम 2025 में बोलते हुए बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है. इस वीडियो में उन्होंने कहा, “ये बलूचिस्तान के लोग हैं, अफगानिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, हर कोई सऊदी अरब में मेहनत से काम कर रहा है.” इस बयान में उन्होंने बलूचिस्तान का नाम पाकिस्तान से अलग लिया. 

सलमान के इस बयान के बाद पाकिस्तान में नाराजगी फैल गई है, जबकि बलूचिस्तान के अलगाववादी नेता इससे खुश हैं और सलमान का धन्यवाद कर रहे हैं. फिलहाल यह साफ नहीं है कि सलमान ने बलूचिस्तान का नाम जानबूझकर पाकिस्तान से अलग लिया या अनजाने में ऐसा कहा. 

सलमान के बयान पर क्या बोले बलूच नेता?

बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश बनाने की मांग करने वाले नेता मीर यार बलूच ने कहा, “सऊदी अरब में भारतीय फिल्म जगत के दिग्गज सलमान खान का बलूचिस्तान का उल्लेख छह करोड़ बलूच नागरिकों के लिए खुशी लेकर आया है.”

उन्होंने आगे कहा, “सलमान ने ऐसा किया, जिसमें कई बड़े देश भी हिचकते हैं. सांस्कृतिक मान्यता के ये संकेत सौम्य कूटनीति का शक्तिशाली माध्यम हैं, जो लोगों के दिल जोड़ते हैं और दुनिया को बलूचिस्तान को अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता देने के लिए प्रेरित करते हैं.”

बलूचिस्तान में चल रही आजादी की लड़ाई

बलूचिस्तान में बगावत का सबसे बड़ा कारण पाकिस्तान सरकार की ओर से यहां की आबादी के साथ भेदभाव है. यह प्रांत खनिज संसाधनों में बहुत समृद्ध है, लेकिन आर्थिक रूप से यह पाकिस्तान का सबसे पिछड़ा राज्य है.

बलूचिस्तान में स्थित ग्वादर पोर्ट को पाकिस्तान ने चीन को सौंपा, लेकिन इस परियोजना का बलूचिस्तान की जनता को कोई फायदा नहीं हुआ. इसी कारण यहां चीन के प्रोजेक्टों का लगातार विरोध होता रहता है. यहां चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण कार्य चल रहा है, जहां अकसर हमले होते रहते हैं.

बलूचिस्तान का क्षेत्रफल पाकिस्तान का लगभग 46% है, लेकिन यहां की आबादी केवल 1.5 करोड़ है, यानी पाकिस्तान की कुल आबादी का लगभग 6%. यहां लगभग 70% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं.

इसके अलावा, बलूच मूल के लोगों को पाकिस्तान में मुख्य रूप से पंजाब क्षेत्र के मुस्लिम द्वारा भेदभाव का सामना करना पड़ता है. पाकिस्तानी सेना में भी टॉप पदों पर बलूच लोगों की नियुक्ति नहीं की जाती, जिससे असंतोष और बढ़ता है.

पाकिस्तान के खिलाफ BLA की हाल की हिंसक कार्रवाईयां

  • 4 जनवरी 2025: BLA ने हमला कर 43 पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या की.
  • 1 फरवरी 2025: अर्धसैनिक बलों पर हमला, जिसमें 18 जवानों मारे गए.
  • 12 मार्च 2025: ट्रेन हाइजैक, इस हमले में 200 सैनिकों की मौत.
  • 16 मार्च 2025: बस पर हमला, जिसमें 90 सैनिक मारे गए.
  • 6 मई 2025: हमले में 6 सैनिकों को मार डाला गया.
  • 7 मई 2025: हमला कर 12 सैनिकों की हत्या की गई.

ये भी पढ़ें-

बलूचिस्तान को अलग देश बताने पर सलमान खान से चिढ़ा पाकिस्तान, घोषित कर दिया आतंकी

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत वॉर, डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े मामले देखते हैं. पिछले 20 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का अनुभव है. एबीपी न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनकट के 'फाइनल-असॉल्ट' कार्यक्रम के प्रेजेंटर भी हैं.
Read
Published at : 26 Oct 2025 08:21 AM (IST)
Tags :
Pakistan Breaking News Abp News TERRORIST SALMAN KHAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Trump Tariff: कनाडा पर फूटा ट्रंप का गुस्सा! फिर फोड़ा टैरिफ बम, रीगन Ad विवाद के बीच अमेरिका का बड़ा फैसला
कनाडा पर फूटा ट्रंप का गुस्सा! फिर फोड़ा टैरिफ बम, रीगन Ad विवाद के बीच US का बड़ा फैसला
बिहार
'नचनिया लेने की शुरुआत पहले उन्होंने की', खेसारी लाल यादव ने रवि किशन को भी दिया जवाब
'नचनिया लेने की शुरुआत पहले उन्होंने की', खेसारी लाल यादव ने रवि किशन को भी दिया जवाब
क्रिकेट
ICC वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा महामुकाबला, कब और कहां खेला जाएगा मैच?
ICC वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा महामुकाबला, कब और कहां खेला जाएगा मैच?
विश्व
रूस पर और प्रतिबंध लगाएंगे ट्रंप! यूक्रेन जंग रोकने के लिए पुतिन पर दबाव; क्या है US राष्ट्रपति का प्लान?
रूस पर और प्रतिबंध लगाएंगे ट्रंप! यूक्रेन जंग रोकने के लिए पुतिन पर दबाव; क्या है US राष्ट्रपति का प्लान?
Advertisement

वीडियोज

Pandit Dhirendra Shastri अपने ही चेलों से नाराज! | ABP News
टॉर्चर गर्ल का शुद्ध उगाही गैंग
जंगलराज का असली चेहरा.. मोहन यादव के राज में ये क्या?
'लालटेन' बुझाएंगे भाईजान?
दलित को पेशाब पिलाने का मामला! भिंड में बढ़ा तनाव
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Trump Tariff: कनाडा पर फूटा ट्रंप का गुस्सा! फिर फोड़ा टैरिफ बम, रीगन Ad विवाद के बीच अमेरिका का बड़ा फैसला
कनाडा पर फूटा ट्रंप का गुस्सा! फिर फोड़ा टैरिफ बम, रीगन Ad विवाद के बीच US का बड़ा फैसला
बिहार
'नचनिया लेने की शुरुआत पहले उन्होंने की', खेसारी लाल यादव ने रवि किशन को भी दिया जवाब
'नचनिया लेने की शुरुआत पहले उन्होंने की', खेसारी लाल यादव ने रवि किशन को भी दिया जवाब
क्रिकेट
ICC वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा महामुकाबला, कब और कहां खेला जाएगा मैच?
ICC वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा महामुकाबला, कब और कहां खेला जाएगा मैच?
विश्व
रूस पर और प्रतिबंध लगाएंगे ट्रंप! यूक्रेन जंग रोकने के लिए पुतिन पर दबाव; क्या है US राष्ट्रपति का प्लान?
रूस पर और प्रतिबंध लगाएंगे ट्रंप! यूक्रेन जंग रोकने के लिए पुतिन पर दबाव; क्या है US राष्ट्रपति का प्लान?
भोजपुरी सिनेमा
अक्षरा सिंह ने नहाय खाय के साथ की छठ पूजा की शुरुआत, हरे रंग की साड़ी में दिखा नो मेकअप लुक
अक्षरा सिंह ने नहाय खाय के साथ की छठ पूजा की शुरुआत, हरे रंग की साड़ी में दिखा नो मेकअप लुक
दिल्ली NCR
राम मंदिर के फैसले को चुनौती देना वकील को पड़ा भारी, कोर्ट ने लगाया 6 लाख का जुर्माना
राम मंदिर के फैसले को चुनौती देना वकील को पड़ा भारी, कोर्ट ने लगाया 6 लाख का जुर्माना
जनरल नॉलेज
चंपू से शैंपू तक का सफर, जानें कैसे और कहां हुई थी शैंपू की शुरुआत?
चंपू से शैंपू तक का सफर, जानें कैसे और कहां हुई थी शैंपू की शुरुआत?
फूड
हेल्थ और ब्यूटी दोनों के लिए रोजाना खाएं चुकंदर से बना ये कलरफुल और हेल्दी ब्रेकफास्ट, जानें आसान रेसिपी
हेल्थ और ब्यूटी दोनों के लिए रोजाना खाएं चुकंदर से बना ये कलरफुल और हेल्दी ब्रेकफास्ट, जानें आसान रेसिपी
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget