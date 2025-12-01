Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार (1 नवंबर) को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के स्वास्थ्य पर गहरी चिंता व्यक्त की और कहा कि भारत उन्हें हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है. पीएम मोदी की यह टिप्पणी खालिदा जिया की पार्टी के नेताओं के उस कथित बयान के बाद आई है, जिसमें कहा गया है कि वो बेहद अस्वस्थ हैं और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री को वेंटिलेशन पर रखा गया है.

पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "बेगम खालिदा ज़िया के स्वास्थ्य के बारे में जानकर बहुत चिंतित हूं, जिन्होंने कई वर्षों तक बांग्लादेश के सार्वजनिक जीवन में योगदान दिया है. हम उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं. भारत हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है."

बीएनपी ने क्या बताया?

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की 80 वर्षीय अध्यक्ष खालिदा जिया को 23 नवंबर को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, क्योंकि उन्हें सीने में संक्रमण हो गया था, जिससे उनके हृदय और फेफड़े दोनों प्रभावित हुए थे. चार दिन बाद खालिदा जिया को कई स्वास्थ्य जटिलताओं के कारण कोरोनरी केयर यूनिट में शिफ्ट कर दिया गया.

एक स्थानीय समाचार पोर्टल ने बीएनपी उपाध्यक्ष एडवोकेट अहमद आजम खान के हवाले से बताया कि जिया की हालत बिगड़ गई है और उन्हें वेंटिलेशन पर रखा गया है. उन्होंने ढाका में एवरकेयर अस्पताल के बाहर मीडिया से कहा, "उनकी हालत बहुत गंभीर है. पूरे देश से प्रार्थना करने के अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता."

'जिया की हालत गंभीर'

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार बीएनपी महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने भी पुष्टि की, कि जिया की हालत गंभीर बनी हुई है और उनका इलाज जारी है. स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा विशेषज्ञ उनके स्वास्थ्य की देखभाल कर रहे हैं. टीबीएसन्यूज डॉट नेट ने आलमगीर के हवाले से कहा, "वह बेहद अस्वस्थ हैं. पूरा देश उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहा है. स्थानीय और विदेशी विशेषज्ञ उनके इलाज में लगे हुए हैं. वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं."

