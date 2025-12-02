आगरा में ISBT पर बम की खबर से हड़कंप, लावारिस बैग में दिखे तार, मौके पर पहुंची पुलिस

ताज नगरी आगरा में सोमवार रात को ISBT पर बम की सूचना से हड़कंप मच गया. यहां एक लावारिस बैग पड़ा मिला, जिसमें से तार निकलने हुए थे, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, बम स्क्वायड की टीम मौके पर पहुँच गई और पूरे इलाके को खाली करा लिया गया.

ये घटना सोमवार रात करीब 8.45 बजे की बताई जा रही है जब आगरा के आईएसबीटी पर एक लावारिस बैग दिखाई दिया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. इस बीच बस अड्डे पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया, लोग अपना सामान लेकर इधर-उधर भागते हुए दिखाई दिए.

लावारिस बैग की सूचना से मचा हड़कंप

इस बारे में जानकारी देते हुए डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने कहा कि पुलिस को आईएसबीटी पर एक लावारिस बैग की ख़बर मिली थी जिसमें संदिग्ध वस्तु रखी हुई थी. बैग से कुछ तार निकले हुए थे. जिसके बाद पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और पूरे बस स्टैंड का खाली करवा दिया गया है. तब तक बम डिफ़्यूज़ स्क्वायड की टीम और डॉग स्क्वायड भी मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद बैग की जांच की गई.

पुलिस अधिकारी ने कहा कि बम डिफ्यूजल यूनिट ने लावारिस बैग की जांच की, बैग के अंदर से तार निकल रहे थे जो शादी में सजावट वाली लाइट और आइस के थे. उन्होंने कहा कि ये लावारिस बैग किसका है इसकी जांच की जा रही है. ये जांच पड़ताल दो घंटे से अधिक समय तक चली.

बैग खोला तो मिला ये सामान

पुलिस की टीम ने बैग को अच्छी तरह से चैक कर लिया है ये किसी तरह का बम नहीं है. जिन्होंने सूचना दी थी उनसे भी पूछताछ की जा रही है. अभी यहां हालात एकदम सामान्य है किसी तरह का कोई बम नहीं है. इस बैग में दो पैकेट रखे थे. उन्होंने कहा कि बैग में कई ख़तरनाक सामान नहीं था, इसे आराम से ट्रेवल करके ले जा सकते हैं.

डीसीपी ने कहा कि बैग में जो आइस और सजावट का सामान मिल है उसका इस्तेमाल शादियों में अक्सर होता है. लेकिन, ये बैग यहां कौन लेकर आया क्या ये किसी का पार्सल था, जिसे किसी ने रिसीव नहीं किया इसकी जांच की जा रही है. अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी.

SIR में BJP विधायक और सांसद नहीं ले रहे दिलचस्पी, CM योगी के सामने पहुंची शिकायत



