पेरिस के मशहूर लूव्र म्यूजियम (Louvre Museum) को अचानक बंद कर दिया गया है. फ्रांस की संस्कृति मंत्री राचिदा दति ने बताया कि शनिवार सुबह म्यूजियम खुलते ही वहां चोरी की वारदात हुई. मंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'आज सुबह लूव्र म्यूजियम में चोरी हुई है. कोई घायल नहीं हुआ. मैं म्यूजियम स्टाफ और पुलिस के साथ मौके पर हूं.'

म्यूजियम की वेबसाइट पर क्या कहा गया?

फ्रांसीसी न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक, चोर म्यूजियम से गहने लेकर फरार हो गए. हालांकि लूव्र प्रशासन ने इस घटना पर फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की है. म्यूजियम की वेबसाइट पर कहा गया है कि 'विशेष कारणों' से आज के लिए म्यूजियम को बंद किया गया है. लूव्र म्यूजियम दुनिया के सबसे प्रसिद्ध कला संग्रहालयों में से एक है और यहां मोनालिसा जैसी मशहूर कलाकृतियां रखी गई हैं.

निर्माण स्थल से मिली चोरों को घुसने की जगह

चोरी की घटना को अंजाम बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में दिया गया है. समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक, पेरिस पुलिस ने बताया कि एक या उससे अधिक अपराधी सुबह-सुबह संग्रहालय में दाखिल हुए. एक फ्रांसीसी अखबार के अनुसार, चोरों ने सीन नदी की ओर स्थित उस हिस्से से प्रवेश किया, जहां इस समय निर्माण कार्य चल रहा है. वे निर्माण सामग्री लाने-ले जाने के लिए लगाई गई बाहरी लिफ्ट से होकर अपोलो गैलरी के एक कमरे तक पहुंचे और खिड़कियां तोड़कर अंदर घुस गए.



नेपोलियन और महारानी के संग्रह से उड़ाए गहने

अंदर पहुंचकर चोरों ने कथित तौर पर नेपोलियन और महारानी के आभूषण संग्रह में सेंध लगाई. वहां से उन्होंने कुल 9 कीमती आभूषण चुरा लिए. पुलिस और संग्रहालय प्रशासन ने घटना की पुष्टि की है और फिलहाल चोरी गए गहनों की कीमत का आकलन किया जा रहा है. स्थानीय मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है कि तीन नकाबपोश चोरों ने म्यूज़ियम के खुलते ही वारदात को अंजाम दिया. चोरी के बाद वे बाहर इंतजार कर रहे एक स्कूटर पर सवार होकर फरार हो गए.