30 साल पहले अमेरिका गई पंजाब की महिला गिरफ्तार, ग्रीन कार्ड इंटरव्यू के दौरान हुई अरेस्ट

USA News: अमेरिका में भारतीय मूल की 60 साल की महिला को ग्रीन कार्ड इंटरव्यू के अंतिम चरण के दौरान हिरासत में लिया गया है. गिरफ्तार की गई महिला पंजाब की रहने वाली है और पिछले 30 सालों से अमेरिका में रह रही थी. यह कार्रवाई अमेरिकी इमिग्रेशन अधिकारियों ने की है.

पंजाबी समुदाय में रोष

बबलजीत कौर उर्फ बबली साल 1994 से अमेरिका में रह रही थी. उसकी लंबित ग्रीन कार्ड अर्जी से संबंधित बायोमेट्रिक स्कैन अपॉइंटमेंट के दौरान फेडरल एजेंटों ने उसे गिरफ्तार कर लिया. इस घटना के बाद पंजाबी समुदाय में काफी रोष है.

बबली की बेटी ज्योति ने बताया कि 1 दिसंबर को उसकी मां अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) के दफ्तर के फ्रंट डेस्क पर मौजूद थी. इस दौरान कई फेडरल एजेंट वहां पहुंच गए. फिर जिस कमरे में फेडरल एजेंट गए, उसी कमरे में कौर को भी बुलाया गया और उन्हें बताया गया कि उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है.





पति के साथ मिलकर रेस्टोरेंट चलती है महिला

कई घंटों तक कौर के परिवार को यह भी नहीं बताया गया कि उन्हें कहां ले जाया गया है. बाद में परिवार को पता लगा कि कौर को रातोंरात एडेलेंटो स्थानांतरित कर दिया गया, जो पहले एक फेडरल जेल थी और अब इसे ICE डिटेंशन सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है. फिलहाल बबलजीत कौर को यहीं हिरासत में रखा गया है.

बबलजीत कौर का परिवार अमेरिका पहुंचने के बाद सबसे पहले लागोना बीच के पास रहता था. बाद में रोजगार के सिलसिले में वे बेलमोंट शोर इलाके के पास लॉन्ग बीच बसने लगे. दंपति के तीन बच्चे हैं, जिनमें 34 साल बेटी ज्योति शामिल है, जिसके पास GSVV के तहत कानूनी दर्जा है, जबकि बड़ा बेटा और बेटी दोनों अमेरिकी नागरिक हैं. पिछले दो दशकों से ज्यादा समय से कौर अपने पति के साथ मिलकर बेलमोंट शोर की सेकंड स्ट्रीट पर "नटराज क्यूज़ीन ऑफ़ इंडिया एंड नेपाल" नाम का रेस्टोरेंट चला रही है.