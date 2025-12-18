Punjab News: पंजाब के लुधियाना से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. जहां 34 साल की उज्बेकिस्तान की महिला पर गोली चलाने का मामला सामने आया है. पखोवाल रोड पर उसके 2 दोस्तों ने ही उसे गोली मार दी. इसका कारण यह था कि उसने ड्राइव पर जाने से इनकार कर दिया था. महिला को सीने में गोली लगी है. उसका इलाज निजी अस्पताल में जारी है. थाना सदर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है. आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.

होटल में रह रही थी महिला

पीड़िता की पहचान उज्बेकिस्तान निवासी असलिगुन स्पारोवा के रूप में हुई है, जो पिछले एक साल से भारत में रह रही है. उसने पुलिस को बताया कि यह घटना 11 दिसंबर को पखोवाल रोड पर एक होटल के पास हुई थी.

स्पारोवा, जो पिछले छह महीनों से गांव दाद के एक होटल में रह रही है. उसने पुलिस को बताया कि उसका परिचित बलविंदर सिंह अपने दोस्त हरजिंदर सिंह के साथ कार में उससे मिलने आया था. इसके बाद वह उसे जबरदस्ती कार में ले जाने की कोशिश कर रहा था.

इनकार करने पर गोली चलाई

जब महिला ने बलविंदर को मना कर दिया तो उसने कार के डैशबोर्ड से एक रिवॉल्वर निकाली और धमकी दी कि अगर उसने बात नहीं मानी तो वह उसे मार देगा. जब स्पारोवा ने मना किया तो आरोपी ने गोली चला दी. आरोपियों की पहचान फरीदकोट के न्यू हरिंदर नगर निवासी बलविंदर सिंह और लुधियाना के मोहल्ला रघुबीर पार्क, जस्सीयां रोड के हरजिंदर सिंह के रूप में हुई है.

राहगीर ने अस्पताल पहुंचाया

आरोपी ने फिर हत्या के इरादे से गोली चलाई. गोली स्पारोवा के सीने में लगी, जिससे वह सड़क पर गिर पड़ी. उसे एक राहगीर ने निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है. पुलिस के मुताबिक, घायल महिला की नाजुक हालत के कारण शुरू में वे उसका बयान दर्ज नहीं कर सके. डॉक्टरों ने उसे फिट घोषित करने के बाद उसका बयान अस्पताल में औपचारिक रूप से दर्ज किया गया.