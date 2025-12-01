दुबई से हैदराबाद आ रहे प्लेन में महिला क्रू मेंबर से छेड़छाड़, एअर इंडिया ने लिया ये एक्शन

विमानों में भी अब महिलाओं के प्रति शारीरिक शोषण की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं. दुबई से हैदराबाद आ रही एअर इंडिया के एक प्लेन में महिला केबिन क्रू सदस्य के साथ यौन उत्पीड़न का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोपी यात्री को राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (RGIA) पर पहुंचते ही सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार कर लिया गया है.

कब हुई ये घटना?

एअर इंडिया की फ्लाइट AI-952 में यह घटना शुक्रवार देर रात घटी. केरल के एक यात्री ने फ्लाइट के दौरान महिला क्रू मेंबर के साथ अभद्र व्यवहार किया और छेड़छाड़ की. पीड़िता कर्मचारी ने तुरंत इसकी सूचना फ्लाइट के कप्तान और एयरलाइन के सुरक्षा अधिकारियों को दी. एयरलाइन के नियमों के मुताबिक, हवाई यात्रा के दौरान अपराध की सूचना तुरंत गंतव्य हवाई अड्डे की सुरक्षा और पुलिस को दी गई.

आरोपी को पुलिस ने लिया हिरासत में

हैदराबाद पहुंचते ही, RGIA पुलिस को सूचना दे दी गई थी. जैसे ही फ्लाइट लैंड हुई, पुलिस ने आरोपी को विमान से उतारकर हिरासत में ले लिया. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74 (यौन उत्पीड़न) और 351 (मारपीट) के तहत मामला दर्ज किया है. आरोपी की पहचान केरल के रहने वाले यात्री के रूप में हुई है, जिसका मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है.

अभद्रता को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त

एअर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि एयरलाइन का अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर जीरो-टॉलरेंस पॉलिसी है. किसी भी तरह की अभद्रता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यह घटना हवाई यात्रा के दौरान महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के मुद्दे को एक बार फिर से उजागर करती है और एयरलाइनों और सुरक्षा एजेंसियों पर अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करने का दबाव बढ़ाती है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले की आगे की जांच में जुटी हुई है.